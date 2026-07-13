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    Keris Strike 26: Helicopter Insertion Training

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    KOTA BELUD, SABAH, MALAYSIA

    07.17.2026

    Video by Spc. Williance Jean 

    204th Public Affairs Detachment

    U.S Army Infantrymen with Bravo Company, 1st Battalion, 179th Infantry Regiment, 45th Infantry Brigade Combat Team, Oklahoma Army National Guard, rehearse boarding and dismounting a UH-60 Black Hawk during a helicopter insertion and extraction training as part of Exercise Keris Strike near Kota Belud, Malaysia, July 18, 2026. Keris Strike 26 provides realistic training that develops combat-ready, U.S. Army forces capable of operating alongside Australian and Malaysian partners in complex operational environments.

    VIDEO INFO

    Date Taken: 07.17.2026
    Date Posted: 07.20.2026 00:02
    Category: B-Roll
    Video ID: 1015234
    VIRIN: 260718-A-DQ898-1546
    Filename: DOD_111849546
    Length: 00:00:54
    Location: KOTA BELUD, SABAH, MY

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    TAGS

    UH-60 black hawk
    helicopter insertion
    2nd Combat Aviation Brigade
    Oklahoma Army National Guard
    #kerisstrike26
    Keris Strike 26

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