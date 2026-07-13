Keris Strike 26: Helicopter Insertion Training

U.S Army Infantrymen with Bravo Company, 1st Battalion, 179th Infantry Regiment, 45th Infantry Brigade Combat Team, Oklahoma Army National Guard, rehearse boarding and dismounting a UH-60 Black Hawk during a helicopter insertion and extraction training as part of Exercise Keris Strike near Kota Belud, Malaysia, July 18, 2026. Keris Strike 26 provides realistic training that develops combat-ready, U.S. Army forces capable of operating alongside Australian and Malaysian partners in complex operational environments.
|Date Taken:
|07.17.2026
|Date Posted:
|07.20.2026 00:02
|Category:
|B-Roll
|Video ID:
|1015234
|VIRIN:
|260718-A-DQ898-1546
|Filename:
|DOD_111849546
|Length:
|00:00:54
|Location:
|KOTA BELUD, SABAH, MY
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
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