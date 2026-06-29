DESCRIPTION: CBP OFFICE OF FIELD OPERATIONS PERSONNEL SUPPORT FIFA WORLD CUP 2026
SECURITY OPERATIONS IN ATLANTA THROUGH VEHICLE, CARGO, AND NON-INTRUSIVE INSPECTION (NII) SCREENING OF VENDOR SHIPMENTS AND SUPPORT VEHICLES ENTERING STADIUM AND FIFA FAN FESTIVAL VENUES. FOLLOWING INSPECTION AND CLEARANCE, CONVEYANCES ARE ESCORTED BY MARKED CBP VEHICLES TO DESIGNATED ACCESS POINTS. CBP K9 TEAMS CONDUCT SCREENING OF PERSONNEL, CARGO, AND CONVEYANCES ENTERING SECURED EVENT AREAS.
|Date Taken:
|06.17.2026
|Date Posted:
|07.01.2026 16:43
|Category:
|B-Roll
|Video ID:
|1013173
|VIRIN:
|260617-H-D0456-1001
|Filename:
|DOD_111814501
|Length:
|00:06:10
|Location:
|ATLANTA, GEORGIA, US
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, CBP FIFA SECURITY OPERATIONS B-ROLL, by Robert Frongello and Eric Shadowens, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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