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    CBP FIFA SECURITY OPERATIONS B-ROLL

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    ATLANTA, GEORGIA, UNITED STATES

    06.17.2026

    Video by Robert Frongello and Eric Shadowens

    U.S. Customs and Border Protection Office of Public Affairs - Visual Communications Division           

    DESCRIPTION: CBP OFFICE OF FIELD OPERATIONS PERSONNEL SUPPORT FIFA WORLD CUP 2026
    SECURITY OPERATIONS IN ATLANTA THROUGH VEHICLE, CARGO, AND NON-INTRUSIVE INSPECTION (NII) SCREENING OF VENDOR SHIPMENTS AND SUPPORT VEHICLES ENTERING STADIUM AND FIFA FAN FESTIVAL VENUES. FOLLOWING INSPECTION AND CLEARANCE, CONVEYANCES ARE ESCORTED BY MARKED CBP VEHICLES TO DESIGNATED ACCESS POINTS. CBP K9 TEAMS CONDUCT SCREENING OF PERSONNEL, CARGO, AND CONVEYANCES ENTERING SECURED EVENT AREAS.

    VIDEO INFO

    Date Taken: 06.17.2026
    Date Posted: 07.01.2026 16:43
    Category: B-Roll
    Video ID: 1013173
    VIRIN: 260617-H-D0456-1001
    Filename: DOD_111814501
    Length: 00:06:10
    Location: ATLANTA, GEORGIA, US

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    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, CBP FIFA SECURITY OPERATIONS B-ROLL, by Robert Frongello and Eric Shadowens, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    TAGS

    FIFA
    CBP
    Atlanta
    U.S. Customs & Border Protection

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