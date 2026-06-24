Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26

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Minnesota National Guard infantrymen assigned to 2nd Combined Arms Battalion, 136th Infantry Regiment conducts room clearing operations alongside Croatia and Kosovo armed forces during Exercise Combat Power 26, June 25, 2026, at Eugen Kvaternik training area, near Slunj, Croatia. Exercise Combat Power is designed to bring partners together to conduct joint operations in land, air, and sea domains. Minnesota and Croatia have been united through the National Guard Bureau's State Partnership Program for 30 years. (Minnesota National Guard photo by Staff Sgt. Mahsima Alkamooneh)



Pripadnici pješaštva Nacionalne garde Minnesote, raspoređeni u 2. združenoj oklopno-mehaniziranoj bojni, 136. pješačke pukovnije, zajedno s pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske i Oružanih snaga Kosova provode uvježbavanje borbe u bliskim i skučenim prostorima (čišćenja prostorija) tijekom vojne vježbe „Borbena moć 26”, 25. lipnja 2026. godine na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik” pokraj Slunja. Vježba „Borbena moć 26” osmišljena je kako bi okupila partnerske zemlje u provedbi zajedničkih operacija na kopnu, u zraku i na moru. Minnesota i Hrvatska već 30 godina povezane su kroz Program državnog partnerstva Ureda Nacionalne garde. (Fotografija: Nacionalna garda Minnesote / stožerna narednica Mahsima Alkamooneh.)