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    Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26: Day 2 B-Roll

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    CROATIA

    06.24.2026

    Video by Staff Sgt. Mahsima Alkamooneh 

    Minnesota National Guard

    A U.S. Air Force C-130 Hercules aircraft carries Croatian service members for a jump near Udbina Air Base, Croatia, June 24, 2026, as part of Exercise Combat Power 26. The exercise brings together 10 countries including Albania, Montenegro, Georgia, Croatia, Italy, Kosovo, Portugal, Romania, Slovenia and the United States for joint training throughout Croatia. (Minnesota National Guard photo by Staff Sgt. Mahsima Alkamooneh) (Faces blurred to protect identities)

    ZZrakoplov C-130 Hercules američkih zračnih snaga prevozi pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske za padobranske skokove u vojarni kod Udbine, Hrvatska, 24. lipnja 2026., kao dio vježbe Borbena moć 26. Vježba okuplja 10 zemalja uključujući Albaniju, Crnu Goru, Gruziju, Hrvatsku, Italiju, Kosovo, Portugal, Rumunjsku, Sloveniju i Sjedinjene Američke Države za zajedničku obuku diljem Hrvatske. (Fotografija Nacionalne garde Minnesote, snimio: narednik Mahsima Alkamooneh) (Lica su zamagljena radi zaštite identiteta)

    VIDEO INFO

    Date Taken: 06.24.2026
    Date Posted: 06.28.2026 17:15
    Category: B-Roll
    Video ID: 1012679
    VIRIN: 260624-Z-DY230-5509
    Filename: DOD_111805857
    Length: 00:01:05
    Location: HR

    Video Analytics

    Downloads: 1
    High-Res. Downloads: 1

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26: Day 2 B-Roll, by SSG Mahsima Alkamooneh, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    TAGS

    Static Line Airborne Operations
    Minnesota National Guard
    HALO mission
    Combat Power 26
    Hravtska

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