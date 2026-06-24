Minnesota National Guard partners with Croatia for Exercise Combat Power 26: Day 1 B-Roll

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/video/embed/1012678" width="800" height="450" frameborder="0" allowtransparency allowfullscreen></iframe></div> show more

B-Roll of Minnesota National Guard service members join Croatian Armed Forces and nine other countries for Exercise Combat Power 26, June 23rd through July 1st, 2026 in Croatia. Exercise Combat Power is designed to bring partners together to conduct joint operations in land, air, and sea domains. Minnesota and Croatia have been united through the National Guard Bureau's State Partnership Program for 30 years. (Minnesota National Guard photo by Staff Sgt. Mahsima Alkamooneh)



Pripadnici Nacionalne garde Minnesote sudjeluju zajedno s Oružanim snagama Republike Hrvatske i oružanim snagama još devet država u vojnoj vježbi „Borbena moć 26”, koja se održava u Hrvatskoj od 22. lipnja do 3. srpnja 2026. godine. Vježba „Borbena moć 26” osmišljena je kako bi unaprijedila interoperabilnost i zajedničko djelovanje partnerskih zemalja u provedbi operacija na kopnu, u zraku, na moru i u kibernetičkom prostoru. Minnesota i Hrvatska već 30 godina njeguju partnerstvo kroz Program državnog partnerstva Ureda Nacionalne garde. (Fotografija: Nacionalna garda Minnesote / narednica Mahsima Alkamooneh.)