Civilian/Military Interaction for OSJ

U.S. Reserve Soldiers conduct premises security during Operation Sentinel Justice at Camp Shelby, Mississippi, June 10, 2026. Operation Sentinel Justice (OSJ) is a large-scale U.S. Army Reserve training exercise that enhances Soldier and unit readiness, validates capabilities, and improves mission effectiveness through realistic, multi-echelon training in a dynamic operational environment. (US Army video by Sgt. William Kuang)
|Date Taken:
|06.10.2026
|Date Posted:
|06.16.2026 10:42
|Category:
|B-Roll
|Video ID:
|1011200
|VIRIN:
|260610-A-BL169-1001
|Filename:
|DOD_111778242
|Length:
|00:02:32
|Location:
|MISSISSIPPI, US
|Downloads:
|1
|High-Res. Downloads:
|1
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