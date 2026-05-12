    Norwegian and Dutch soldiers swap rations - MASTER VERSION

    LITHUANIA

    04.30.2025

    What soldiers eat in the field is almost as important as the equipment they carry to ensure mission success. Simple, practical, sometimes surprising, every ration is designed to keep them going in tough conditions.
    Watch a Norwegian soldier and a Dutch soldier open their Meals Ready to Eat (MRE) packs and trade meals, comparing what fuels them during long days spent with boots on the ground. From chocolate muesli and instant coffee to beef jerky, soup and a main course that ‘tastes like lasagne’, each item brings a different take on comfort and energy in the field.
    These soldiers are part of the NATO multinational battlegroup in Lithuania, a permanent defensive presence that has helped secure the country and the Alliance since 2017. The battlegroup has now grown in size thanks to the addition of a German Army tank brigade based in the country, bringing the total number of troops under NATO control in Lithuania to more than 5,000.
    NATO has eight such battlegroups in the east of the Alliance, stretching from the Baltic Sea in the north to the Black Sea in the south. These forces, which vary in size and composition, contribute to NATO’s readiness and ability to defend Allied territory.

    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

    Hi.

    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

    Hello.

    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

    I’m Arnold.


    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army.

    My name is Nadia. Nice to meet you.

    GRAPHIC: Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army.


    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

    Nice to meet you as well.
    Well, today, we're going to try some MREs.

    GRAPHIC: Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yes.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    We will try mine first. These are some snacks.
    GRAPHIC: DUTCH SNACKS
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah. Peanuts. Roasted and unsalted.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    And those are my favourite.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Fruit biscuits. Okay.
    — TEXT ON SCREEN —

    RATIONS SWAP
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    What we like to do with these are, we crush them up.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Okay.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Put them in a sealed bag with the nuts and other stuff. And while you're patrolling, we will eat some of this stuff.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    This was the fruit biscuit.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Yeah.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army


    Mmm.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Great, right?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Very tasteful. This is very good.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Yeah, right!
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah! I think I will bring some home. Yeah!
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    All right.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Jelly beans!
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    No.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    No?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    No, I don't like them. Those are jelly beans, but I don’t like them.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    I love jelly beans.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Yeah?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah, I do.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    What's your favourite jelly bean?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Oh, I like sour jelly beans.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Sour ones?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah, sour ones.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Instant soup?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah. Instant soup.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Coffee creamer.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    You like it?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Yeah. Yeah. Yeah. When it's, at night, I would take that, some of that, and then my belly will be hot.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Okay.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    It won't be as freezing.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah, of course. Beef soup.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    This is one of my favourites as well.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Okay, beef jerky.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    You like beef jerky?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    I love beef jerky, too.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    This is the common one, you can get it in the store as well, but it's pretty tasty.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Cool. Can't wait.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    For breakfast?
    GRAPHIC: DUTCH BREAKFAST
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Muesli popcorn.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Yeah.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Okay, that's exciting.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Yeah, it's pretty flavourless. But it's dry nuts and wheat. It would be pretty tasty with some sugar in it.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Okay.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    What I like to do is, I would put this one with that one.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Okay.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    And then I fill up the other.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    It's good together.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    It’s a lot tastier.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Mmm. Okay. And then I can show you the Norwegian style.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    All right.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Okay. We can start with the breakfast. It's chocolate muesli.
    GRAPHIC: NORWEGIAN BREAKFAST

    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Oh, nice.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    This is a breakfast package. So here you have a blueberry protein bar.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Oh, that's great.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah. Do you like protein bars?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    I like protein bars. Blueberry, not so much.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Okay. I also have chocolate cream.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Oh, nice.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    And the bread. It's a wheat bread. It's very good.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    It's a flatbread, right?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    All right.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Here's also Colombian instant coffee.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Colombian?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Oh, great. Why don't we prepare something?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Boil some water, heat it up.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Yeah. I can't wait to try it.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    A quick breakfast.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    A quick breakfast.

    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    So we can try the breakfast cold.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yes!
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    It's a bit sloppy, but it's all right.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah. Let's try it. There you go.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    All right. I think it's muesli as well, right?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    It smells good. Did you like it?
    Yeah. That's great.
    Okay, let me taste.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    These chocolate bits are pretty good.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    I like this. I love cinnamon so it smells very good too.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    I could eat it up.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah, I could also eat this as my breakfast.
    We should change.
    And then for lunch, we have the Pasta Provence.
    GRAPHIC: NORWEGIAN LUNCH
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    These are very good too.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Yeah?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    So it's the same as yours, I think.
    This is pasta and herb sauce.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    I love pasta. So, yeah.
    GRAPHIC: DUTCH LUNCH
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    I have hot water with me.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Oh, great.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    So I'm well prepared.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    I hope it will taste better. Looks like instant noodles.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah, it does. Okay, it’s done. And then you have to wait approximately seven minutes.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    All right.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Let's try.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Yeah, sure.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Let’s change it up. All right. Could be still a little bit crunchy, but
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    I think it’s fine.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    What do you think? Is it very good?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    It's like lasagne.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah, just like. Almost.
    Okay. Pasta and herb sauce.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Tastes pretty good.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah. Right.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Crunchy as well, I think.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    A little bit but it’s okay. Yeah, I think I like this one. I don't like herbs so much, but I think this is good.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    It’s just, when you are out in the field and to eat this.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Otherwise you can change the flavour by adding some soup.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Okay. Oh okay. With the beef soup?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Yeah.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Okay.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    You said this was beef, right?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah. No, I said I meant the meat.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Oh, meat.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    It's meat.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Meat is meat, right?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Meat is meat.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Eight out of ten.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Eight out of ten.
    Okay, I will give this six out of ten.
    Yeah. Maybe next time I could try with the beef soup.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    With the soup.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Maybe it's better.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    For dinner, what did you have?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    For dinner, this is the Tikka Masala. This actually is my favourite because I love Tikka Masala. I love Indian food.
    GRAPHIC: NORWEGIAN DINNER

    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    All right, for your evening…For your dinner, you like to, you love to have the chicken masala.

    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yes. That’s correct. Do you like it? Have you tasted it before?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    No. No, I haven’t tasted it before.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Okay. Then it’s your lucky day.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    All right.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Then your Asian noodles.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah, Asian noodles with chicken.
    GRAPHIC: DUTCH DINNER
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Standard stuff.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    I love Asian food.
    Okay.
    Let’s mix.
    This is Tikka Masala. Yes.

    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    It doesn't seem like noodles, but.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Let me see.
    Okay.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Not the same kind of noodles as home.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Okay, here you go.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Honest opinion, right?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yes, honest opinion. It smells like home.
    My mom is Thai, so she makes a lot of Asian food.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    I don't think it's really Asian.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    But it's called Asian food.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    All right, pretty tasty.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    This is also very pretty tasty.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    The chicken is good.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    What do you think?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    It's a bit tropical taste.
    How much out of ten?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Eight out of ten.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Eight?!
    All right.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Eight, okay.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    This one as well.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Eight?!
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Yeah.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Okay. Which is better? Pasta Provence or that one?
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    I think the Tikka Masala.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yes, that’s great.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    I think that was all.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah. That's all.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    Thank you very much.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Thank you so much for sharing.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    For your MRE.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Thank you so much for sharing.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    I think we'll need to adjust some on our own.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    I like a pretty few things of your MRE.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Me too.
    I like the Asian noodles one.
    I like this one. And I love the fruit biscuits. So, yeah. I will bring some home.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Arnold,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
    If you need some more, maybe later.
    —SOUNDBITE IN ENGLISH—
    Nadia,
    NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
    Yeah.

    END

    VIDEO INFO

    Date Taken: 04.30.2025
    Date Posted: 05.13.2026 05:48
    Category: Video Productions
    Video ID: 1006646
    VIRIN: 250501-O-D0483-1001
    Filename: DOD_111699443
    Length: 00:08:15
    Location: LT

