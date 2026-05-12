Norwegian and Dutch soldiers swap rations - IT VERSION

What soldiers eat in the field is almost as important as the equipment they carry to ensure mission success. Simple, practical, sometimes surprising, every ration is designed to keep them going in tough conditions.

Watch a Norwegian soldier and a Dutch soldier open their Meals Ready to Eat (MRE) packs and trade meals, comparing what fuels them during long days spent with boots on the ground. From chocolate muesli and instant coffee to beef jerky, soup and a main course that ‘tastes like lasagne’, each item brings a different take on comfort and energy in the field.

These soldiers are part of the NATO multinational battlegroup in Lithuania, a permanent defensive presence that has helped secure the country and the Alliance since 2017. The battlegroup has now grown in size thanks to the addition of a German Army tank brigade based in the country, bringing the total number of troops under NATO control in Lithuania to more than 5,000.

NATO has eight such battlegroups in the east of the Alliance, stretching from the Baltic Sea in the north to the Black Sea in the south. These forces, which vary in size and composition, contribute to NATO’s readiness and ability to defend Allied territory.



—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army



Hi.



—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army



Hello.



—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army



I’m Arnold.





—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army.



My name is Nadia. Nice to meet you.



GRAPHIC: Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army.





—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army



Nice to meet you as well.

Well, today, we're going to try some MREs.



GRAPHIC: Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army



—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yes.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

We will try mine first. These are some snacks.

GRAPHIC: DUTCH SNACKS

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah. Peanuts. Roasted and unsalted.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

And those are my favourite.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Fruit biscuits. Okay.

— TEXT ON SCREEN —



RATIONS SWAP

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

What we like to do with these are, we crush them up.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Okay.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Put them in a sealed bag with the nuts and other stuff. And while you're patrolling, we will eat some of this stuff.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

This was the fruit biscuit.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Yeah.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army





Mmm.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Great, right?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Very tasteful. This is very good.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Yeah, right!

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah! I think I will bring some home. Yeah!

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

All right.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Jelly beans!

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

No.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

No?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

No, I don't like them. Those are jelly beans, but I don’t like them.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

I love jelly beans.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Yeah?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah, I do.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

What's your favourite jelly bean?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Oh, I like sour jelly beans.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Sour ones?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah, sour ones.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Instant soup?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah. Instant soup.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Coffee creamer.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

You like it?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Yeah. Yeah. Yeah. When it's, at night, I would take that, some of that, and then my belly will be hot.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Okay.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

It won't be as freezing.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah, of course. Beef soup.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

This is one of my favourites as well.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Okay, beef jerky.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

You like beef jerky?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

I love beef jerky, too.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

This is the common one, you can get it in the store as well, but it's pretty tasty.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Cool. Can't wait.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

For breakfast?

GRAPHIC: DUTCH BREAKFAST

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Muesli popcorn.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Yeah.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Okay, that's exciting.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Yeah, it's pretty flavourless. But it's dry nuts and wheat. It would be pretty tasty with some sugar in it.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Okay.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

What I like to do is, I would put this one with that one.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Okay.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

And then I fill up the other.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

It's good together.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

It’s a lot tastier.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Mmm. Okay. And then I can show you the Norwegian style.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

All right.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Okay. We can start with the breakfast. It's chocolate muesli.

GRAPHIC: NORWEGIAN BREAKFAST



—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Oh, nice.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

This is a breakfast package. So here you have a blueberry protein bar.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Oh, that's great.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah. Do you like protein bars?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

I like protein bars. Blueberry, not so much.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Okay. I also have chocolate cream.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Oh, nice.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

And the bread. It's a wheat bread. It's very good.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

It's a flatbread, right?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

All right.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Here's also Colombian instant coffee.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Colombian?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Oh, great. Why don't we prepare something?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Boil some water, heat it up.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Yeah. I can't wait to try it.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

A quick breakfast.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

A quick breakfast.



—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

So we can try the breakfast cold.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yes!

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

It's a bit sloppy, but it's all right.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah. Let's try it. There you go.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

All right. I think it's muesli as well, right?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

It smells good. Did you like it?

Yeah. That's great.

Okay, let me taste.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

These chocolate bits are pretty good.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

I like this. I love cinnamon so it smells very good too.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

I could eat it up.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah, I could also eat this as my breakfast.

We should change.

And then for lunch, we have the Pasta Provence.

GRAPHIC: NORWEGIAN LUNCH

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

These are very good too.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Yeah?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

So it's the same as yours, I think.

This is pasta and herb sauce.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

I love pasta. So, yeah.

GRAPHIC: DUTCH LUNCH

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

I have hot water with me.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Oh, great.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

So I'm well prepared.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

I hope it will taste better. Looks like instant noodles.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah, it does. Okay, it’s done. And then you have to wait approximately seven minutes.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

All right.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Let's try.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Yeah, sure.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Let’s change it up. All right. Could be still a little bit crunchy, but

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

I think it’s fine.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

What do you think? Is it very good?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

It's like lasagne.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah, just like. Almost.

Okay. Pasta and herb sauce.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Tastes pretty good.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah. Right.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Crunchy as well, I think.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

A little bit but it’s okay. Yeah, I think I like this one. I don't like herbs so much, but I think this is good.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

It’s just, when you are out in the field and to eat this.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Otherwise you can change the flavour by adding some soup.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Okay. Oh okay. With the beef soup?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Yeah.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Okay.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

You said this was beef, right?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah. No, I said I meant the meat.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Oh, meat.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

It's meat.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Meat is meat, right?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Meat is meat.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Eight out of ten.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Eight out of ten.

Okay, I will give this six out of ten.

Yeah. Maybe next time I could try with the beef soup.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

With the soup.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Maybe it's better.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

For dinner, what did you have?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

For dinner, this is the Tikka Masala. This actually is my favourite because I love Tikka Masala. I love Indian food.

GRAPHIC: NORWEGIAN DINNER



—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

All right, for your evening…For your dinner, you like to, you love to have the chicken masala.



—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yes. That’s correct. Do you like it? Have you tasted it before?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

No. No, I haven’t tasted it before.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Okay. Then it’s your lucky day.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

All right.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Then your Asian noodles.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah, Asian noodles with chicken.

GRAPHIC: DUTCH DINNER

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Standard stuff.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

I love Asian food.

Okay.

Let’s mix.

This is Tikka Masala. Yes.



—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

It doesn't seem like noodles, but.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Let me see.

Okay.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Not the same kind of noodles as home.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Okay, here you go.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Honest opinion, right?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yes, honest opinion. It smells like home.

My mom is Thai, so she makes a lot of Asian food.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

I don't think it's really Asian.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

But it's called Asian food.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

All right, pretty tasty.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

This is also very pretty tasty.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

The chicken is good.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

What do you think?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

It's a bit tropical taste.

How much out of ten?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Eight out of ten.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Eight?!

All right.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Eight, okay.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

This one as well.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Eight?!

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Yeah.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Okay. Which is better? Pasta Provence or that one?

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

I think the Tikka Masala.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yes, that’s great.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

I think that was all.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah. That's all.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

Thank you very much.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Thank you so much for sharing.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

For your MRE.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Thank you so much for sharing.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

I think we'll need to adjust some on our own.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

I like a pretty few things of your MRE.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Me too.

I like the Asian noodles one.

I like this one. And I love the fruit biscuits. So, yeah. I will bring some home.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Arnold,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army

If you need some more, maybe later.

—SOUNDBITE IN ENGLISH—

Nadia,

NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army

Yeah.



END