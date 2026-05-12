Norwegian and Dutch soldiers swap rations - IT VERSION

What soldiers eat in the field is almost as important as the equipment they carry to ensure mission success. Simple, practical, sometimes surprising, every ration is designed to keep them going in tough conditions.
Watch a Norwegian soldier and a Dutch soldier open their Meals Ready to Eat (MRE) packs and trade meals, comparing what fuels them during long days spent with boots on the ground. From chocolate muesli and instant coffee to beef jerky, soup and a main course that ‘tastes like lasagne’, each item brings a different take on comfort and energy in the field.
These soldiers are part of the NATO multinational battlegroup in Lithuania, a permanent defensive presence that has helped secure the country and the Alliance since 2017. The battlegroup has now grown in size thanks to the addition of a German Army tank brigade based in the country, bringing the total number of troops under NATO control in Lithuania to more than 5,000.
NATO has eight such battlegroups in the east of the Alliance, stretching from the Baltic Sea in the north to the Black Sea in the south. These forces, which vary in size and composition, contribute to NATO’s readiness and ability to defend Allied territory.
Arnold,
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Hi.
Nadia,
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Hello.
Arnold,
I’m Arnold.
Nadia,
My name is Nadia. Nice to meet you.
Arnold,
Nice to meet you as well.
Well, today, we're going to try some MREs.
Nadia,
Yes.
Arnold,
We will try mine first. These are some snacks.
GRAPHIC: DUTCH SNACKS
Nadia,
Yeah. Peanuts. Roasted and unsalted.
Arnold,
And those are my favourite.
Nadia,
Fruit biscuits. Okay.
Arnold,
What we like to do with these are, we crush them up.
Nadia,
Okay.
Arnold,
Put them in a sealed bag with the nuts and other stuff. And while you're patrolling, we will eat some of this stuff.
Nadia,
This was the fruit biscuit.
Arnold,
Yeah.
Nadia,
Mmm.
Arnold,
Great, right?
Nadia,
Very tasteful. This is very good.
Arnold,
Yeah, right!
Nadia,
Yeah! I think I will bring some home. Yeah!
Arnold,
All right.
Nadia,
Jelly beans!
Arnold,
No.
Nadia,
No?
Arnold,
No, I don't like them. Those are jelly beans, but I don’t like them.
Nadia,
I love jelly beans.
Arnold,
Yeah?
Nadia,
Yeah, I do.
Arnold,
What's your favourite jelly bean?
Nadia,
Oh, I like sour jelly beans.
Arnold,
Sour ones?
Nadia,
Yeah, sour ones.
Arnold,
Instant soup?
Nadia,
Yeah. Instant soup.
Arnold,
Coffee creamer.
Nadia,
You like it?
Arnold,
Yeah. Yeah. Yeah. When it's, at night, I would take that, some of that, and then my belly will be hot.
Nadia,
Okay.
Arnold,
It won't be as freezing.
Nadia,
Yeah, of course. Beef soup.
Arnold,
This is one of my favourites as well.
Nadia,
Okay, beef jerky.
Arnold,
You like beef jerky?
Nadia,
I love beef jerky, too.
Arnold,
This is the common one, you can get it in the store as well, but it's pretty tasty.
Nadia,
Cool. Can't wait.
Arnold,
For breakfast?
GRAPHIC: DUTCH BREAKFAST
Nadia,
Muesli popcorn.
Arnold,
Yeah.
Nadia,
Okay, that's exciting.
Arnold,
Yeah, it's pretty flavourless. But it's dry nuts and wheat. It would be pretty tasty with some sugar in it.
Nadia,
Okay.
Arnold,
What I like to do is, I would put this one with that one.
Nadia,
Okay.
Arnold,
And then I fill up the other.
Nadia,
It's good together.
Arnold,
It’s a lot tastier.
Nadia,
Mmm. Okay. And then I can show you the Norwegian style.
Arnold,
All right.
Nadia,
Okay. We can start with the breakfast. It's chocolate muesli.
GRAPHIC: NORWEGIAN BREAKFAST
Arnold,
Oh, nice.
Nadia,
This is a breakfast package. So here you have a blueberry protein bar.
Arnold,
Oh, that's great.
Nadia,
Yeah. Do you like protein bars?
Arnold,
I like protein bars. Blueberry, not so much.
Nadia,
Okay. I also have chocolate cream.
Arnold,
Oh, nice.
Nadia,
And the bread. It's a wheat bread. It's very good.
Arnold,
It's a flatbread, right?
Nadia,
Yeah.
Arnold,
All right.
Nadia,
Here's also Colombian instant coffee.
Arnold,
Colombian?
Nadia,
Yeah.
Arnold,
Oh, great. Why don't we prepare something?
Nadia,
Yeah.
Arnold,
Boil some water, heat it up.
Arnold,
Yeah. I can't wait to try it.
Arnold,
A quick breakfast.
Nadia,
A quick breakfast.
Arnold,
So we can try the breakfast cold.
Nadia,
Yes!
Arnold,
It's a bit sloppy, but it's all right.
Nadia,
Yeah. Let's try it. There you go.
Arnold,
All right. I think it's muesli as well, right?
Nadia,
It smells good. Did you like it?
Yeah. That's great.
Okay, let me taste.
Arnold,
These chocolate bits are pretty good.
Nadia,
I like this. I love cinnamon so it smells very good too.
Arnold,
I could eat it up.
Nadia,
Yeah, I could also eat this as my breakfast.
We should change.
And then for lunch, we have the Pasta Provence.
GRAPHIC: NORWEGIAN LUNCH
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
These are very good too.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Yeah?
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Yeah.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
This is pasta and herb sauce.
Nadia,
I love pasta. So, yeah.
GRAPHIC: DUTCH LUNCH
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
I have hot water with me.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Oh, great.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
So I'm well prepared.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
I hope it will taste better. Looks like instant noodles.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Yeah, it does. Okay, it’s done. And then you have to wait approximately seven minutes.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
All right.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Let's try.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Yeah, sure.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Let’s change it up. All right. Could be still a little bit crunchy, but
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Yeah.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
I think it’s fine.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
What do you think? Is it very good?
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
It's like lasagne.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Yeah, just like. Almost.
Okay. Pasta and herb sauce.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Tastes pretty good.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Yeah. Right.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Crunchy as well, I think.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
A little bit but it’s okay. Yeah, I think I like this one. I don't like herbs so much, but I think this is good.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
It’s just, when you are out in the field and to eat this.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Otherwise you can change the flavour by adding some soup.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Okay. Oh okay. With the beef soup?
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Yeah.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Okay.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
You said this was beef, right?
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Yeah. No, I said I meant the meat.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Oh, meat.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
It's meat.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Meat is meat, right?
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Meat is meat.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Eight out of ten.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Eight out of ten.
Okay, I will give this six out of ten.
Yeah. Maybe next time I could try with the beef soup.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
With the soup.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Yeah.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Maybe it's better.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
For dinner, what did you have?
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
For dinner, this is the Tikka Masala. This actually is my favourite because I love Tikka Masala. I love Indian food.
GRAPHIC: NORWEGIAN DINNER
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
All right, for your evening…For your dinner, you like to, you love to have the chicken masala.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Yes. That’s correct. Do you like it? Have you tasted it before?
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
No. No, I haven’t tasted it before.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Okay. Then it’s your lucky day.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
All right.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Yeah.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Then your Asian noodles.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Yeah, Asian noodles with chicken.
GRAPHIC: DUTCH DINNER
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Standard stuff.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
I love Asian food.
Okay.
This is Tikka Masala. Yes.
Arnold,
It doesn't seem like noodles, but.
Nadia,
Let me see.
Okay.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Not the same kind of noodles as home.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Okay, here you go.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Honest opinion, right?
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Yes, honest opinion. It smells like home.
My mom is Thai, so she makes a lot of Asian food.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
I don't think it's really Asian.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
But it's called Asian food.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
All right, pretty tasty.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
This is also very pretty tasty.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
The chicken is good.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
What do you think?
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
It's a bit tropical taste.
How much out of ten?
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Eight out of ten.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Eight?!
All right.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Eight, okay.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
This one as well.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Eight?!
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Yeah.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Okay. Which is better? Pasta Provence or that one?
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
I think the Tikka Masala.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Yes, that’s great.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
I think that was all.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Yeah. That's all.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
Thank you very much.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Thank you so much for sharing.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
For your MRE.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Thank you so much for sharing.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
I think we'll need to adjust some on our own.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Yeah.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
I like a pretty few things of your MRE.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Me too.
I like the Asian noodles one.
I like this one. And I love the fruit biscuits. So, yeah. I will bring some home.
NATO multinational battlegroup Lithuania, Dutch Army
If you need some more, maybe later.
—SOUNDBITE IN ENGLISH—
NATO multinational battlegroup Lithuania, Norwegian Army
Yeah.
END
