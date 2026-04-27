Romanian troops train in counter-drone defence

NATO’s ability to counter emerging drone threats depends not only on having access to the latest technology, but also on the ability to test, integrate and use it in real-life conditions. That is why in Romania Allied troops have been practising counter-drone techniques. The training was linked to a series of exercises focused on strengthening capabilities to counter uncrewed aircraft systems (UAS).
Exercise Eastern Phoenix was organised by the Romanian Ministry of National Defence and NATO Allied Command Transformation (ACT), bringing together around 500 military and industry personnel from 21 Allied countries.
Footage shows Romanian soldiers deploying various multi-rotor uncrewed aerial vehicles (UAVs) and fixed-wing drones.
---SHOTLIST—
(00:00) WIDE SHOT – A ROMANIAN MILITARY HELICOPTER, IN FLIGHT, APPROACHING TRAINING GROUND
(00:03) SLOW-MO SHOT (NO SOUND) – A SOLDIER WALKS ACROSS TRAINING GROUND
(00:07) VARIOUS SLOW-MO SHOTS (NO SOUND) – ROMANIAN MILITARY HELICOPTER IN FLIGHT
(00:14) MEDIUM SHOT – ROMANIAN MILITARY HELICOPTER LANDS ON TRAINING GROUND
(00:19) VARIOUS SHOTS – ROMANIAN DRONE PILOT OPERATES DRONE, DRONE FLIES IN AIR, OBSERVED BY ROMANIAN SOLDIER
(00:48) MEDIUM SHOT – A SOLDIER HANDLES A LARGE ELECTRONIC COUNTER-DRONE DEVICE
(00:53) SLOW-MO SHOT (NO SOUND) - A SOLDIER SETS UP A MULTI-ROTOR DRONE ON THE GROUND
(00:57) VARIOUS SLOW-MO SHOTS (NO SOUND) – A ROMANIAN SOLDIER OPERATES A MULTI-ROTOR DRONE THAT TAKES OFF
(01:07) MEDIUM SHOT – MULTI-ROTOR DRONE FLIES IN AIR
(01:13) CLOSE-SHOT - A SOLDIER'S HAND USING A HANDHELD FLIGHT CONTROLLER
(01:17) WIDE SHOT (NO SOUND)– TWO MULTI-ROTOR DRONES HOVERING ABOVE IN THE SKY
(01:21) VARIOUS SHOTS – A SOLDIER LOOKS DOWN AT HIS CONTROLLER’S INTEGRATED DISPLAY AND PREPARES A MULTI-ROTOR DRONE EQUIPPED FOR TAKE-OFF
(01:27) MEDIUM SHOT – A TRACKED UNCREWED GROUND VEHICLE MOVES ACROSS THE FIELD
(01:32) CLOSE SHOT – A SENSOR-EQUIPPED DRONE TAKES OFF
(01:43) SLOW-MO SHOT (NO SOUND) – TWO DRONES MAINTAIN A FORMATION IN THE SKY
(01:48) VARIOUS SHOTS – ROMANIAN SOLDIERS OPERATING DRONES
(02:06) SLOW MO SHOT (NO SOUND) – A DRONE HOVERS STEADILY, SHOWING ITS CAMERA GIMBAL SYSTEM
(02:10) VARIOUS SHOTS - A SOLDIER OPERATES A SMALL DRONE, PERFORMS A RAPID ACROBATIC FLIP IN THE AIR
(02:24) SLOW-MO SHOT (NO SOUND) - MULTI-ROTOR DRONE HOVERING ABOVE IN THE SKY
(02:31) SLOW-MO SHOT (NO SOUND) - A SOLDIER'S HAND USING A HANDHELD FLIGHT CONTROLLER
(02:36) SLOW-MO SHOT (NO SOUND) – A FIXED-WING DRONE HOVERS OVERHEAD
(02:43) SLOW-MO SHOT (NO SOUND) – A SOLDIER IN TACTICAL GEAR HOLDS DRONE CONTROLLER IN HANDS AND DRONE HOVERS OVERHEAD
(02:51) SLOW-MO SHOT (NO SOUND) – A SOLDIER STANDS BEHIND TWO DRONES ON THE GROUND HOLDING A DUAL-JOYSTICK REMOTE CONTROLLER
(02:54) SLOW-MO SHOT (NO SOUND) – A FIXED-WING DRONE FLIES IN SKY
(02:58) SLOW-MO SHOT (NO SOUND) – A ROMANIAN MILITARY HELICOPTER HOVERS IN SKY
(03:05) MEDIUM SHOT – A ROMANIAN SOLDIER LOOKS UP TO THE SKY ABOVE
(03:09) SLOW-MO SHOT (NO SOUND) – A SMALL FIXED-WING DRONE DESCENDS DOWN INTO THE HANDS OF A SOLDIER
(03:35) CLOSE-SHOT – A SOLDIER OPERATES A STANDARD DUAL-JOYSTICK REMOTE CONTROLLER
(03:40) MEDIUM SHOT – A MULTI-ROTOR DRONE DESCENDS AND LANDS ON THE GRASS
(03:50) MEDIUM SHOT – SOLDIERS USE A TRIPOD-MOUNTED SURVEILLANCE DEVICE
(03:56) MEDIUM SHOT – SOLDIERS PREPARE A MULTI-BARREL ANTI-AIRCRAFT SYSTEM FOR FIRING
(04:04) CLOSE SHOT – A SOLDIER LOOKS THROUGH THE SIGHTS OF AN OPTICAL TRACKING TOOL
(04:07) MEDIUM SHOT – SOLDIERS PREPARE A MULTI-BARREL ANTI-AIRCRAFT SYSTEM FOR FIRING
ENDS
|Date Taken:
|04.23.2026
|Date Posted:
|05.06.2026 10:11
|Category:
|B-Roll
|Video ID:
|1005769
|VIRIN:
|260424-O-D0483-1001
|Filename:
|DOD_111683217
|Length:
|00:04:12
|Location:
|RO
|Downloads:
|2
|High-Res. Downloads:
|2
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