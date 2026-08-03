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    DCMA celebrates teams with more than 250 Years of functional excellence

    DCMA celebrates teams with more than 250 Years of functional excellence

    Photo By Debra Watts | Defense Contract Management Agency’s Contingency Readiness Force quality assurance...... read more read more

    FORT LEE, VIRGINIA, UNITED STATES

    07.24.2026

    Story by Sarah Gauvin 

    Defense Contract Management Agency

    DCMA celebrates teams with more than 250 Years of functional excellence
    Fort Lee, Va.–As the United States celebrates its semiquincentennial and honors more than 250 years of military heritage, the necessity of a resilient and reliable defense industrial base has never been clearer.

    Supporting that goal are DCMA’s deploying civilian personnel. By embedding directly into forward environments, these dedicated professionals bring multi-functional experience, directly working with and supporting warfighters.

    Today’s team of16multi-functional expertshave a combined 309 years of professional experienceandrepresent DCMA’sCombat Support Center Contingency Response Force quality assurance personnel:

    Kenneth Battle, Quality Assurance Specialist, 35 years of service
    Brandon Becker, Quality Assurance Specialist, 21 years of service
    Cole Boxwell, Quality Assurance Specialist, 5 years of service
    Daniel Burr, Quality Assurance Specialist, 27 years of service
    Sylov Cabose, Quality Assurance Representative, 14 years of service
    Willie Canaya, Quality Assurance Specialist, 8 years of service
    Christopher J Garza, Quality Assurance Specialist, 20 years of service
    Justin Holmes, Quality Assurance Specialist, 14 years of service
    Christina Nguyen, Quality Assurance Specialist, 2 years of service
    Daniel Ortega, Quality Assurance Specialist, 1 year of service
    Shonteon Patrick, Quality Assurance Specialist, 31 years of service
    Kwan Ro, Lead Quality Assurance Specialist, 19 years of service
    Ethan Rosas, Quality Assurance Specialist, 15 years of service
    Michael Scheibner, Quality Assurance Specialist, 41 years of service
    Penny Kos-Williams, Quality Assurance Specialist, 30 years of service
    Gabriel Woodman, Quality Assurance Specialist, 26 years of service

    NEWS INFO

    Date Taken: 07.24.2026
    Date Posted: 08.05.2026 13:12
    Story ID: 571646
    Location: FORT LEE, VIRGINIA, US
    Hometown: FORT LEE, VIRGINIA, US
    Web Views: 5
    Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, DCMA celebrates teams with more than 250 Years of functional excellence, by Sarah Gauvin, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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    DCMA celebrates teams with more than 250 Years of functional excellence

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    Agency News
    America250
    Freedom250
    Contingency Readiness Force

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