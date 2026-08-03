Photo By Debra Watts | Defense Contract Management Agency’s Contingency Readiness Force quality assurance personnel are an essential link ensuring the joint force is equipped, lethal and supported, embodying 250 years of the American spirit through selfless service and functional excellence. see less
| View Image Page
DCMA celebrates teams with more than 250 Years of functional excellence
Fort Lee, Va.–As the United States celebrates its semiquincentennial and honors more than 250 years of military heritage, the necessity of a resilient and reliable defense industrial base has never been clearer.
Supporting that goal are DCMA’s deploying civilian personnel. By embedding directly into forward environments, these dedicated professionals bring multi-functional experience, directly working with and supporting warfighters.
Today’s team of16multi-functional expertshave a combined 309 years of professional experienceandrepresent DCMA’sCombat Support Center Contingency Response Force quality assurance personnel:
Kenneth Battle, Quality Assurance Specialist, 35 years of service
Brandon Becker, Quality Assurance Specialist, 21 years of service
Cole Boxwell, Quality Assurance Specialist, 5 years of service
Daniel Burr, Quality Assurance Specialist, 27 years of service
Sylov Cabose, Quality Assurance Representative, 14 years of service
Willie Canaya, Quality Assurance Specialist, 8 years of service
Christopher J Garza, Quality Assurance Specialist, 20 years of service
Justin Holmes, Quality Assurance Specialist, 14 years of service
Christina Nguyen, Quality Assurance Specialist, 2 years of service
Daniel Ortega, Quality Assurance Specialist, 1 year of service
Shonteon Patrick, Quality Assurance Specialist, 31 years of service
Kwan Ro, Lead Quality Assurance Specialist, 19 years of service
Ethan Rosas, Quality Assurance Specialist, 15 years of service
Michael Scheibner, Quality Assurance Specialist, 41 years of service
Penny Kos-Williams, Quality Assurance Specialist, 30 years of service
Gabriel Woodman, Quality Assurance Specialist, 26 years of service