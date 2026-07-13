La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo participa en PANAMAX

Ciudad de Panamá, Panamá –Dos helicópteros CH-47 Chinook del 1er Batallón del Regimiento de Aviación 228 de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (JTF-Bravo) llegarán esta semana para participar en los ejercicios multinacionales PANAMAX-Alpha y PANAMAX, que organiza Panamá del 6 de julio al 20 de agosto de 2026.
La JTF-Bravo está apoyando este ejercicio con un total de tres helicópteros Chinook, cuatro UH-60 y cuatro HH-60 Black Hawk. Estas aeronaves van a apoyar los entrenamientos conjuntos y multinacionales, y también van a estar listos para misiones de evacuación médica durante el Curso de Entrenamiento en Operaciones de Selva - Panamá, que se va a realizar del 18 de julio al 2 de agosto de 2026.
Estas actividades demuestran la gran amistad y el trabajo de la mano entre los EE. UU. y Panamá, uniendo esfuerzos para fortalecer la seguridad de nuestra región. Los helicópteros van a estar operando en Panamá durante todo el ejercicio PANAMAX.
|Date Taken:
|07.17.2026
|Date Posted:
|07.17.2026 10:37
|Story ID:
|570164
|Location:
|PANAMA, CIUDAD DE, PA
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