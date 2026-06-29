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    July Enlisted Promotions

    July Enlisted Promotions

    Photo By Gabrielle Terrett | The 307th Bomb Wing is pleased to announce the following enlisted promotions,...... read more read more

    BARKSDALE AIR FORCE BASE, LOUISIANA, UNITED STATES

    07.01.2026

    Courtesy Story

    307th Bomb Wing

    The 307th Bomb Wing is pleased to announce the following enlisted promotions, effective July 1, 2026.

    Senior Master Sgt. Alexander Smith
    Senior Master Sgt. Zachariah Smith
    Master Sgt. Courtney Alfred
    Technical Sgt. Will Williams
    Technical Sgt. Jonathan Powers
    Technical Sgt. Martha Lozano
    Staff Sgt. Jacob Willis
    Staff Sgt. Brayden White
    Staff Sgt. Joshua Hillis
    Staff Sgt. Jose Jacome Sanchez
    Staff Sgt. Cameron Hale
    Staff Sgt. Lance Lynch
    Staff Sgt, Landon King
    Staff Sgt. Christian Weeks
    Senior Airman Landon Young
    Senior Airman Marcus Wilson
    Senior Airman Miya Williams
    Senior Airman Devin Whetstone
    Senior Airman Alan Valdez
    Senior Airman Taylor Smith Johnson
    Senior Airman Diego Calvo
    Airman 1st Class Anghelo Diaz

    NEWS INFO

    Date Taken: 07.01.2026
    Date Posted: 07.01.2026 11:24
    Story ID: 569129
    Location: BARKSDALE AIR FORCE BASE, LOUISIANA, US
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    July Enlisted Promotions

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