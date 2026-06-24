DCMA celebrates teams with more than 250 Years of functional excellence

PITTSBURGH – As the United States approaches its semiquincentennial—reflecting on 250 years of military heritage—the necessity of a resilient and reliable defense industrial base has never been clearer. Today’s team of 11 multi-functional experts have a combined 270 years of professional experience and represent DCMA Mid-Atlantic:
Nicholas Acerra, a quality assurance specialist with 20 years of quality assurance experience and six years of experience outside of DCMA in photo lab quality assurance
Emily Craig, a quality assurance specialist with seven years of experience with DCMA
Samuel Ewing, a lead quality assurance specialist with 26 years of experience in quality assurance, including 13 years in aviation quality assurance outside of DCMA
Jessica Favorite, a quality assurance specialist with 25 years of experience in quality assurance, including 15 years of experience outside of DCMA in aviation quality assurance
Ricardo Feliciano, a quality assurance specialist, with 15 years of quality assurance experience, including 8 years of experience outside of DCMA in ammunition quality assurance
Michale Foust, a quality assurance engineer, with 34 years of quality assurance experience, including 20 years of experience outside of DCMA in manufacturing engineering
Wayne Huffman, a quality assurance specialist, with 13 years of experience with DCMA
William Israel, a quality assurance specialist with 20 years of experience, including 16 years of manufacturing experience outside of DCMA
Matthew Lampack, a quality assurance specialist, with 23 years of experience, including seven years of aircraft quality assurance experience outside of DCMA
Sylvester Nelson, lead quality assurance specialist with 52 years of experience, including 10 years of welding and engineering experience outside of DCMA
William Wyandt, a supervisory quality assurance specialist with 35 years of quality assurance experience. His experience outside of DCMA includes one year in food manufacturing and 22 years of experience in aviation quality assurance
DCMA Mid-Atlantic provides contract administration services in support of eight major defense acquisition programs, spanning approximately 7,000 contracts valued in excess of $43 billion. The DCMA Mid-Atlantic north-side Pittsburgh team’s 270 years of expertise plays a vital role in the quality and timely delivery of key warfighter systems. While far from an exhaustive list, a fraction of their daily oversight includes bunker buster casings, aircraft and rotorcraft components, transparent armor, parachute delivery system components, naval ship shafts, and specialized munition components.
|Date Taken:
|06.05.2026
|Date Posted:
|06.29.2026 10:26
|Story ID:
|568904
|Location:
|PITTSBURGH, PENNSYLVANIA, US
|Hometown:
|PITTSBURGH, PENNSYLVANIA, US
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This work, DCMA celebrates teams with more than 250 Years of functional excellence, by Luis Delgadillo, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.