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    La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo apoya el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva

    SOTO CANO AIR BASE, HONDURAS

    06.10.2026

    Story by Capt. Denise Guiao-Corpuz 

    Joint Task Force Bravo

    La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo apoya el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva
    Ciudad de Panamá, Panamá – Dos helicópteros HH-60 y un UH-60 Black Hawk del [1.er](http://1.er/) Batallón, 228.º Regimiento de Aviación de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, llegarán esta semana para brindar cobertura exclusiva de evacuación médica durante el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva-Panamá, el cual se llevará a cabo del 12 de junio al 3 de julio de 2026.

    El Batallón de Fuerzas del Ejército desplegará a un médico de combate para conformar un equipo médico conjunto de personal estadounidense y panameño que estará presente en el lugar, garantizando la seguridad y el apoyo continuo a los estudiantes durante los eventos programados. Estas actividades demuestran la alianza duradera entre los EE. UU. y Panamá, trabajando hombro a hombro para fortalecer la seguridad regional. Los helicópteros permanecerán en Panamá durante el transcurso del ejercicio PANAMAX.

    NEWS INFO

    Date Taken: 06.10.2026
    Date Posted: 06.11.2026 18:33
    Story ID: 567512
    Location: SOTO CANO AIR BASE, HN
    Web Views: 8
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