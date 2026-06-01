U.S. Service Members provide care to Azuero Panama in collaboration with Juntos por la Salud

Azuero, Panamá — Un equipo de miembros del servicio militar de Estados Unidos llevó a cabo una misión humanitaria de tres días en Azuero del 19 al 21 de mayo, brindando atención médica a comunidades locales de la provincia panameña.

La misión tuvo como objetivo mejorar el acceso a la atención médica para comunidades remotas, al mismo tiempo que brindó al personal estadounidense experiencia valiosa operando en entornos aislados.

“El gobierno panameño seleccionó la Península de Azuero debido a sus comunidades remotas en las provincias de Herrera y Los Santos, incluidas áreas cercanas a la ciudad de Chitré”, dijo la capitana Courtney Moss, comandante de misión asignada a la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo. “Esta misión fortalece la preparación médica y el entrenamiento para despliegues en entornos remotos”.

Además de mejorar el entrenamiento para despliegues en ambientes aislados, la misión buscó ampliar el acceso a recursos médicos en áreas donde los principales centros de salud se encuentran a varias horas de distancia, al tiempo que fortaleció las relaciones entre las fuerzas estadounidenses y Panamá.

“Estamos apoyando a las comunidades de Bayano y Pesé”, señaló Moss. “Estamos brindando servicios generales de medicina y odontología, incluyendo atención ginecológica”.

Durante los tres días de la misión, los miembros del servicio estadounidense operaron desde la Escuela Carlos Espino, una escuela local, y el MINSA CAPSI Luis José Varela, un centro público de atención médica.

El personal proporcionó una amplia variedad de servicios y procedimientos médicos gratuitos para los residentes de la zona.

Las ubicaciones fueron seleccionadas debido a la variedad de casos médicos que no se observan comúnmente en Estados Unidos y para ayudar a atender la limitada disponibilidad de recursos médicos en comunidades remotas.

“Misiones como esta brindan atención a comunidades locales que quizás no la reciben regularmente debido al acceso limitado a servicios de salud”, agregó Moss.

Además del tratamiento médico, el personal también enfatizó la educación preventiva en salud durante toda la misión.

“También se ofrece educación preventiva, como técnicas adecuadas de lavado de manos y los beneficios de cepillarse los dientes”, añadió Moss.

Pacientes de todas las edades hicieron fila para recibir atención durante la misión, y muchos viajaron largas distancias desde regiones cercanas con ayuda de los servicios de seguridad panameños. Más de 500 civiles panameños recibieron atención médica durante la misión.

“Más de 50 personas participaron en esta labor”, explicó Moss. “Cada día atendimos aproximadamente entre 100 y 200 pacientes”.

Los miembros del servicio estadounidense y el personal médico panameño trabajaron juntos durante toda la misión, combinando recursos y compartiendo conocimientos para garantizar que los civiles recibieran la atención adecuada.

“Espero que podamos continuar con estas misiones porque son importantes para la gente. Las personas necesitan ayuda de las organizaciones y compasión”, dijo Rubieric Barrios, médico del Centro de Salud Valle Rico. “Como doctores, necesitamos ver específicamente todo lo que necesitan, y todo es importante para nosotros”.

Para muchos residentes locales, la visita a estas dos comunidades representó una oportunidad poco común de recibir atención médica integral.

“Esto es más que una misión médica. Es ambos países trabajando juntos para ayudar a las personas”, expresó Barrios. “En esta área tienen un médico cada 15 días. Esta misión brindó la oportunidad para que más de 500 personas recibieran los medicamentos y la atención que necesitan”.

Estas misiones forman parte de un esfuerzo continuo no solo para fortalecer las alianzas, sino también para mejorar la efectividad operativa y sentar las bases para futuras misiones humanitarias en toda la región.

Aunque la misión duró solo tres días, su impacto continuará mucho después de que el personal se retire. Para muchos residentes, la atención médica que recibieron mejorará directamente su calidad de vida durante muchos años.

Azuero, Panama — A team of U.S. service members conducted a three-day humanitarian mission to Azuero from May 19-21, providing medical care to local communities across the Panamanian province.

The mission aimed to improve access to health care for remote communities while giving U.S. personnel valuable experience operating in isolated environments.

“The Panamanian government selected the Azuero Peninsula due to its remote communities in the provinces of Herrera and Los Santos, including areas near the city of Chitré.” said Capt. Courtney Moss, mission commander assigned to Joint Task Force-Bravo. “This mission enhances medical and deployment readiness training in remote environments.”

In addition to enhancing deployment readiness training in isolated environments, the mission aimed to improve access to medical resources in areas where major medical facilities are several hours away, while also strengthening relations between U.S. forces and Panama.

“We are supporting both the towns of Bayano and Pesé,” Moss said. “We are providing general medical and dental services, including gynecological care.”

Throughout the three-day effort, U.S. service members operated out of Escuela Carlos Espino, a local school, and MINSA CAPSI Luis José Varela, a public health care center.

Personnel provided a wide range of free medical services and procedures to residents in the area.

The locations were selected based on the variety of medical cases not commonly seen in the United States and to help address limited access to medical resources in remote communities.

“Missions like this provide care for local communities that they may not regularly receive due to limited access to health care,” Moss said.

In addition to treatment, medical personnel also emphasized preventive health education throughout the mission.

“It also provides preventive education, such as proper handwashing techniques and the benefits of brushing teeth,” Moss added.

Patients of all ages lined up to receive care during the mission, with many traveling long distances from surrounding regions with assistance from Panamanian security services. More than 500 Panamanian civilians received care throughout the mission.

“More than 50 personnel were involved in helping,” Moss said. “Each day, we treated approximately 100 to 200 patients.”

U.S. service members and Panamanian medical staff worked alongside one another throughout the mission, combining resources and sharing knowledge to ensure civilians received proper care.

“I hope to continue with these missions because it’s important for the people. The people need help from organizations and compassion,” said Rubieric Barrios, a doctor from Centro de Salud Valle Rico. “As doctors, we need to see specifically everything they need, and everything is important to us.”

For many local residents, the visit to the two communities provided a rare opportunity to receive comprehensive medical care.

“This is more than a medical mission. This is both countries working together to help people,” Barrios said. “In this area, they have one doctor every 15 days. This mission provided an opportunity for over 500 people to get the medicine and care they need.”

These missions are part of an ongoing effort not only to strengthen partnerships but also to improve operational effectiveness and lay the groundwork for future humanitarian missions throughout the region.

Although the mission lasted only three days, its impact will continue long after the personnel depart. For many residents, the medical care they received will directly improve their quality of life for years to come.

NEWS INFO Date Taken: 05.20.2026 Date Posted: 06.01.2026 12:13 Story ID: 566562 Location: PA Web Views: 15 Downloads: 0 PUBLIC DOMAIN This work, U.S. Service Members provide care to Azuero Panama in collaboration with Juntos por la Salud, by SGT Jabari Middleton, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.