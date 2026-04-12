Joint Engineering Effort Assesses Bridge of the Americas in Panama

Panama City, Panama — The U.S. Army Corps of Engineers (USACE) is working alongside Panamanian agencies to assess the Bridge of the Americas following a tanker explosion, reinforcing a shared commitment to public safety and infrastructure resilience.

The incident prompted an immediate, coordinated response from the Panamanian government and the U.S. Embassy to evaluate potential structural impacts and ensure the safety of the surrounding community. Members of USACE arrived less than 60 hours after the incident to provide immediate support.

“April 6th the explosion occurred under the Bridge of the Americas in Panama, and the Army Corps of Engineers is here to assess the damage,” said Johnny Lee, Lead Structural Engineer, assigned to USACE, Mobile District. Engineering teams quickly began initial assessments, focusing on identifying visible damage and determining the bridge’s structural integrity. “The purpose of our assessment today is to support the Ministry of Public Works [of] Panama and to offer our expertise.”

The response effort highlights the strength of the U.S.-Panama partnership, with both nations working side by side to share expertise, resources and capabilities.

“The USACE is able to respond quickly and help out our partner nations in any emergency,” said Lee. “With both our expertise and theirs we’re able to work hand-in-hand and solve the problem.”

U.S. Army Corps of Engineers personnel are supporting detailed inspections, evaluating potential risks such as heat exposure, stress to key structural components and overall stability of the bridge.

“We just want to get our eyes on it and see the level of damage that may have been caused,” Lee said. “This type of assessment helps by lending our expertise in validating their concerns and validating their conclusion.”

Teams are using specialized assessment tools and engineering methods to determine the condition of the bridge and inform next steps. Officials noted that timelines for a full assessment will depend on the extent of any damage identified.

“It takes great collaboration and proven technical skillsets to assess structures for damage,” said Capt. Chad Perkins, Officer in Charge, assigned to the 322nd Forward Engineer Support Team-Alpha. “We provide technical assessment, visual inspections to detect internal or surface damage and tools to investigate the depth of the damage with measurable conditions.”

Following the assessment, a coordinated effort from the engineers, U.S. Embassy Panama City, and partner agencies will reconvene to discuss the way forward with Panama’s Ministry of Public Works, leveraging the additional information compiled by the team of experts.

“It’s significant that we proceed correctly,” Perkins said. “Continuing to build partnership and commitment goes a long way.”

Officials emphasized that the joint response not only addresses immediate concerns but also strengthens long-term cooperation and interoperability between the United States and Panama.

Evaluación conjunta de ingeniería analiza el Puente de las Américas en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá — El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE) trabaja junto a agencias panameñas para evaluar el Puente de las Américas tras la explosión de un camión cisterna, reforzando un compromiso compartido con la seguridad pública y la resiliencia de la infraestructura.

El incidente provocó una respuesta inmediata y coordinada del gobierno panameño y la Embajada de Estados Unidos para evaluar posibles impactos estructurales y garantizar la seguridad de la comunidad circundante. Miembros del USACE llegaron en menos de 60 horas después del incidente para brindar apoyo inmediato.

“El 6 de abril ocurrió la explosión bajo el Puente de las Américas en Panamá, y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército está aquí para evaluar los daños”, dijo Johnny Lee, ingeniero estructural principal asignado al Distrito Móvil del USACE. Los equipos de ingeniería iniciaron rápidamente evaluaciones preliminares, enfocándose en identificar daños visibles y determinar la integridad estructural del puente. “El propósito de nuestra evaluación hoy es apoyar al Ministerio de Obras Públicas de Panamá y ofrecer nuestra experiencia”.

El esfuerzo de respuesta resalta la solidez de la alianza entre Estados Unidos y Panamá, con ambas naciones trabajando lado a lado para compartir conocimientos, recursos y capacidades.

“El USACE puede responder rápidamente y ayudar a nuestras naciones socias en cualquier emergencia”, dijo Lee. “Con nuestra experiencia y la de ellos, podemos trabajar de la mano y resolver el problema”.

El personal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. está apoyando inspecciones detalladas, evaluando riesgos potenciales como la exposición al calor, el estrés en componentes estructurales clave y la estabilidad general del puente.

“Queremos observar directamente y ver el nivel de daño que pudo haberse causado”, dijo Lee. “Este tipo de evaluación ayuda al aportar nuestra experiencia para validar sus preocupaciones y sus conclusiones”.

Los equipos están utilizando herramientas especializadas de evaluación y métodos de ingeniería para determinar el estado del puente y definir los próximos pasos. Las autoridades señalaron que los plazos para una evaluación completa dependerán de la magnitud de los daños identificados.

“Se requiere una gran colaboración y habilidades técnicas comprobadas para evaluar daños en estructuras”, dijo el capitán Chad Perkins, oficial a cargo, asignado al Equipo de Apoyo de Ingenieros Avanzados 322-Alpha. “Proporcionamos evaluaciones técnicas, inspecciones visuales para detectar daños internos o superficiales y herramientas para investigar la profundidad del daño con condiciones medibles”.

Tras la evaluación, un esfuerzo coordinado entre los ingenieros, la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de Panamá y las agencias asociadas se reunirá nuevamente para discutir los próximos pasos con el Ministerio de Obras Públicas de Panamá, aprovechando la información adicional recopilada por el equipo de expertos.

“Es importante que procedamos correctamente”, dijo Perkins. “Continuar fortaleciendo la asociación y el compromiso es fundamental”.

Las autoridades enfatizaron que la respuesta conjunta no solo aborda las preocupaciones inmediatas, sino que también fortalece la cooperación a largo plazo y la interoperabilidad entre Estados Unidos y Panamá.