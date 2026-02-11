El jefe de operaciones navales de la Marina de Estados Unidos visita la Base Naval de EE.UU. en Rota Your browser does not support the audio element.

BASE NAVAL DE ROTA, España (6 de febrero de 2026) – El almirante general Daryl Caudle, jefe de operaciones navales (CNO por sus siglas en inglés) de la Marina de Estados Unidos, visitó la Base Naval de Rota el 6 de febrero como parte de su tour por Navy Region Europe, Africa, Central.



El objetivo de la visita a la Estación Naval de EE.UU., conocida como “la puerta de entrada al Mediterráneo”, era valorar las capacidades de apoyo en tierra (conocidas como “Foundry” según los tres principios de CNO), interactuar con los militares, observar las operaciones aéreas y marítimas de despliegue y reforzar la importancia de la alianza y la relación con España y la Armada.



Tras aterrizar en Rota, Caudle fue recibido por el vicealmirante Rubén Rodríguez Peña, jefe del arsenal de Cadiz, y por el capitán de navío Charles Chmielak, comandante de las Actividades Navales de EE.UU. en España y de la Estación Naval de EE.UU. en Rota. Acto seguido, reunió al personal de las 45 comandancias de EE.UU. en Rota para dirigirse a ellos.



“Quiero empezar con un mensaje muy simple: lo que hacéis aquí importa mucho”, afirmó Caudle a los militares presentes. “Rota no es una base más; es uno de nuestros puestos más importantes a nivel estratégico en Europa”.

Caudle recorrió varias comandancias operacionales durante su visita, como Helicopter Maritime Strike Squadron 79, la única escuadrilla de helicópteros de la Marina desplegada en Europa, y Explosive Ordnance Disposal Mobile Unit Eight. También pudo ver en primera persona el mantenimiento que se realiza en el centro de fabricación de piezas 3D de Forward Deployed Regional Maintenance Center Detachment Rota, una aventura tecnológica, en unión con la jefatura de mantenimiento del arsenal de Cádiz de la Armada, para adaptar la impresión 3D a la producción de piezas críticas para los barcos.



“Trabajáis junto a nuestros anfitriones españoles y aliados de la OTAN cada día”, dijo Caudle. “Esa experiencia establece confianza, interoperabilidad y un entendimiento mutuo de cómo luchamos juntos; no en teoría, sino en la práctica. Esas relaciones, construidas a lo largo del tiempo, son un multiplicador de fuerza”.



El almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), invitó a Caudle a bordo del Juan Carlos I, buque insignia de la Armada, para conversar sobre la relación bilateral entre la Marina de EE.UU. y la Armada.



Caudle finalizó su visita con un encuentro con el personal del departamento de operaciones portuarias, responsable de más de 200 movimientos de barcos en 2025 y del apoyo a los cinco destructores de defensa contra misiles de la clase Arleigh Burke con base en Rota.



“Es un honor recibir al almirante general Caudle para que vea en primera persona el increíble trabajo que el Team Rota realiza para apoyar a la flota y preparar a sus militares”, afirmó Charles Chmielak, comandante de la Estación Naval de EE.UU. en Rota. “’La puerta de entrada al Mediterráneo’ está orgullosa de la profesionalidad y disciplina de los militares y trabajadores que mantienen a la fundición sólida y a la flota lista para luchar”.

Caudle tomó posesión del cargo como el 34º CNO el 25 de agosto de 2025. Durante su visita, recalcó sus tres principios: Foundry, Fleet, Fight (Fundición, Flota, Lucha). Para más información, visite su página web: [https://www.navy.mil/Leadership/Chief-of-Naval-Operations/](https://www.navy.mil/Leadership/Chief-of-Naval-Operations/).



La Estación Naval de Estados Unidos en Rota, “la puerta de entrada al Mediterráneo”, aporta a EE.UU., a la OTAN y a sus aliados un núcleo estratégico para operaciones en Europa, África y Oriente Medio. La Estación Naval de Rota es un multiplicador de fuerza, capaz de ejecutar despliegues inmediatos y apoyar a unidades de combate por tierra, aire y mar, de preparar a los militares y sus familias, de defender a la flota y de fomentar la alianza entre EE.UU. y España.



Para más información sobre U.S. Naval Activities Spain/U.S. Naval Station Rota, Spain, visite la página web [https://cnreurafcent.cnic.navy.mil/Installations/NAVSTA-Rota/](https://cnreurafcent.cnic.navy.mil/Installations/NAVSTA-Rota/) o siga las redes sociales a través de Naval Station Rota, Spain en Facebook, @navstarotaspain en Instagram o @NAVSTA\_Rota en X.