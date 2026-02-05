CAT 4361 y el Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los EE. UU. Donaron Exceso de Propiedad y Equipo en Esquipulas, Guatemala Your browser does not support the audio element.

ESQUIPULAS, Guatemala. – El Equipo de Asuntos Civiles 4361, asignado al Batallón de Fuerzas del Ejército, Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, y el Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos se asociaron con el Ministerio de Salud de Guatemala para donar equipo médico excedente valorado en más de 250,000 dólares a la ciudad de Esquipulas, Guatemala, el 28 de enero de 2026.



Esta donación de propiedad excedente proporcionó equipo médico al Centro de Salud del Municipio de Esquipulas, lo que ayudará a atender aproximadamente a 25,000 personas de la comunidad local que actualmente enfrentan diversos problemas de salud, como dengue, malaria y otras afecciones médicas.



“Estar hombro a hombro con los líderes locales en Esquipulas para entregar equipo médico donado, incluidos camas hospitalarias, dispositivos de diagnóstico, instrumentos quirúrgicos, concentradores de oxígeno y equipo de protección personal, es exactamente la razón por la que hago este trabajo”, dijo el capitán Christopher Karl, jefe del Equipo de Asuntos Civiles 4361. “Al proporcionar estos recursos directamente a los hospitales y clínicas de Esquipulas, tenemos la oportunidad de experimentar una misión verdaderamente única que impacta la vida cotidiana de los ciudadanos de esta comunidad”.



El señor Carlos Portillo, alcalde de Esquipulas, también asistió a la ceremonia de donación, brindando un mensaje de agradecimiento y cooperación, y enfatizando la importancia de los esfuerzos de asistencia humanitaria y médica.

“Esta reunión es un testimonio de la importancia de los esfuerzos de asistencia humanitaria y médica”, dijo Portillo. “Nuestro enfoque está en brindar atención médica de manera eficiente y respetuosa, sirviendo a nuestra comunidad con colaboración, organización y responsabilidad compartida en la prestación de servicios de salud”.



Establecida en 1983, la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo apoya las operaciones militares y humanitarias de los Estados Unidos, proporcionando capacidades críticas de transporte aéreo, atención médica, logística y asistencia de seguridad a naciones socias. La fuerza de tarea funciona como el elemento de respuesta rápida del Comando Sur de los Estados Unidos, fortalece la seguridad regional, promueve la estabilidad y refuerza las alianzas mediante la respuesta a desastres, ejercicios conjuntos e iniciativas de fortalecimiento de capacidades en apoyo a las prioridades del Comando Sur de los Estados Unidos.