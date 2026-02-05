CAT 4361, el Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los EE. UU. y Guatemala se Asocian para Brindar Atención Médica en Puerto San José Your browser does not support the audio element.

PUERTO SAN JOSE, Guatemala.–El Equipo de Asuntos Civiles 4361, asignado al Batallón de Fuerzas del Ejército, Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo, junto con el Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur de los Estados Unidos, se asoció con el Departamento de Salud de Guatemala en Escuintla para llevar servicios médicos vitales y aproximadamente 12,000 dólares en medicamentos e insumos a las comunidades de Puerto San José, Guatemala, los días 29 y 30 de enero de 2026.



Durante el evento del Programa de Acción Cívica Médica de dos días de duración, médicos del Departamento de Salud de Guatemala brindaron servicios médicos que incluyeron consultas de atención primaria, apoyo farmacéutico, exámenes físicos, atención pediátrica y aplicación de vacunas, beneficiando aproximadamente a 1,500 personas de la comunidad.



“Es un honor para el Equipo de Asuntos Civiles del Ejército de los Estados Unidos y para nuestros miembros del servicio estar hoy hombro a hombro con el pueblo de Puerto San José mientras apoyamos este vital Programa de Acción Cívica Médica”, dijo el coronel Walter Osorio, comandante de la base de la Brigada de Paracaidistas de Puerto San José. “Al trabajar juntos con las autoridades locales y los profesionales de la salud, no solo brindamos atención inmediata a más de 1,500 residentes, sino que también reforzamos la sólida alianza humanitaria entre los Estados Unidos y Guatemala. Juntos demostramos que nuestro compromiso va más allá de la seguridad y se extiende a mejorar la vida cotidiana de las personas en comunidades de toda la región”.



Las actividades de asuntos civiles como esta ayudan a mejorar el acceso a la atención médica para poblaciones desatendidas, reforzando la sólida cooperación entre los Estados Unidos y Guatemala, así como el compromiso con la salud pública.



“Ver a la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo y al Grupo Militar de la Embajada de los Estados Unidos unirse a líderes locales en Santa Isabel, Escuintla, para entregar suministros médicos básicos a más de 461 asistentes fue verdaderamente inspirador”, dijo el capitán Christopher Karl, jefe del Equipo de Asuntos Civiles 4361. “Este MEDCAP refleja el compromiso de los Estados Unidos con el pueblo de Guatemala y destaca la unidad de los miembros del servicio estadounidense, agencias y socios que trabajan juntos para apoyar las necesidades civiles. Al llevar servicios médicos directos al departamento y a las familias de Santa Isabel, fortalecemos los lazos humanitarios, aumentamos la capacidad de salud local y demostramos que el apoyo estadounidense está enfocado en mejorar la vida cotidiana en toda la región”.



A través de un enfoque de gobierno integral, la colaboración fortaleció la cooperación cívico-militar, apoyando la capacidad del Gobierno de Guatemala para atender a sus ciudadanos y reforzando su presencia en la región.

“En nombre de la Municipalidad de Puerto San José, extiendo nuestro más sincero agradecimiento al Equipo de Asuntos Civiles del Ejército de los Estados Unidos, al Comando Sur de los EE. UU. y a todos quienes contribuyeron a esta iniciativa MEDCAP”, dijo Pablo Salvatierra, vicealcalde de Puerto San José. “Esta donación de medicamentos e insumos médicos es más que asistencia; es un símbolo de solidaridad y apoyo al bienestar de nuestros ciudadanos. Esta colaboración fortalece la presencia y legitimidad de nuestro gobierno local, ayudándonos a servir a nuestra gente de manera más efectiva. Nos sentimos verdaderamente bendecidos de asociarnos con los Estados Unidos para avanzar en la salud y prosperidad de Puerto San José y las áreas circundantes”.



Establecida en 1983, la Fuerza de Tarea Conjunta-Bravo apoya las operaciones militares y humanitarias de los Estados Unidos, proporcionando capacidades críticas de transporte aéreo, atención médica, logística y asistencia de seguridad a naciones socias. La fuerza de tarea funciona como el elemento de respuesta rápida del Comando Sur de los Estados Unidos, fortalece la seguridad regional, promueve la estabilidad y refuerza las alianzas mediante la respuesta a desastres, ejercicios conjuntos e iniciativas de fortalecimiento de capacidades en apoyo a las prioridades del Comando Sur de los Estados Unidos.