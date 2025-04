La conferencia bilateral de adiestramiento y ejercicios (BTEC) 2025 ofrece oportunidades de colaboración entre los Ejércitos de Estados Unidos y España

Photo By Lt. Daniel Ehrlich | MADRID (April 9, 2025) – Spanish Army Comandante Francisco Teijido Lopez, standing,...... read more read more

Photo By Lt. Daniel Ehrlich | MADRID (April 9, 2025) – Spanish Army Comandante Francisco Teijido Lopez, standing, lead organizer for the Bilateral Training and Exercise Conference (BTEC) 2025 at El Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional in Madrid, opens the final plenary session which forwards training plans from BTEC to the Spanish Ministry of Defense, April, 9, 2025. The Spain-U.S. BTEC is a co-hosted, collaborative meeting between units from the U.S. Department of Defense and the Spanish Ministry of Defense with the chief goal of building joint force interoperability and readiness, while fostering the long-enduring defense partnership between Spain and the United States. MADRID (9 abril 2025) – El comandante del Ejército de España Francisco Teijido Lopez, en pie, encargado de la organización de la conferencia bilateral de adiestramiento y ejercicios (BTEC) 2025 en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional en Madrid, inaugura la sesión de cierre, que precede al envío de los planes de adiestramiento de BTEC al Ministerio de Defensa de España, el 9 de abril de 2025. La conferencia bilateral de adiestramiento y ejercicios (BTEC) es una reunión organizada en colaboración entre unidades del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y el Ministerio de Defensa de España con el objetivo de construir interoperabilidad y preparación conjunta, a la vez que se fomenta la larga alianza en defensa entre España y Estados Unidos. (Foto de la Marina de EE.UU. tomada por TN Daniel Ehrlich) see less | View Image Page