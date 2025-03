U.S. Army Garrison Poland holds Force Protection Exercise

POZNAN, Poland – U.S. Army Garrison Poland is scheduled to conduct a routine force protection exercise on its installations throughout Poland. The exercise will take place between March 17-20, 2025.



During the exercise, the local community may notice increased security measures at installation gates and access control points, which may cause traffic delays, even though garrison leaders are taking all measures to minimize impact on the neighborhood.



Please ensure you always have at least two valid forms of ID with you for access to come on post. We appreciate your patience as it is vital that we practice our protection protocols through exercises like this one.



Members of the media with questions about the exercise can email the U.S. Army Garrison Poland public affairs office at usarmy.poznan.id-europe.mbx.public-affairs@army.mil.



------------------------------------------------------------------------------------------------------



Garnizon Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce organizuje rutynowe ćwiczenia ochrony sił zbrojnych



POZNAŃ, Polska - Garnizon Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce przeprowadzi rutynowe ćwiczenia w zakresie ochrony w swoich instalacjach na terenie całej Polski. Ćwiczenia odbędą się w dniach 17-20 marca 2025 roku.



Podczas ćwiczeń lokalna społeczność może zauważyć zwiększone środki bezpieczeństwa przy bramach instalacji i punktach kontroli dostępu, co może powodować opóźnienia w ruchu. Dowództwo garnizonu podejmuje wszelkie środki w celu zminimalizowania wpływu na okolicę.



Upewnij się, że zawsze masz przy sobie co najmniej dwa ważne dokumenty tożsamości. Doceniamy Twoją cierpliwość, ponieważ ważne jest, abyśmy ćwiczyli nasze procedury ochrony poprzez ćwiczenia takie jak to.



Członkowie zespołów prasowych posiadający pytania dotyczące ćwiczeń mogą wysłać e-mail do biura prasowego Garnizonu Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce na adres: usarmy.poznan.id-europe.mbx.public-affairs@army.mil.

NEWS INFO Date Taken: 03.17.2025 Date Posted: 03.17.2025 14:53 Story ID: 493038 Location: POZNAN, PL Web Views: 9 Downloads: 0 PUBLIC DOMAIN This work, U.S. Army Garrison Poland holds Force Protection Exercise, by Bethany Huff, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.