U.S. Naval Station Rota Welcomes USS Oscar Austin (DDG 79)

Photo By Petty Officer 2nd Class Drace Wilson | NAVAL STATION ROTA, Spain (Oct. 15, 2024) The Arleigh-Burke class guided-missile destroyer USS Oscar Austin (DDG 79) arrives to Naval Station (NAVSTA) Rota, Spain, completing its homeport shift to the installation from NAVSTA Norfolk, Va., Oct. 15, 2024. Oscar Austin is the first of two additional DDGs to join the Forward Deployed Naval Force-Europe (FDNF-E) force. As the "Gateway to the Mediterranean," NAVSTA Rota provides U.S., NATO and allied forces a strategic hub for operations in Europe, Africa and the Middle East. NAVSTA Rota is a force multiplier, capable of promptly deploying and supporting combat-ready forces through land, air and sea, enabling warfighters and their families, sustaining the fleet and fostering the U.S. and Spanish partnership. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Drace Wilson)

NAVAL STATION ROTA, Spain – U.S. Naval Station Rota conducted the official arrival of the Arleigh Burke-class guided missile destroyer, USS Oscar Austin (DDG 79), October 16, 2024. Oscar Austin is the first in a plan to homeport two additional destroyers in Naval Station (NAVSTA) Rota.



The addition of Oscar Austin will bring an estimated 350 Sailors and 175 family members to the local area, and the homeport shift of both destroyers will grow the base community by 20%. Sailors, civilians, local nationals, and Spanish partners started preparing for the additional manpower in 2022, ensuring the installation was ready to welcome the Oscar Austin’s crew and their families.



“All of the work we’ve done over these past years, is proof of how excited we are to welcome Oscar Austin’s crew and families as the newest members of the community here on Naval Station Rota, and the community of Andalucía,” said Capt. Teague Suarez, Naval Station Rota’s commanding officer. “Our relationship with the Spanish Armada and the local community is strong, and the addition of Oscar Austin will strengthen both of those ties.”



Offices base-wide worked to ensure the arriving personnel and their families would be met with hospitality and efficiency, and that there would not be any disruptions to normal operations.



NAVSTA Rota base housing finished renovations to family units, ensuring the arriving families have accommodations on the installation. Upgrades to unaccompanied housing is in progress, to include installing free Wi-Fi by the next fiscal year.



Dependent focused programs were evaluated and improved to support the growing population. NAVSTA Rota Public Works and the Department of Defense Education Activity, DODEA, maximized use of facilities to ensure ample space for arriving school-aged dependents. The Child Development Center hired more caretakers, and Moral, Welfare, and Recreation facilities, worked to consolidate a multi-use space to increase the availability of mental health and physical therapy services.



“For years we have been preparing for the arrival of the crew and families, from some of the infrastructure work to support more ships, to hiring more caretakers in the Child Development Center and teachers at David Glasgow Farragut Elementary and Middle/High Schools,” said Suarez. “The team here in Rota took a look at every way that we support the people who live and work here to make sure that we are ready for Oscar Austin.”



With the addition of personnel and their families, the local economy will see growth as well. To support the increased population, on-base job opportunities will increase, housing leases in the local area will rise, ship repair contracts will open, and overall expenditure into the local area will increase. Moreover, the Kingdom of Spain recently signed an agreement allowing telework to U.S. companies for U.S. military spouses and dependents, increasing opportunities and household incomes, which could increase spending on the local economy.



Formerly homeported in Norfolk, Virginia, Oscar Austin’s homeport shift to NAVSTA Rota, Spain increases the U.S. Navy’s forward-deployed operational footprint in the U.S. European Command (EUCOM) and U.S. Africa Command (AFRICOM) areas of responsibility and reinforce the U.S. Navy’s commitment to its relationship with the installation’s host nation and vital defense partner, the Kingdom of Spain.



As the "Gateway to the Mediterranean,” NAVSTA Rota provides U.S., NATO and allied forces a strategic hub for operations in Europe, Africa and the Middle East. NAVSTA Rota is a force multiplier, capable of promptly deploying and supporting combat-ready forces through land, air and sea, enabling warfighters and their families, sustaining the fleet and fostering the U.S. and Spanish partnership.



---------- SPANISH TRANSLATION ----------



BASE NAVAL DE ROTA – U.S. Naval Station Rota celebró la llegada oficial del USS Oscar Austin (DDG 79), destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, el pasado 16 de octubre 2024. El Oscar Austin es el primero de los dos destructores adicionales que establecerán su puerto base en Rota.



La incorporación del Oscar Austin trae a aproximadamente 350 militares y 175 familiares a la zona y, una vez se produzca el traslado del puerto base de los dos destructores, la población de la base aumentará un 20%. Militares, civiles, personal laboral local y compañeros españoles comenzaron en 2022 la preparación para este incremento de personal, asegurando que la base estuviera lista para recibir a la tripulación del Oscar Austin y sus familias.



“Todo el trabajo que hemos realizado estos últimos años es prueba de la ilusión que sentimos con la llegada de la tripulación del Oscar Austin y sus familias a la comunidad de Naval Station Rota y a Andalucía”, afirmó el Capitán de Navío Teague Suarez, comandante de Naval Station Rota. “Nuestra relación con la Armada española y con la comunidad local es sólida y la incorporación del Oscar Austin fortalecerá aún más esa unión”.



Los departamentos de toda la base trabajaron para asegurar que el nuevo personal y sus familias fueran recibidos con hospitalidad y eficacia y que no se produjeran interrupciones en las operaciones del día a día.



El departamento de la vivienda de NAVSTA Rota finalizó la renovación de viviendas familiares para garantizar un hogar en la base a las nuevas familias. Los trabajos en las viviendas del personal que viene sin acompañantes siguen en proceso e incluyen la instalación de Wi-Fi gratis.



También se realizó una evaluación y mejora de los programas de apoyo a los familiares para satisfacer las necesidades de la creciente población. El departamento de obras públicas de NAVSTA Rota y el Department of Defense Education Activity, DoDEA, maximizaron el uso de las instalaciones para garantizar espacio en las aulas para los nuevos familiares en edad escolar. El Child Development Center (guardería) contrató a más personal y el departamento de Moral, Welfare, and Recreation consolidó un espacio multiuso para aumentar la oferta de servicios de terapia de salud mental y física.



“Durante años, nos hemos estado preparando para la llegada de la tripulación y sus familias, desde el trabajo de infraestructura para soportar más barcos a la contratación de más personal en la guardería y en el centro educativo David Glasgow Farragut”, afirmó Suarez. “El equipo en Rota analizó la forma en la que ya apoyamos a toda la comunidad que vive y trabaja aquí para garantizar la preparación para el Oscar Austin”.



Con la incorporación del personal y sus familias, la economía local también crecerá. Para apoyar a la nueva población, habrá más oportunidades de trabajo en la base, más alquileres en la zona, más contratos de reparación de barcos y, en general, más desembolso en la comunidad local. Además, el Reino de España ha firmado recientemente un acuerdo permitiendo el teletrabajo a empresas de Estados Unidos en España, aumentando así las oportunidades de trabajo para los familiares de militares y los sueldos en estas familias, lo que aumentará a su vez el desembolso en la economía local.



El traslado del puerto base del Oscar Austin de Norfolk, Virginia, a NAVSTA Rota, España, incrementa la presencia de la marina de EE.UU. en operaciones del Mando de Europa (EUCOM) y del Mando de África (AFRICOM) en su área de responsabilidad y refuerza su compromiso con su relación con el Reino de España, país anfitrión y aliado vital en materia de defensa.



NAVSTA Rota, “la puerta de entrada al Mediterráneo”, aporta a EE.UU., a la OTAN y a sus aliados un núcleo estratégico para operaciones en Europa, África y Oriente Medio. NAVSTA Rota es un multiplicador de fuerza, capaz de ejecutar despliegues inmediatos y apoyar a unidades de combate por tierra, aire y mar, de preparar a los militares y sus familias, de defender a la flota y de fomentar la alianza entre EE.UU. y España.