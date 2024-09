USAG Benelux Spotlight: Roel Laugs

Courtesy Photo | Roel Laugs trains with the fire truck hose in the spring of 2024 along the River Maas...... read more read more Courtesy Photo | Roel Laugs trains with the fire truck hose in the spring of 2024 along the River Maas in Roermond, the Netherlands. Firefighters learned advanced handling of the truck pump, hose, and nozzle while practicing techniques use for smoke-filled buildings. (Courtesy photo) see less | View Image Page

[Editor’s Note: In this series, we are shining a light on our workforce in and around the Benelux. This Spotlight is on Roel Laugs, fire prevention inspector for U.S. Army Garrison Benelux, who blends his love of firefighting with extra emergency volunteering as well as bringing cheer to children.]



BRUNSSUM, Netherlands – On an average day, Roel Laugs, fire prevention inspector at U.S. Army Garrison (USAG) Benelux-Brunssum, the Netherlands, spends his time enforcing fire safety procedures through building and room inspections. His regular trainings, to include installation protection exercises, serve to build relationships with off-post emergency personnel and test response times and efforts.



“Every day is a different day,” said Laugs, explaining how an unending variety of scenarios present themselves day in and day out—such as the time he aided trapped wild deer with an escort off the installation.



“The main goal of a firefighter is to save human beings and animals,” he said. Sometimes that means helping with preventive measures and other times it refers to rescue.



Laugs started his volunteer firefighting in a small village doing night or 24-hour shifts. After working a full eight-hour shift at the garrison Monday through Friday, he reported for his volunteer position to work some more. The volunteer firefighters lived at the station on the weekends and did everything together: sleeping, cooking, eating, watching TV, sports, and more.



According to Laugs, regulations changed a few years ago which placed the volunteers in an on-call status at their own homes rather than staying at the station. Now, when the call for help is received, Laugs immediately drops his engagement and responds.



“You have to adjust your life because you are always on call,” said Laugs. “I was always afraid to take a shower or go to the toilet, and with eating you take your first bite then have to go.” Being available at last-minute’s notice means the interruption of present activities.



Despite the name, volunteer firefighters do get paid for their hours responding to emergencies. Vacancies are opened similar to normal jobs and applicants must apply, interview, and pass a fitness test. Once onboarded, volunteers initially go through two years of education with homework and observations of rescue operations.



After 17 years serving as a firefighter in various capacities, Laugs possesses extensive experience from both formal education and training as well as response to emergency calls. One of the most memorable activations took place during the 2020 forest fire in the Meinweg National Park when Dutch and German firefighters, including multiple helicopters, responded.



“It went so fast because of the wind,” he said.



Not all of his job falls in the category of emergency response, though. Occasionally, time is spent working with schools, childcare facilities, and the community to build awareness and demonstrate capabilities within the USAG. In December, crowds of emergency personnel take a trip to the children’s hospital at Maastricht University Medical Center+ in the Netherlands with their blue lights flashing to bring a little cheer to the young inpatients during the holiday season.



“For small children, it’s really hard,” said Laugs about the kids that must spend lengthy periods in the hospital, particularly during such a festive time. “They are really lonely in the hospital, and I think [Blue Lights Night] is really exciting for them. They can get distracted from their illness.”



This Spotlight series will continue to tell the stories of our workforce in and around the Benelux. We are the Army’s home - we are IMCOM.





DUTCH TRANSLATION



[Notitie van de redactie: In deze serie schijnen we een licht op onze werknemers in en rond de Benelux. Deze Spotlight gaat over Roel Laugs, brandpreventie-inspecteur voor het U.S. Army Garrison Benelux, die zijn liefde voor brandbestrijding combineert met extra vrijwilligerswerk in noodsituaties en het opvrolijken van kinderen.]



BRUNSSUM, Nederland - Op een gemiddelde dag besteedt Roel Laugs, brandpreventie-inspecteur bij U.S. Army Garrison (USAG) Benelux-Brunssum, Nederland, zijn tijd aan het handhaven van brandveiligheidsprocedures door middel van inspecties van gebouwen en ruimtes. Zijn regelmatige trainingen, waaronder oefeningen ter bescherming van de installatie, dienen om relaties op te bouwen met hulpverleners buiten de basis en om reactietijden en -inspanningen te testen.



“Elke dag is een andere dag,” zei Laugs, terwijl hij uitlegde hoe een oneindige verscheidenheid aan scenario's zich dag in dag uit voordoet, zoals de keer dat hij wilde herten hielp die gevangen zaten, en ze met een escorte van de installatie af begeleidde.



“Het belangrijkste doel van een brandweerman is om mensen en dieren te redden,” zei hij. Soms betekent dat helpen met het nemen van preventieve maatregelen en andere keren gaat het om een reddingsactie.



Laugs begon zijn vrijwilligerswerk bij de brandweer in een klein dorp met nacht- of 24-uursdiensten. Nadat hij van maandag tot en met vrijdag een volledige dienst van acht uur had gedraaid in het garnizoen, meldde hij zich voor zijn vrijwilligersfunctie om nog wat meer te werken. De vrijwillige brandweermannen woonden in het weekend in de kazerne en deden alles samen: slapen, koken, eten, tv kijken, sporten en nog veel meer.



Volgens Laugs veranderde de regelgeving een paar jaar geleden, waardoor de vrijwilligers een oproepstatus kregen in hun eigen huis in plaats van op de kazerne. Nu, wanneer de oproep voor hulp binnenkomt, laat Laugs onmiddellijk zijn bezigheden vallen en reageert hij.



“Je moet je leven aanpassen omdat je altijd oproepbaar bent,” zei Laugs. “Ik was altijd bang om te douchen of naar het toilet te gaan, en met eten neem je de eerste hap en dan moet je gaan.” Op het laatste moment beschikbaar zijn betekent de onderbreking van huidige activiteiten.



Ondanks de naam krijgen vrijwillige brandweermannen wel betaald voor hun uren om op noodsituaties te reageren. Vacatures worden op dezelfde manier opengesteld als normale banen en sollicitanten moeten solliciteren, een gesprek voeren en slagen voor een fitnesstest. Eenmaal aan boord doorlopen vrijwilligers eerst een tweejarige opleiding met huiswerk en observaties van reddingsoperaties.



Na 17 jaar als brandweerman te hebben gewerkt in verschillende hoedanigheden, heeft Laugs uitgebreide ervaring met zowel formeel onderwijs en training als het reageren op noodoproepen. Een van de meest gedenkwaardige acties vond plaats tijdens de bosbrand van 2020 in het Nationaal Park Meinweg, toen Nederlandse en Duitse brandweerlieden, waaronder meerdere helikopters, in actie kwamen.



“Het ging zo snel vanwege de wind,” zei hij.



Niet al zijn werk valt echter in de categorie rampenbestrijding. Zo nu en dan werkt hij samen met scholen, kinderopvangcentra en de gemeenschap om het bewustzijn te vergroten en de capaciteiten van de USAG te demonstreren. In december gaan massa's hulpverleners met hun blauwe zwaailichten aan naar het kinderziekenhuis van het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ in Nederland om de jonge patiënten tijdens de feestdagen een beetje op te vrolijken.



“Voor kleine kinderen is het echt moeilijk,” zei Laugs over de kinderen die lange perioden in het ziekenhuis moeten doorbrengen, vooral tijdens zo'n feestelijke periode. “Ze zijn echt eenzaam in het ziekenhuis en ik denk dat [Blue Lights Night] heel spannend voor ze is. Ze kunnen dan afgeleid worden van hun ziekte.”



Deze Spotlight-serie blijft de verhalen vertellen van onze medewerkers in en rondom de Benelux. Wij zijn het thuis van het leger, wij zijn IMCOM.