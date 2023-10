USAG Benelux Spotlight: Alex Rivera

[Editor’s Note: In this series, we are shining a light on our workforce in and around the Benelux. This Spotlight is on Alexandra “Alex” Rivera, support services specialist at Dülmen Tower Barracks in Germany, who helps military service members and their Families feel at home at Dülmen.]



DÜLMEN TOWER BARRACKS, Germany – Alex Rivera, support services specialist at Dülmen Tower Barracks, helps bring cohesion into the Department of Public Works (DPW) team while also helping to create a tight-knit atmosphere to everyone across the Army Prepositioned Stock (APS) site.



“Let’s get the showboat on the road!” said Rivera. “Let’s make it fun."



Known for her signature laugh, Rivera also showcases a spirit of service and volunteerism. Her willingness to lend a hand has had positive effects throughout the Dülmen Tower Barracks community.



“Well, I think we are a small community... helping should be a thing.” said Rivera. “God helps me, and I pay it forward to everyone.”



Hailing from a “little, tiny town” in Franconia (Bavaria, Germany) Rivera has been a part of the Dülmen Tower Barracks Team since March 2019. Her duties include handling work orders, installation access paperwork, GPC cardholder, and timekeeper for local nationals. In her free time you can find her getting together with her co-workers, now called friends, at different events around the Dülmen community and doing anything “outside” to include walking her dog.



Rivera is known on base for helping military personnel and their Families once they are boots on the ground in Dülmen. She often facilitates discussions with landlords when language barriers arise. Her housing specialty came from previous experience working for the Housing office in Kitzingen, Germany.



She often volunteers to help organize many events on base, which include going away celebrations of coworkers, Veteran’s Day, and Thanksgiving with local German host national partners. Her passion behind helping the community goes unmatched.



In addition, Rivera helps create and maintain friendly relations with the local community to include the German Reservist unit. She participates in events the Dülmen Tower Barracks are invited to, such as their Family Day and hiking events.



“It’s a small community, you go to the gate and ask for Alex, they know who I am and where I am…. We are small enough that everybody knows everyone, we are like a Family,” said Rivera.



This Spotlight series will continue to tell the stories of our workforce in and around the Benelux. We are the Army’s home - we are IMCOM.



USAG Benelux Rampenlicht: Alex Rivera



[Anmerkung der Redaktuerin: In dieser Serie beleuchten wir unsere Belegschaft in und um die Benelux-Länder. Im Mittelpunkt steht Alexandra „Alex“ Rivera, Verwaltungsfachfrau bei Dülmen Tower Barracks in Deutschland, die Militärangehörigen und ihren Familien dabei hilft, sich in Dülmen wie zu Hause zu fühlen.]



DÜLMEN TOWER BARRACKS, Deutschland – Alex Rivera, Verwaltungsfachfrau bei Dülmen Tower Barracks, trägt dazu bei, den Zusammenhalt im Team des Direktorat für öffentliche Arbeiten (DPW) zu stärken und gleichzeitig eine enge Atmosphäre für alle auf dem Gelände des Army Prepositioned Stock (APS) zu schaffen.



“Lass uns anfangen!” sagte Rivera. „Lass es uns Spaß machen.“



Rivera ist für ihr charakteristisches Lachen bekannt und zeigt auch einen Geist des Dienstes und der Freiwilligenarbeit. Ihre Bereitschaft, mitzuhelfen, hat positive Auswirkungen auf die gesamte Gemeinschaft der Dülmen Tower Barracks.



„Nun, ich denke, wir sind eine kleine Gemeinschaft … Helfen sollte eine Sache sein.“ sagte Rivera. „Gott hilft mir, und ich gebe es an alle weiter.“



Rivera stammt aus einer „kleinen, winzigen Stadt“ in Franken (Bayern, Deutschland) und ist seit März 2019 Teil des Dülmen Tower Barracks-Teams. Zu ihren Aufgaben gehören die Bearbeitung von Arbeitsaufträgen, die Zutrittsdokumente zur Anlage, GPC-Karteninhaberin und Zeiterfassung für deutsche Angestellte. In ihrer Freizeit trifft sie mit ihren Kollegen, die sie jetzt Freunde nennt, auf verschiedenen Veranstaltungen in der Dülmener Gemeinde und unternimmt alles „draußen“, zum Beispiel mit ihrem Hund spazieren gehen.



Rivera ist auf dem Stützpunkt dafür bekannt, dass er Militärangehörigen und ihren Familien hilft, sobald sie in Dülmen stationiert sind. Sie moderiert häufig Gespräche mit Vermietern, wenn Sprachbarrieren auftreten. Ihre Spezialisierung auf Wohnungswesen beruht auf früheren Erfahrungen bei der Wohnungsverwaltung in Kitzingen, Deutschland.



Sie hilft oft ehrenamtlich bei der Organisation zahlreicher Veranstaltungen vor Ort mit, darunter Abschiedsfeiern von Kollegen, Veteranentag und Thanksgiving mit lokalen deutschen Gastgeberpartnern. Ihre Leidenschaft, der Gemeinschaft zu helfen, ist unübertroffen.



Darüber hinaus hilft Rivera dabei, freundschaftliche Beziehungen zur örtlichen Gemeinschaft aufzubauen und aufrechtzuerhalten, einschließlich der deutschen Reservisteneinheit. Sie nimmt an Veranstaltungen teil, zu denen die Dülmen Tower Barracks eingeladen wird, wie dem Familientag und Wanderveranstaltungen.



„Es ist eine kleine Gemeinde, man geht zum Tor und fragt nach Alex, sie wissen, wer ich bin und wo ich bin …“ Wir sind klein genug, dass jeder jeden kennt, wir sind wie eine Familie“, sagte Rivera.



Diese Rampenlight-Reihe wird weiterhin die Geschichten unserer Belegschaft in und um die Benelux-Länder erzählen. Wir sind die Heimat der Armee – wir sind IMCOM.



USAG Benelux Spotlight



[Notitie van de redactie: In deze serie schijnen we een licht op onze werknemers in en rond de Benelux. Deze Spotlight gaat over Alexandra “Alex” Rivera, specialist in ondersteunende diensten in de Dülmen Tower Barracks in Duitsland, die militairen en hun gezinnen helpt om zich thuis te voelen in Dülmen.]



DÜLMEN TOWER BARRACKS, Duitsland - Alex Rivera, specialist ondersteunende diensten op de Tower Barracks in Dülmen, helpt om samenhang te brengen in het team van Department of Public Works (DPW) en om een hechte sfeer te creëren voor iedereen op de locatie van Army Prepositioned Stock (APS).



"Laten we de showboat op de weg krijgen!" zei Rivera. "Laten we het leuk maken."



Rivera staat naast haar kenmerkende lach ook bekend om het tonen van haar dienstbaarheid en vrijwilligerswerk. Haar bereidheid om een handje te helpen heeft positieve gevolgen gehad voor de hele gemeenschap van de Dülmen Tower Barracks.



"Nou, ik denk dat we een kleine gemeenschap zijn... helpen zou een ding moeten zijn," zei Rivera. "God helpt mij en ik doe het iedereen na."



Afkomstig uit een "klein, piepklein stadje" in Franken (Beieren, Duitsland) maakt Rivera sinds maart 2019 deel uit van het team van de Tower Barracks in Dülmen. Haar taken omvatten het afhandelen van werkorders, toegangspapieren voor installaties, GPC-kaarthouder en tijdwaarnemer voor lokale burgerpersoneel. In haar vrije tijd is ze samen met haar collega's, die ze nu vrienden noemt, te vinden op verschillende evenementen in de Dülmense gemeenschap en doet ze alles wat "buiten" is, waaronder wandelen met haar hond.



Rivera staat er op de basis om bekend dat ze militair personeel en hun gezinnen helpt als ze eenmaal in Dülmen zijn. Ze faciliteert vaak gesprekken met verhuurders als er taalbarrières zijn. Haar specialiteit op het gebied van huisvesting heeft ze opgedaan tijdens haar werk voor het kantoor Huisvesting in Kitzingen, Duitsland.



Ze helpt vaak als vrijwilliger bij het organiseren van veel evenementen op de basis, waaronder afscheidsvieringen van collega's, Veteranendag en Thanksgiving met lokale Duitse gastpartners. Haar passie voor het helpen van de gemeenschap is ongeëvenaard.



Daarnaast helpt Rivera bij het creëren en onderhouden van vriendschappelijke relaties met de plaatselijke gemeenschap, waaronder de Duitse reservisteneenheid. Ze neemt deel aan evenementen waarvoor de Dülmen Tower Barracks wordt uitgenodigd, zoals hun familiedag en wandelevenementen.



"Het is een kleine gemeenschap, je gaat naar de poort en vraagt naar Alex, ze weten wie ik ben en waar ik ben.... We zijn klein genoeg dat iedereen elkaar kent, we zijn als een familie," zei Rivera.



Deze Spotlight-serie blijft de verhalen vertellen van onze medewerkers in en rondom de Benelux. Wij zijn het thuis van het leger, wij zijn IMCOM.



USAG Benelux Spotlight: Alex Rivera



[Note de la Rédaction: Dans cette série, nous mettons en valeur des membres de notre personnel du Benelux. Cette édition vous parle d’Alexandra “Alex” Rivera, support services specialist à Tower Barracks, Dülmen en Allemagne. Alex aide les militaires et leurs familles à se sentir chez eux àwho helps military service members and their Families feel at home at Dülmen.]



DÜLMEN TOWER BARRACKS, Alex Rivera – Alex Rivera, support services specialist, à Tower Barracks, Dülmen, contribue à la cohésion de l’équipe du Directorate of Public Works, tout en aidant à créer une atmosphère de communauté pour tous ceux qui travaillent sur le site du Army Prepositioned Stock (APS).



“Faisons avancer le char sur la route” dit Alex Rivera. “Rendons les choses amusantes”!



Connue pour son rire signature, Alex Rivera est un exemple de service et de bénévolat. Sa volonté de toujours aider a un impact très positif sur l’équipe de Tower Barracks.



“Eh bien, je pense que nous sommes une petite communauté...aider devrait être une seconde nature” affirme-t-elle. “Dieu m’aide, et je rends ce que je reçois en partageant avec tous”.



Venant d’une “toute petite, minuscule ville” en Franconie (Bavière, en Allemagne), Alex Rivera a rejoint l’équipe de Tower Barracks en mars 2019. Ses tâches incluent la gestion des commandes de service, les documents pour l’accès à la base, la détention d’une carte de crédit du Gouvernement, et gérer les horaires du personnel allemand. Lorsqu’elle a du temps libre, vous la verrez rejoindre ses collègues, qu’elle considère maintenant comme des amis, lors de divers évènements sur le site, ou s’occupant à l’extérieur, notamment lors de promenades avec son chien.



Sur la base, tout le monde sait qu’Alex Rivera d’aider le personnel militaire et leurs familles lorqu’ils arrivent à Dülmen. Elle participe souvent aux conversations avec les propriétaires de logements lorsque la barrière de la langue pose un problème, une expérience qu’elle a acquise lorsqu’elle travaillait au service du logement de Kitzingen, en Allemagne.



Elle se propose souvent pour organiser des évènements sur la base, comprenant des repas d’adieu pour des collègues, une activité pour Veteran’s Day ou Thanksgiving, itoujours avec des partenaires allemands. Sa passion pour aider la communauté n’a pas d’égal.



De plus, Alex Rivera aide à entretenir des relations amicales avec la communauté locale, comme l’unité de Réserve. Elle participe également à des évènements auxquels la communauté améraine est invitée, comme la Journée des Familles, ou des journées de randonnée.



“C’est une petite communauté ici. Vous arrivez sur la base et vous demandez Alex. Ils sauront qui je suis et où me trouver. C’est si petit que tout le monde connait tout le monde, c’est comme une famille”, explique-t-elle.



Cette série Spotlight continuera à vous raconter l’histoire des membres de notre personnel dans tout le Benelux. Nous sommes le foyer de l’Armée - nous sommes IMCOM.

