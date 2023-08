USAG Benelux Spotlight: Jan Grolleman and racing pigeon, Liv

Courtesy Photo | Jan Grolleman, right, with his son, Paul, left, and their racing pigeon, Liv on July...... read more read more Courtesy Photo | Jan Grolleman, right, with his son, Paul, left, and their racing pigeon, Liv on July 18, 2023 in Brunssum, Netherlands. Photo Courtesy of PigeonPixels. see less | View Image Page

BRUNSSUM, Netherlands — In this new series, we are shining a light our workforce in and around the Benelux. Our first Spotlight is on Jan Grolleman, and his racing pigeon, Liv.



Jan, management analyst for Plans, Analysis & Integration Office (PAIO), has been with USAG Benelux-Brunssum for 34 years and got into racing pigeons in 2021 when his son, Paul, needed help. Paul, a 25-year veteran in the racing pigeon world, learned his skills from his grandfather who was a Dutch champion in 1989 and involved in racing pigeons for over 65 years.



On July 18, 2023, the father-son duo competed with 9,533 other racing pigeons - from Belgium, England, France, Germany, Luxembourg, and the Netherlands - at an international race starting in St. Vincent, France. Jan and Paul took home first place for the fastest pigeon from the Netherlands and fifth place internationally.



Liv - named after Jan's granddaughter - is a one-year-old yearling hen. She was released at 7 a.m. and returned at 7:01 p.m. flying for over twelve hours at an approximate speed of 81 km (50 miles) per hour over a total of 975 km (605.8 miles) all in one day!



In order to compete at such long distances the Grollemans start to train the pigeons at a young age, flying shorter distances until they build up stamina. The first competition their pigeons participate in takes place in Belgium at a distance of 100 km (62 miles). After gradually increasing distances, their first major flight occurs in the south of France at a distance of 500 km (310.6 miles).



A big congratulations to our very own USAG Benelux family on this once in a lifetime honor.



Did you know the U.S. Army had a unit known as the Signal Pigeon Corps during WWI and WWII? Pigeons were used to deliver messages and help with reconnaissance purposes. Although discontinued in 1957, war pigeons have consistently been praised for their intelligence, reliability, and agility in relaying messages across long distances.



Learn more about the longest living pigeon that served in World War I and how he sired over 75 birds for the U.S. Army https://www.thenmusa.org/americas-kaiser-how-a-pigeon-served-in-two-world-wars/



This new Spotlight series will continue to tell the stories of our workforce in and around the Benelux. We are the Army’s home, we are IMCOM.



USAG Benelux Spotlight: Jan Grolleman et Liv, son pigeon de concours



Par cette nouvelle série d’articles, nous voulons mettre en lumière les membres de notre personnel dans le Benelux et ses alentours. Notre premier Spotlight vous raconte l’histoire de Jan Grolleman et de Liv, son pigeon de concours.



Jan, un management analyst au Plans, Analysis & Integration Office (PAIO) travaille pour l’USAG Benelux-Brunssum depuis 34 ans. Il s’intéresse aux concours colombophiles depuis 2021, une époque où son fils Paul avait besoin d’un peu d’aide. Paul, actif dans le monde colombophile depuis 25 ans, a tout appris de son grand-père, champion des PaysBas en 1989 et actif dans le domaine pendant 65 ans.



Le 18 juillet 2023, le duo père-fils était en compétition contre 9.533 autres pigeons de concours – venant de Belgique, d’Angleterre, de France, d’Allemagne, du Luxembourg et des Pays-Bas – dans une course internationale partant de Saint Vincent en France. Jan et Paul sont rentrés avec une première place pour le pigeon le plus rapide des Pays-Bas et une cinquième place au niveau international.



Liv, qui porte le nom de la petite-fille de Jan, est une pigeonne d’un an. Elle a été lâchée à 7 heures du matin et est rentrée à 7 heures 1 le soir, volant ainsi un peu plus de 12 heures à une vitesse approximative de 81 kilomètres/heure (50 miles) pour un total de 975 km (605,8 miles) en une seule journée!



Afin de pouvoir concourir sur d’aussi longues distances, les Grolleman commencent à entraîner leurs pigeons dès leur plus jeune âge, sur de courtes distances, jusqu’au moment où ils développent leur endurance. Le premier concours auquel participent leurs pigeons a lieu en Belgique, sur une distance de 100 km (62 miles). Après un allongement progressif des distances parcourues, leur premier vol majeur a lieu dans le sud de la France, sur une distance de 500 km (310,6 miles).



Toutes nos félicitations vont à notre famille de l’USAG Benelux pour cet honneur unique dans une vie.



Saviez vous que l’Armée des Etats Unis avait une unité connue sous le nom de Signal Pigeon Corps (Corps de Transmission par les Pigeons) pendant les deux guerres mondiales? Les pigeons étaient utilisés pour transmettre des messages et pour aider dans des missions de reconnaissance. Même si ces unités n’existent plus depuis 1957, les pigeons de guerre ont toujours été vantés pour leur intelligence, leur fiabilité et leur adresse pour livrer des messages sur de longues distances.



Lisez l’histoire du pigeon à la plus grande longévité qui a servi pendant la Première Guerre Mondiale et a donné vie à plus de 75 oiseaux pour le compte de l’Armée des Etats-Unis https://www.thenmusa.org/americas-kaiser-how-a-pigeon-served-in-two-world-wars/



Cette nouvelle série Spotlight continuera à vous faire rencontrer les membres de notre personnel dans le Benelux et ses alentours. Nous sommes le foyer de l’Armée, Nous sommes IMCOM.



USAG Benelux Spotlight: Jan Grolleman en raceduif, Liv



In deze nieuwe serie zetten we onze werknemers in en rondom de Benelux in de schijnwerpers. Onze eerste Spotlight gaat over Jan Grolleman en zijn raceduif Liv.



Jan, management analist voor Plans, Analysis & Integration Office (PAIO), werkt al 34 jaar voor USAG Benelux-Brunssum en begon in 2021 met raceduiven toen zijn zoon Paul hulp nodig had. Paul, een 25-jarige veteraan in de raceduivenwereld, leerde zijn vaardigheden van zijn grootvader die Nederlands kampioen was in 1989 en al meer dan 65 jaar betrokken was bij raceduiven.



Op 18 juli 2023 nam het vader-zoon duo het op tegen 9.533 andere raceduiven - uit België, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland - op een internationale race die begon in St. Vincent, Frankrijk. Jan en Paul behaalden de eerste plaats voor de snelste duif van Nederland en de vijfde plaats internationaal.



Liv - vernoemd naar Jan's kleindochter - is een één jaar oude hen. Ze werd om 7 uur 's ochtends losgelaten en kwam om 19.01 uur terug. Ze vloog meer dan twaalf uur lang met een snelheid van ongeveer 81 km (50 mijl) per uur over een totaal van 975 km (605,8 mijl) op één dag!



Om zulke lange afstanden te kunnen vliegen, beginnen de Grollemans de duiven al op jonge leeftijd te trainen door ze kortere afstanden te laten vliegen totdat ze hun uithoudingsvermogen hebben opgebouwd. De eerste wedstrijd waaraan hun duiven deelnemen, vindt plaats in België op een afstand van 100 km. Na geleidelijk toenemende afstanden vindt hun eerste grote vlucht plaats in Zuid-Frankrijk op een afstand van 500 km (310,6 mijl).



Een dikke proficiat aan onze eigen USAG Benelux familie met deze unieke eer.



Wist je dat het Amerikaanse leger tijdens WO I en WO II een eenheid had die bekend stond als het Signal Pigeon Corps? Duiven werden gebruikt om berichten af te leveren en te helpen bij verkenningen. Hoewel ze in 1957 werden opgeheven, worden oorlogsduiven geprezen om hun intelligentie, betrouwbaarheid en behendigheid in het overbrengen van berichten over lange afstanden.



Kom meer te weten over de langst levende duif die dienst deed in de Eerste Wereldoorlog en hoe hij meer dan 75 duiven verwekte voor het Amerikaanse leger https://www.thenmusa.org/americas-kaiser-how-a-pigeon-served-in-two-world-wars/



Deze nieuwe Spotlight-serie blijft de verhalen vertellen van onze medewerkers in en rondom de Benelux. Wij zijn het thuis van het leger, wij zijn IMCOM.