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    WAMC Team Awardees Recognized for Mission Excellence

    WAMC Team Awardees Recognized for Mission Excellence

    Photo By Isaac Peterson | (from left to right) WAMC Commander Col. David R. Zinnante and Master Sgt. William...... read more read more

    FORT LIBERTY, NC, UNITED STATES

    07.20.2023

    Courtesy Story

    Womack Army Medical Center

    WAMC Commander Col. David R. Zinnante and Master Sgt. William Carlyle recognized teammates for Joint Commission accomplishments, outstanding achievement awards, coin recognition, certificate of achievements, and service/length awards.

    Commanders Coin of Excellence
    Department of Nursing
    • Aften Gross

    Outstanding Achievement Certificate
    Department of Nursing
    • Donahoo Hileri
    • David Francis
    • Kim Howard
    • Erika Jackson
    • Karen Rose

    Outcomes Management
    • Kriestin Kleinschmidt
    • Eric Cole
    • Beth Trucksa
    • Geneva Watson
    • Jamie Weiss
    • Keisha Speller-Person
    • Sandra Frizelle
    • Lisa Carpenter-Woodham
    • Karen DeWitt
    • Jennifer Martin
    • Monica Regan
    • Traci Whitehead-Knight
    • Alicia Sinclair
    • Cynthia Bumgarner
    • Cynthia Sherin
    • Erica Hokett

    Certificate of Achievement (10)
    QSD
    • Candi Haffner
    • John Urso
    • Rebecca Jules-Macquet
    • Randy Knight
    • Ken Mehus
    • Paula May-Scott
    • Shakira Johnston
    • Edna Zimmerman
    • Josette Skinner,
    • Kenyetta Jones

    Service Length Awards

    Five-Year Employees
    • CHARISSA D. HECK – DIR OF ADMIN – HUMAN RESOURCES;
    • SHANNON M. HOUCHINS – DIR OF CLINICAL SUPPORT – DEPT OF PATHOLOGY;
    • MELISSA REY BEJARANO – AMBULANCE – DEM;
    • MARIA DEL CARMEN CARABALLO – DIR OF NURSING – MOTHER / BABY;
    • BRETT EUGENE CLINGERMAN – SRU;
    • GINALYN DALUMPINES CORBELLO – DIR OF CLINICAL SUPPORT – DEPT OF PATHOLOGY;
    • MELISSA JEAN DAVIES – DIR OF CLINICAL SUPPORT – NUTRITION CARE;
    • ELLEN NIXON DAVIS – DIR OF NURSING – NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT;
    • ANRAY V. FIERS – DIR OF EXEC – QUALITY MANAGEMENT;
    • PAIGE AMBER GALLAGHER – AMBULANCE – DEM;
    • CASSANDRA GEDDES – DIR OF MEDICINE – DEPT OF EMERGENCY MEDICINE;
    • BRENDA A GOODEN – DIR OF RM – CLINICAL OPS DIV;
    • HELGA A. RUIZ CARO – DIR OF RM – CLINICAL OPS DIV;
    • CYNTHIA DAVIS SHERIN DIR OF EXEC QUALITY MANAGEMENT;
    • ELIZABETH MARY CORLEY – DIR OF MEDICINE – DEPT OF MEDICINE;
    • JOHNISHA NICOLE GAGUM-WILSON – DIR OF MEDICINE – FAMILY MEDICINE;
    • NICOLE HENTON GHERMANY – DIR OF MEDICINE – FAMILY MEDICINE;
    • PATRICIA ANN JACKSON – DIR OF MEDICINE – FAMILY MEDICINE
    • PEGGY ANN JONES – DIR OF MEDICINE – FAMILY MEDICINE;
    • CASSIE DELICIA BELLAMY – DIR OF CLINICAL SUPPORT – DEPT OF RADIOLOGY;
    • DAVID MARTIN HARTZOG – DIR OF CLINICAL SUPPORT – NUTRITION CARE;
    • JESSICA TALLEY JACOBS – DIR OF CLINICAL SUPPORT – PREVENTIVE MEDICINE;
    • CHRISTINE BANKS GREENE – DIR OF SURGERY – DEPT OF SURGERY;
    • KELLY COURTNEY SHADWICK – DIR OF SURGERY – DEPT OF SURGERY;
    • ARLIN RAQUEL FERNANDEZ – DIR OF SURGERY – DEPT OF SURGERY;

    Ten-Year Employees
    • TERRI ELIZABETH DANDRIDGE – DIR OF CLINICAL SUPPORT – DEPT OF RADIOLOGY;
    • MONICA LASHANNON PREW – DIR OF SURGERY – DEPT OF SURGERY;
    • MONIQUE RAMOSDIR OF CLINICAL SUPPORTDEPT OF RADIOLOGY;
    • KATHRYN M. ZIETKIEWICZ – DIR OF BEHAVIORAL – HEALTHPSYCHIATRY SERVICES;
    • TAYESHAWN LARRAINE SEMBLY – DIR OF MEDICINE – FAMILY MEDICINE;
    • ASHLEY DAWN YOUNGBLOOD – DIR OF CLINICAL SUPPORT – DEPT OF PATHOLOGY;
    • ROBERT B. CARROLL – DIR OF SURGERY – DEPT OF SURGERY;
    • EDUARDO RODRIGUEZ-DAVILA – DIR OF SURGERY – OCCUPATIONAL THERAPY SERVICE;

    Fifteen-Year Employees
    • ERICA H. BLUE – DIR OF MEDICINE – DEPT OF PRIMARY CARE;
    • KAREN L. DEWITT – DIR OF EXEC – QUALITY MANAGEMENT;
    • PIERRE M. DOLCINEY – FAMILY MEMBER BEHAVIORAL HEALTH LINE – FAMILY ADVOCACY PROGRAM;
    • TAHESHA L. KING-DABNEY – DIR OF MEDICINE – DEPT OF MEDICINE;
    • ASHLEI S. MILLER MILLER – DIR OF CLINICAL SUPPORT – DEPT OF RADIOLOGY;
    • VALENCIA R. RAY – DIR OF NURSING – NEONATAL INTENSIVE CARE UNIT;
    • JOSHUA D. SANDS – AMBULANCE – DEM;
    • THOMAS JOHN VAN LANDUIT – DIR OF SURGERY – DEPT OF SURGERY;
    • BARBARA N. MILES – DIR OF ADMIN – PATIENT ADMINISTRATION;
    • SHARON E. REYNOLDS – DIR OF CLINICAL SUPPORT – PREVENTIVE MEDICINE;
    • GEORGE KROLICK – DIR OF BEHAVIORAL HEALTH – DEPT OF BEHAVIORAL HEALTH;
    • TIMOTHY A. LARRY – DIR OF RM – SECURITY;

    Twenty-Year Employees
    • CHARISSA D. HECK – DIR OF ADMIN – HUMAN RESOURCE;
    • SHANNON M. HOUCHINS – DIR OF CLINICAL SUPPORT – DEPT OF PATHOLOGY;
    • MICHAEL B. WOODY – DIR OF SURGERY – PHYSICAL MEDICINE AND REHAB;
    • FRANTCY DIEGUEDIR OF RMLOGISTICS;

    Twenty-Five-Year Employees
    • MICHELLE MELANIE JACOBS – DIR OF EXEC – QUALITY MANAGEMENT;
    • TRYVONIA E. WILLIAMS – DIR OF MEDICINE – FAMILY MEDICINE;
    • JANICE M. FULMORE – DIR OF MEDICINE – DEPT OF MEDICINE;
    • MARY E. MARSHALL – DIR OF ADMIN – PATIENT ADMINISTRATION;
    • BRUCE C. AUE – DIR OF SURGERY – DEPT OF SURGERY;

    Thirty-Year Employees

    • RENEE EDWARDS – DIR OF ADMIN – PATIENT ADMINISTRATION;
    • KARRIE MAE GREIVE – DIR OF MEDICINE – DEPT. OF MEDICINE;

    Thirty-Five-Year Employees

    • SHARRON LAVERNE EMANUEL – DIR OF CLINICAL SUPPORT – DEPT OF RADIOLOGY;
    • JIMMIE LEE WHITFIELD – DIR OF MEDICINE – DEPT OF PRIMARY CARE;

    Forty-Year Employees

    • GERALD WHARTON – DIR OF CLINICAL SUPPORT – NUTRITION CARE;
    • BENJAMIN F. SIMMONS, JR. – DIR OF CLINICAL SUPPORT – PREVENTIVE MEDICINE;

    Forty-five-Year Employees

    • WALTER REYNOLDS – DIR OF EXEC – QUALITY MANAGEMENT;
    • WANDA L. MCCANTS – DIR OF NURSING – LDRP UNIT.

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    NEWS INFO

    Date Taken: 07.20.2023
    Date Posted: 08.03.2023 15:14
    Story ID: 450639
    Location: FORT LIBERTY, NC, US 
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