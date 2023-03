PRANG strategic air bridge for SOUTHCOM ACE exercise

(Para el Artículo en Español desplazar hacia abajo)



MUÑIZ AIR NATIONAL GUARD BASE, Puerto Rico -- The 156th Wing operated as an expeditionary air base during Operation Forward Tiger 2023 in support of U.S. Southern Command’s large-scale multinational exercise which began here in the month of February.



Operation Forward Tiger 2023 is a joint exercise involving the Dominican Republic air force, Jamaica defense force, Canadian armed force and U.S. Air Force focused on maximizing the critical value of air mobility among nation partners to accomplish Agile Combat Employment, known as ACE to enhance humanitarian assistance and disaster response capabilities throughout the Caribbean. ACE is a proactive and reactive operational maneuver focused on rapid disbursement of military assets and resources to forward operating locations in conjunction with allies and partners.



“The 156th Wing support has been critical for providing the logistical and operational support the Flying Tigers needed to be capable of meeting AFSOUTH and partner nation objectives in the region,” said U.S. Air Force Col. Russell Cook, the 23rd Air Expeditionary Wing commander. “As a Lead Wing, we were able to conduct the Agile Combat Employment and counter maritime training that is hard to get anywhere else.”



The 23rd AEW is an active duty U.S. Air Force component which specializes in rapidly generating combat airpower from small, geographically-separated base clusters across an area of operations. By establishing the main operating base at the 156th Wing for the exercise, the 23rd AEW along with participating nation partners were able to execute rapid air mobility tactics in the Dominican Republic, Jamaica, and the U.S. Virgin Island due to Puerto Rico’s strategic location in the Caribbean island chain.



“Further solidifying the relevance of our strategic location,” said U.S. Air Force Capt. Eduardo Gonzalez, the 156th Wing installation deployment officer. “It doesn't matter from what part of the U.S. you are, we are still the closest to the south and there is no way that any other unit will get to the south faster than departing from our airfield.”



In addition to location, the Puerto Rico Air National Guard has both manpower and resources to execute independent ACE missions and can provide logistical support for large-scale exercises. From planning, coordination, airfield operations, command and control, hangar space, transportation, fuel and security, the PRANG successfully managed the logistical support to ensure the training objectives of Operation Forward Tiger 2023 were achieved.



“By supporting this mission, we prove why the PRANG is relevant and why our flight line needs to be open,” said U.S. Air Force Master Sgt. Carlos Perez, the Plans and Integration Office superintendent. “We have not only been supporting, but also learning from each other, providing our experience in how to operate with limited resources and that further enhances the execution of what ACE is all about.”



The Air Force plans to continue developing and utilizing multi-capable airmen in future operations, recognizing their vital role in modern military operations around the globe. Through multinational total force exercises, the Air Force can train Airmen to perform a wide variety of tasks to effectively respond to changing situations quickly.



"This exercise was a great opportunity to showcase interoperability and capabilities of our multi-capable airmen," said U.S. Air Force Col. Evaristo M. Orengo, 156th Wing commander. "These airmen are truly the backbone of our Air Force, and their ability to perform a variety of tasks in contested environments makes them invaluable in any situation."







____________________________________________________________________________________________________________________________________







El Ala 156 de la Base Aérea Muñiz operó como base aérea expedicionaria durante el ejercicio Forward Tiger, un entrenamiento multinacional, en apoyo al Comando Sur de Estados Unidos que comenzó aquí durante el mes de Febrero.



Forward Tiger es un ejercicio en conjunto, donde se unieron miembros de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, la Fuerza de Defensa de Jamaica, la Fuerza Armada Canadiense y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, enfocándose en maximizar el valor crítico de la movilidad aérea entre las naciones aliadas y mejorando la respuesta de ayuda humanitaria ante desastres en el Caribe mediante la implementación de “Agile Combat Employment”. ACE está centrado en el despacho ágil de recursos militares para avanzar a lugares de operación junto a naciones aliadas.



“El apoyo del Ala 156 ha sido fundamental para proporcionar el apoyo logístico y operativo que los Flying Tigers necesitaban para lograr cumplir con los objetivos de AFSOUTH y de las naciones aliadas en la región”, dijo el coronel de la Fuerza Aérea de los EE. UU. Russell Cook, comandante del Ala Expedicionaria 23. “Como Ala Líder, pudimos llevar a cabo el empleo de combate ágil y el entrenamiento marítimo que es difícil de conseguir en cualquier otro lugar”.



El Ala Aérea Expedicionario 23 es parte del servicio activo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que se especializa en generar rápidamente combate aéreo a partir de pequeños grupos y separados geográficamente a un área de operaciones. Debido a la ubicación estratégica de Puerto Rico en la Cadena de islas del Caribe el Ala Aérea Expedicionaria 23 logró establecer la base de operaciones principal en el Ala 156, para poder ejecutar tácticas de movilidad acelerada en la República Dominicana, Jamaica y las Islas Vírgenes.



“Solidificar aún más la importancia de nuestra ubicación estratégica”, dijo el Capitán de la Fuerza Aérea de los EE. UU. Eduardo González, oficial de despliegue de la instalación del Ala 156. “No importa en qué parte de los EE. UU. se encuentre, seguimos siendo los más cercanos al sur y no hay forma de que ninguna otra unidad llegue al sur más rápido que nosotros saliendo de nuestro aeródromo”.



Además de la ubicación estratégica, la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico tiene mano de obra y los recursos para ejecutar misiones ACE independientes y puede proveer apoyo logístico para ejercicios a gran escala. PRANG gestionó con éxito el apoyo desde planificación, coordinación, operaciones de aeródromo, mando y control, espacio de hangar, transporte, combustible y seguridad para garantizar que se alcanzaran los objetivos de la operación Forward Tiger.



“Al apoyar esta misión, demostramos por qué PRANG es relevante y por qué nuestra línea de vuelo debe estar abierta”, dijo el Sargento Maestro de la Fuerza Aérea de EE. UU. Carlos Pérez, superintendente de la Oficina de Planes e Integración del Ala 156. “No solo hemos estado apoyándonos, sino también aprendiendo unos de otros, brindando nuestra experiencia sobre cómo operar con recursos limitados y eso mejora aún más la ejecución de lo que se trata ACE”.



La Fuerza Aérea de los Estados Unidos planea continuar desarrollando y utilizando aviadores de capacidades múltiples en operaciones futuras, reconociendo su papel vital en las operaciones militares modernas en todo el mundo. A través de ejercicios multinacionales de fuerza total, la Fuerza Aérea puede capacitar a los aviadores para realizar una amplia variedad de tareas para responder con eficacia a situaciones cambiantes repentinamente.



"Este ejercicio fue una gran oportunidad para mostrar la interoperabilidad y las capacidades múltiples de nuestros aviadores", dijo el Coronel de la Fuerza Aérea de EE. UU. Evaristo M. Orengo, comandante del Ala 156. "Estos aviadores son verdaderamente el pilar de nuestra Fuerza Aérea, y su capacidad para realizar una variedad de tareas en diferentes entornos los hace invaluables en cualquier situación".

NEWS INFO Date Taken: 03.04.2023 Date Posted: 03.04.2023 10:25 Story ID: 439713 Location: CAROLINA, PR Web Views: 11 Downloads: 1 PUBLIC DOMAIN This work, PRANG strategic air bridge for SOUTHCOM ACE exercise, by A1C Gisselle Toro Caraballo, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.