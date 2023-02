23 AEW initiates exercise Forward Tiger

Para Articulo en Español desplazar hacia abajo



More than 300 U.S. Airmen will deploy as the 23rd Air Expeditionary Wing to Puerto Rico, Jamaica and the Dominican Republic to participate in the Air Forces Southern Command’s exercise Forward Tiger, February 2023.



During this Lead Wing exercise, Airmen will partner with Dominican Rebublic, Jamaican, and Canadian forces to demonstrate how their longstanding partnership and combined forces can be used to establish and secure airfields and conduct contingency missions from those airfields. This type of training enhances the response to humanitarian assistance and disaster relief missions throughout the Caribbean.



“The way we show our continued support to our neighbors and partners in the Caribbean is through exercises like Forward Tiger which increase our ability to integrate forces and hone our ability to respond to people in need,” said Col. Russell Cook, 23rd AEW Commander. “We can never know when a natural disaster or humanitarian crisis will appear, but we can know, through extensive preparation and training, that the U.S. and our international partners will be prepared to respond.”



The 23rd AEW is one of a select group of Lead Wings which is an organization that specializes in rapidly generating combat airpower from small, geographically-separated base clusters across an area of operations.



"Forward Tiger showcases the U.S. Air Force's ability to rapidly deploy and respond around the globe at a moment's notice, emphasizing our commitment to regional security and our enduring partnership," said Maj. Gen. Evan Pettus, 12th Air Force (Air Forces Southern) commander. "The U.S. has an interest in supporting our partner nation's capabilities, because our partner's success is our success."



Exercise Forward Tiger will contain training opportunities involving personnel recovery, maritime and air force integration, and disaster response.



"The 23rd Wing's ability to operate from various locations, like the Caribbean, provides joint training and improves readiness of U.S. and partner nation military personnel through interoperability training," said Maj. Gen. Evan Pettus, 12th Air Force (Air Forces Southern) commander. "Forward Tiger honors our promise to be a trusted partner by increasing collaboration, building partner nation capacity, and enhancing interoperability so we can quickly work together when support is needed."



The 23 AEW Lead Wing construct was designed to plug into existing logistics and military frameworks and provide functional expertise to accomplish dynamic missions.



“We quickly realized that our Lead Wing infrastructure can be used for more than effectively generating combat airpower,” Cook said. “Effective command and control, innovative ways of employing air mobility, and the ability to operate from austere airfields are all critical components of disaster response, and we have led the way in implementing these in a Lead Wing construct.”



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -



El Ala Expedicionaria Aérea 23 inicia el ejercicio Forward Tiger.



Más de 300 aviadores estadounidenses se desplegaron como el Ala Expedicionaria Aérea 23 a Puerto Rico y la República Dominicana para participar en el ejercicio Forward Tiger del Comando Sur de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, Febrero 2023.



Durante el ejercicio del ala principal, los aviadores se asociarán con las fuerzas armadas de la República Dominicana, Jamaica y Canadá para demostrar cómo su larga asociación y fuerzas combinadas pueden utilizarse para establecer y asegurar aeródromos y llevar a cabo misiones de contingencia desde esos aeródromos. Este tipo de adiestramiento mejora la respuesta a las misiones de ayuda humanitaria y socorro en caso de catástrofe en el Caribe.



"La forma en que mostramos nuestro continuo apoyo a nuestros vecinos y aliados en el Caribe es a través de ejercicios como Forward Tiger, que aumentan nuestra capacidad de integrar fuerzas y perfeccionar nuestra capacidad de responder a las personas necesitadas", dijo el Coronel Russell Cook, Comandante de la 23ª AEW. "Nunca podemos saber cuándo ocurrirá una catástrofe natural o una crisis humanitaria, pero sí podemos saber, mediante preparación y entrenamientos exhaustivos, que Estados Unidos y nuestros aliados internacionales estarán preparados para responder".



La 23ª AEW forma parte de un selecto grupo de Lead Wings, una organización especializada en generar rápidamente potencia aérea de combate a partir de pequeñas agrupaciones de bases separadas geográficamente en una zona de operaciones.



"Forward Tiger" muestra la capacidad de las Fuerzas Aéreas de EE.UU. para desplegarse rápidamente y responder en todo el mundo en el momento en que se le avisa, haciendo hincapié en nuestro compromiso con la seguridad regional y nuestra asociación duradera", dijo el general de división Evan Pettus, comandante de la 12ª Fuerza Aérea (Fuerzas Aéreas del Sur). "Estados Unidos tiene interés en apoyar las capacidades de nuestro país socio, porque el éxito de nuestro socio es nuestro éxito".



El ejercicio Forward Tiger incluirá oportunidades de entrenamiento relacionadas con la recuperación de personal, la integración de fuerzas marítimas y aéreas, y la respuesta ante catástrofes.



"La capacidad del Ala 23 para operar desde diversos lugares, como el Caribe, proporciona entrenamiento conjunto y mejora la preparación del personal militar de EE.UU. y de las naciones asociadas a través del entrenamiento de interoperabilidad", dijo el mayor general Evan Pettus, comandante de la 12ª Fuerza Aérea (Fuerzas Aéreas del Sur). "Forward Tiger hace honor a nuestra promesa de ser un aliado y socio de confianza mediante el aumento de la colaboración, la creación de capacidad de la nación asociada, y la mejora de la interoperabilidad para que podamos trabajar juntos rápidamente cuando se necesita apoyo."



El 23 AEW Lead Wing se diseñó para integrarse en los marcos logísticos y militares existentes y proporcionar conocimientos funcionales para cumplir misiones dinámicas.



"Rápidamente nos dimos cuenta de que la infraestructura de nuestra Lead Wing puede servir para algo más que para generar potencia aérea de combate", declaró Cook. "El mando y el control eficaces, las formas innovadoras de emplear la movilidad aérea y la capacidad de operar desde aeródromos austeros son componentes críticos de la respuesta ante catástrofes, y hemos liderado su aplicación en una estructura de Ala de Mando".

