"يو اس اس فلبين سي" تضبط أكثر من 2.8 مليون دولار من الهيروين في شمال بحر العرب

طراد الصواريخ الموجهة "يو اس اس فلبين سي" (س ج 58)، المنتشر ضمن الأسطول الخامس الأميركي لدعم القوات البحرية المشتركة، ضبط شحنة مشبوهة من المخدرات تزن اكثر من 600 رطل (275 كجم) من قارب شراعي في المياه الدولية لشمال بحر العرب، في 30 كانون الثاني/يناير.
تم حجز وفحص 7 أكياس يشتبه بأنها مخدرات، واسفر ذلك على ضبط نحو 600 رطل (275 كجم) من الهيروين، يقدر ثمنها بـ 2.89 مليون دولار بالجملة. هذه المصادرة التي أجريت بدعم مباشر من فرقة العمل المشتركة 150 التابعة للقوات البحرية المشتركة، هي سابع عملية ضبط للمخدرات لقوات البحرية المشتركة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020.
اتخذ الطاقم البحري تدابير احترازية للتخفيف من خطر إلتقاط ونشر COVID-19، أثناء وبعد الصعود إلى القارب الشراعي، وقد شملت تعقيم جميع المواد الممنوعة المضبوطة.
تقوم فرقة العمل المشتركة 150 بعمليات أمنية بحرية خارج الخليج العربي لتعطيل المنظمات الإجرامية والإرهابية، ولتأمين النقل البحري التجاري المشروع عبرالمنطقة، بعيداً عن التهديدات من جهات غير-حكومية. وتتولى البحرية الكندية الملكية حالياً قيادة فرقة العمل المشتركة 150 للمرة الخامسة.
|Date Taken:
|02.03.2021
|Date Posted:
|02.03.2021 08:48
|Story ID:
|388238
|Location:
|BH
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