"يو اس اس فلبين سي" تضبط أكثر من 2.8 مليون دولار من الهيروين في شمال بحر العرب

Courtesy Photo | 210130-N-NO146-1017 NORTH ARABIAN SEA (Jan. 30, 2021) Visit, board, search and seizure...... read more read more Courtesy Photo | 210130-N-NO146-1017 NORTH ARABIAN SEA (Jan. 30, 2021) Visit, board, search and seizure Sailors assigned to guided-missile cruiser USS Philippine Sea (CG 58), deployed to U.S. 5th Fleet and operating in support of the Combined Maritime Forces (CMF), prepare to board a dhow suspected of carrying narcotics in the international waters of the North Arabian Sea, Jan. 30. CMF is a multinational maritime partnership which exists to counter illicit non-state actors on the high seas, promoting security, stability and prosperity in the Arabian Gulf, Red Sea, Gulf of Aden, Indian Ocean and Gulf of Oman. CTF 150 conducts maritime security operations outside the Arabian Gulf to disrupt criminal and terrorist organizations, ensuring legitimate commercial shipping can transit the region free from non-state threats. (U.S. Navy photo) see less | View Image Page

طراد الصواريخ الموجهة "يو اس اس فلبين سي" (س ج 58)، المنتشر ضمن الأسطول الخامس الأميركي لدعم القوات البحرية المشتركة، ضبط شحنة مشبوهة من المخدرات تزن اكثر من 600 رطل (275 كجم) من قارب شراعي في المياه الدولية لشمال بحر العرب، في 30 كانون الثاني/يناير.



تم حجز وفحص 7 أكياس يشتبه بأنها مخدرات، واسفر ذلك على ضبط نحو 600 رطل (275 كجم) من الهيروين، يقدر ثمنها بـ 2.89 مليون دولار بالجملة. هذه المصادرة التي أجريت بدعم مباشر من فرقة العمل المشتركة 150 التابعة للقوات البحرية المشتركة، هي سابع عملية ضبط للمخدرات لقوات البحرية المشتركة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020.



اتخذ الطاقم البحري تدابير احترازية للتخفيف من خطر إلتقاط ونشر COVID-19، أثناء وبعد الصعود إلى القارب الشراعي، وقد شملت تعقيم جميع المواد الممنوعة المضبوطة.



تقوم فرقة العمل المشتركة 150 بعمليات أمنية بحرية خارج الخليج العربي لتعطيل المنظمات الإجرامية والإرهابية، ولتأمين النقل البحري التجاري المشروع عبرالمنطقة، بعيداً عن التهديدات من جهات غير-حكومية. وتتولى البحرية الكندية الملكية حالياً قيادة فرقة العمل المشتركة 150 للمرة الخامسة.