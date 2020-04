Coalition Civil Affairs Divests Equipment To Further Stabilize NE Syria; الشؤون المدنية للتحالف يسحب المعدات لتحقيق المزيد من الاستقرار في شمال شرق سوريا; Hevpeymaniya Karên Civakî Nehfên Hêlan dike da ku Hêlîna Bakurê Sûriyê Stabîl bike

Courtesy Photo | Vehicles carrying medical supplies are parked for offloading during an equipment...... read more read more Courtesy Photo | Vehicles carrying medical supplies are parked for offloading during an equipment divestiture across Al-Hasakah and Al-Shaddadi prisons and hospitals in Syria, March 27th, 2020. The divestiture’s focus is to address the needs of northeast Syria’s infrastructure during the COVID-19 pandemic. see less | View Image Page

Detention and hospital facilities in Al-Hasakah and Al-Shaddadi received approximately $1.2 million worth of equipment for detainee support and COVID-19 prevention efforts in northeast Syria on March 27th, 2019.



The divestment comes as a joint effort from the Coalition’s Counter-ISIS Train and Equip Fund, the Civil Military Operations Center, and Civil Affairs Team Shaddadi.

Personal protection equipment, such as latex gloves and masks, as well as surgical kits, defibrillators and oximeters were all provided to not only hospitals, but also detention facilities across the Hasakah and Shaddadi area.



The impact of COVID-19 has created a global shortage of medical resources. This divestment aims to provide Syrian Democratic Forces with the tools they need to prevent the further spread of the virus in the future.



Additionally, detention facilities received riot gear for guard forces, including masks, shields and batons.



This equipment comes at a time when the COVID-19 pandemic has raised concern for how the Syrian Democratic Forces (SDF) will address the needs of detention and hospital facilities. In the event that the virus continues to spread across Syria, Syrian partner forces will be better prepared to combat it.



Given the urgency of the pandemic, the Coalition’s first priority is to ensure that the SDF’s ability to assist the region in humanitarian efforts is more than adequate. That being said, this partnership extends beyond the scope of the pandemic and is critical to the stabilization of Syria and the region for years to come.



In an environment where Daesh will attempt to exploit any weaknesses in Syrian detention facilities in order to resurge, the need to secure these facilities with proper equipment is paramount to preventing Daesh reemergence in the area.



Continuing divestiture in northeastern Syria is essential to sustaining the defeat of Daesh in the region. As our partner forces bring further stability to the region, the Coalition will continue to support their efforts.



Divestitures that seek to further support Syria’s infrastructure require a global effort. Without international support for stabilization, we risk a return of the conditions under which Daesh arose.



وفي خضم الخوف من انتشار الوباء، يسعى التحالف العالمي إلى مساعدة البنية التحتية لشريكه.



تلقت مرافق الاحتجاز والمستشفيات في الحسكة والشدادي معدات بقيمة 1.2 مليون دولار, لدعم المحتجزين وجهود الوقاية من فيروس كورونا 19 في شمال شرق سوريا في 27 مارس 2020

وتأتي عملية سحب الاستثمارات في إطار جهد مشترك من صندوق مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية في سوريا' لمكافحة التدريب والتجهيز، ومركز العمليات العسكرية المدنية، وفريق الشؤون المدنية شدادي.



وتم توفير معدات الحماية الشخصية، مثل قفازات اللاتكس والأقنعة، وكذلك الأدوات الجراحية وأجهزة إزالة الرجفان ومقاييس الأكسدة، ليس فقط للمستشفيات، بل أيضاً لمرافق الاحتجاز في جميع أنحاء منطقة الحسكة وشادادي.

وقد أدى تأثير فيروس كورونا19 إلى نقص عالمي في الموارد الطبية. وتهدف عملية سحب الاستثمارات هذه إلى تزويد قوات سوريا الديمقراطية بالأدوات التي تحتاجها لمنع المزيد من انتشار الفيروس في المستقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، تلقت مرافق الاحتجاز معدات لمكافحة الشغب لقوات الحراسة، بما في ذلك الأقنعة والدروع والهراوات.



وتأتي هذه المعدات في وقت أثار فيه وباء فيروس كورونا19 القلق بشأن الكيفية التي ستعالج بها قوات سوريا الديمقراطية احتياجات مرافق الاحتجاز والمستشفيات. وفي حال استمرار انتشار الفيروس في جميع أنحاء سوريا، ستكون القوات السورية الشريكة أكثر استعداداً لمكافحته.



وبالنظر إلى الطابع الملح للوباء، فإن الأولوية الأولى للتحالف هي ضمان أن تكون قدرة قوات سوريا الديمقراطية على مساعدة المنطقة في الجهود الإنسانية أكثر من كافية. ومع ذلك، فإن هذه الشراكة تتجاوز نطاق الوباء وحاسمة لتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة لسنوات قادمة.



في بيئة سيحاول فيها داعش استغلال أي نقاط ضعف في مراكز الاحتجاز السورية من أجل إعادة الطفرة، فإن الحاجة إلى تأمين هذه المنشآت بالمعدات المناسبة أمر بالغ الأهمية لمنع عودة داعش إلى الظهور في المنطقة.



إن استمرار تصفية الاستثمارات في شمال شرق سوريا أمر ضروري للحفاظ على هزيمة داعش في المنطقة. وبما أن القوى الشريكة لنا تجلب المزيد من الاستقرار إلى المنطقة، سيواصل التحالف دعم جهودها.

تتطلب عمليات تصفية الاستثمارات التي تسعى إلى زيادة دعم البنية التحتية في سوريا جهداً عالمياً. وبدون الدعم الدولي لتحقيق الاستقرار، فإننا نخاطر بعودة الظروف التي نشأ فيها داعش.



Di nav tirsa pandemîkek/ nexwaşikek mezin de, Hevbendiya cîhane hewl dide ku alîkariya binesaziya hevalê xwe bike.



Kesên binçavkirin û nexweşxaneyên li Al-Heseke û Al-Şeddadi di 27-ê Adara 2020-an de alavên ji bo piştevaniya binçavkirinê û hewildanên pêşîlêgirtina Virosa Korona 19 li bakurê rojavayê Sûrîyê alavên heja $ 1.2 milyon dolar wergirtine.



Paqışkırna koleksyone dıjı Daiş , Navenda Operasyonên Leşkerî ya sivîl, û Tîmê Karûbarên Sivîl Şeddadî pêk tê.



Amûrên parastina kesane, wek glîko û masksên dereng, her weha kîtotên hûrgulî, defibrillators û oximeters hemî ne lı nexweşxane tenê, lê di heman demê de jî dezgehên binçavkirinê li seranserî devera Heseke û Şededî hatine peyda kirin.



Bandora vırusa Korona kêmasiyek gerdûnî ya çavkaniyên tibî çêkiriye. Armanca vê dravkirinê ew e ku alavên ku ew hewce ne ji Hêzên Sûriya Demokrat re peyda bike da ku pêşerojê belavbûna virusê di pêşerojê de nehêle.



Wekî din, saziyên binçavkirinê ji bo hêzên cerdevan, ji wan re masel, mertal û batan, gîştî serhişkî wergirtin.



Ev amûr tê di demekê de ku pandemîkek/ nexwaşikek Virusê Korona19 fikar kir ku çawa Hêzên Sûriya Demokrat dê hewcedariyên binçavkirin û tesîsên nexweşxaneyê çareser bike. Di bûyera ku vîrûs li seranserî Sûriyê belav dibe, dê hevalbendên Sûrî ji bo şer wê amade bibin.



Ji ber lezgîniya pandemiyê/nexwşiya, pêşiya yekem a Hevpeymaniyê ew e ku şiyana Hêzên Sûriya Demokratîk ji bo arîkariya deverê di hewildanên mirovahî de ji kêrhatî be. Wekî ku tê gotin, ev hevkarî ji her aliyî pandemiyê berfireh dibe û ji bo aramkirina Sûriye û deverê ji bo salên din pir girîng e.



Di hawîrdorek de ku Daiş dê hewl bide ku her qelsî di saziyên binçavkirina Sûrî de ji nû ve zindî bike da ku ji nû ve zindî be, hewcedariya parastina van wargehên bi alavên rast re beramber e ji bo pêşîgirtina ji nû ve Daesh li deverê.



Deverên domdar li bakur rojhilatê Sûriyê ji bo domandina têkbirina Daîşê li navçê girîng e. Wekî ku hêzên hevkarê me aramiya herêmê pêşve bixe, dê Hevbendî wê piştgiriyê bidomîne.



Deverên ku hewil didin ku bêtir binesaziya Sûrî piştgirî bikin hewlek hewildanek cîhanî ye. Bêyî piştgiriya navneteweyî ji bo stabîlbûnê, em rîskê vedigirin şert û mercên ku Daesh rabû.