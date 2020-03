Six Tips for Protecting Your Teammates from COVID-19 Spread; ست نصائح لحماية زملائك في الفريق من انتشار فيروس كورونا-19 Şeş tiştên ji bo parastina xwe jı berfireh kirina Vîrûsa Korona-19

For the SOJTF-OIR Coalition and our Iraq and Syria partners, the COVID-19 pandemic adds an additional obstacle to the overall mission of maintaining the enduring defeat of Daesh. Multiple confirmed cases of COVID-19 have appeared across countries in the Middle East as the virus continues to spread in communities across the globe.



While the COVID-19 threat persists, Coalition members should practice these six tips to prevent the potential spread of COVID-19 within your unit:



1. MAINTAIN SOCIAL DISTANCING. Social distancing is chief among practices that can diminish the potential spread of COVID-19. This includes refraining from large gatherings, travel restrictions, and avoiding people who are sick. In situations where you must be around other people, do your best to keep six feet of distance between you and others. It is impossible to stop all human interaction, but limiting interactions could prevent COVID-19 impacts across the Coalition Joint Operational Area.



2. USE COUGH DISCIPLINE. Exercising cough discipline will prevent most viral germs from spreading. Coughing or sneezing without covering your mouth puts the virus into the air, where it can then settle onto surfaces or be inhaled by another person. Coughing into your hands allows germs to be transmitted to anything and anyone you touch. Instead, covering your cough or sneeze with a tissue or your sleeve helps limit the spread of the virus.



3. WASH YOUR HANDS FREQUENTLY. Be sure to wash thoroughly for 20 seconds with soap and warm water. If you are unable to wash your hands, hand sanitizer can be a quick solution as well. At the bare minimum, wash your hands before meals and after using the latrine.



4. AVOID HANDSHAKES. Physical contact with others may be one of the fastest ways to transmit the virus. Finding replacements for simple gestures, such as handshakes, can go a long way. For example, try bumping elbows instead of handshaking or hugging.



5. DISINFECT YOUR WORKSPACE. Whether you’re out in the field or in the office, maintaining your workspace cleanliness is very important. COVID-19 can survive on surfaces for varying amounts of time. On copper surfaces, the virus can last up to four hours; while plastics and stainless steel it can survive for up to three days. Regular cleaning of the workspace with antimicrobial cleaners or sanitizing wipes can prevent the virus from surviving on surfaces and spreading to people.



6. KNOW WHEN TO ISOLATE. The most common symptoms of COVID-19 can include a fever, dry coughing, sore throat, shortness of breath and coughing. As soon as any of these symptoms are noticed in yourself or someone you know, inform your chain of command and seek quarantine. The recommended self-isolation time is 14 days.



Just because someone doesn’t show COVID-19 symptoms doesn’t mean they haven’t been exposed to the virus. Symptoms can start to take effect from as early as three days to as late as two weeks after someone is infected. Continue to exercise universal precautions at all times.



The Coalition and its partner forces remain united and determined in defeating Daesh remnants. In order to keep COVID-19 from distracting us from that mission, it is the responsibility of every Coalition member to practice these universal precautions.



لائتلاف فرقة للعمليات المشتركة الخاصة- العمليات العزم المتأصلة, وشركائنا في العراق وسوريا, يضيف وباء فيروس كورونا عقبة إضافية أمام المهمة الشاملة للحفاظ على الهزيمة الدائمة لداعش. ظهرت حالات مؤكدة متعددة لفيروس كورونا في جميع أنحاء بلدان الشرق الأوسط مع استمرار انتشار الفيروس في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء العالم



في حين أن خطر فيروس كورونا لا يزال قائما، يجب على أعضاء التحالف ممارسة هذه النصائح الست لمنع الانتشار المحتمل لفيروس كورونا داخل وحدتك:

1-الحفاظ على النأي الاجتماعي. الابتعاد الاجتماعي هو الرئيسي بين الممارسات التي يمكن أن تقلل من الانتشار المحتمل لفيروس كورونا وهذا يشمل الامتناع عن التجمعات الكبيرة، والقيود المفروضة على السفر، وتجنب المرضى. في الحالات التي يجب أن تكون فيها حول أشخاص آخرين ، بذل اقصى جهدك للحفاظ على ستة أقدام من المسافة بينك وبين الآخرين. من المستحيل وقف جميع التفاعلات البشرية، ولكن الحد من التفاعلات يمكن أن يمنع آثار فيروس كورونا في جميع أنحاء منطقة العمليات المشتركة للتحالف.

2-استخدام الانضباط السعال. ممارسة الانضباط السعال سيمنع معظم الجراثيم الفيروسية من الانتشار. السعال أو العطس دون تغطية فمك يضع الفيروس في الهواء، حيث يمكن أن يستقر بعد ذلك على الأسطح أو أن يتم استنشاقه من قبل شخص آخر. السعال في يديك يسمح الجراثيم أن تنتقل إلى أي شيء وأي شخص تلمسه. بدلاً من ذلك، يساعد تغطية السعال أو العطس بنسيج أو كمك على الحد من انتشار الفيروس.

3-غسل يديك بشكل متكرر. تأكد من غسل جيدا لمدة 20 ثانية مع الصابون والماء الدافئ. إذا كنت غير قادر على غسل اليدين، يمكن أن يكون مطهر اليدين حلا سريعا كذلك. على الأقل، اغسل يديك قبل الوجبات وبعد استخدام المرحاض.

4-تجنب المصافحات. قد يكون الاتصال الجسدي مع الآخرين واحدة من أسرع الطرق لنقل الفيروس. يمكن أن يؤدي العثور على بدائل للإيماءات البسيطة، مثل المصافحات، إلى قطع شوطاً طويلاً. على سبيل المثال، حاول صدم المرفقين بدلاً من المصافحة أو العناق.



5-تطهير مساحة العمل الخاصة بك. سواء كنت في الميدان أو في المكتب ، والحفاظ على نظافة مساحة العمل الخاصة بك مهم جدا. يمكن لفيروس كورونا البقاء على قيد الحياة على الأسطح لفترات متفاوتة من الزمن. على الأسطح النحاسية، يمكن أن يستمر الفيروس لمدة تصل إلى أربع ساعات. في حين البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ يمكن البقاء على قيد الحياة لمدة تصل إلى ثلاثة أيام. يمكن أن يؤدي التنظيف المنتظم لمساحة العمل باستخدام منظفات مضادات الميكروبات أو مناديل التعقيم إلى منع الفيروس من البقاء على قيد الحياة على الأسطح والانتشار إلى الناس.

6-معرفة متى تعزل. يمكن أن تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لفيروس كورونا الحمى والسعال الجاف والتهاب الحلق وضيق التنفس والسعال. بمجرد أن يلاحظ أي من هذه الأعراض في نفسك أو شخص تعرفه، أبلغ التسلسل الخاص بك من القيادة والبحث عن الحجر الصحي. وقت العزل الذاتي الموصى به هو أربعة عشر يوما.

فقط لأن شخص ما لا تظهر أعراض فيروس كورونا لا يعني أنهم لم يتعرضوا للفيروس. يمكن أن تبدأ الأعراض في النفاذ من ثلاثة أيام إلى أسبوعين بعد إصابة شخص ما. الاستمرار في ممارسة الاحتياطات العالمية في جميع الأوقات.

لا يزال التحالف والقوات الشريكة له متحدين ومصممين على هزيمة داعش. ومن أجل منع فيروس كورونا من تشتيت انتباهنا عن تلك المهمة، تقع على عاتق كل عضو في التحالف مسؤولية ممارسة هذه الاحتياطات العالمية.



Şeş tiştên ji bo parastina xwe jı berfireh kirina Vîrûsa Korona-19

Ji SOJTF-OIR Koalîsyon û hevkarên me yên Iraqe û Sûriye, pandemiya vîrûsa Korona-19 dıke ku şereme ü ye daiş zehmettır dıke, gelek bûyerên piştrastkirî yên vîrûsa Korona-19 li seranserê welatên Rojhilata Navîn xuya bûne ji ber ku vîrus li civakên li çaraliyê cîhanê belav dibe.



Dema ku xetera vîrusê ya Korona-19 domdar e, endamên Koalîsyonê divê van şeş şîretan bikin da ku pêşî li belavbûna potansiyela vîrusê Korona-19 di nav yekeya we de bigirin:



1- Durbune bihle dı nava xwe ü merovan da. Distansiyonê/ durbune bingehîn di nav pratîkên ku dikare belavbûna potansiyela vîrusê ya Korona kêm bike. Di nav de xweparastin ji kombûnên mezin, qedexeyên rêwîtiyê, û avakirina kesên nexweş. Di rewşên ku divê hûn li dora mirovên dim bin, ya herî xwe bikin ku şeş lingên dûrî di navbera we û yên din de bimînin. Ew ne gengaz e ku hemî danûstendina mirovî rawestîne, lê sînorkirina danûstandinan dikare ji bandorên vîrusê Korona re bigire li seranserê Operasyona Hevbeş ya Hevbendiyê.



2- Bela dısplina koxka we hebe. Koxke dê bi belavbûna mîkrobên virusê bigire. Qerisîn an şilbûn bêyî ku devê we veşêre vîrusê bikeve nav hewayê, li wê derê dikare li ser rûyan bicîh bibe an ji hêla kesek din ve bê şûştin. Kehnîkirina di destên we de destûrê dide gerdûnên ku ji her tiştê û her kesê ku hûn têkilî ve têne veguhestin. Di şûna wî de, dorpêçkirina kûvikê an şilikê xwe bi tewra an destika xwe dibe alîkar ku hûn belavkirina vîrusê bi sînor bikin.



3- Le hemi caran destexwe bışun. Jê bawer bin ku hûn 20 hûrdeman bi rûnê/ sabune û avê germ bişûştin. Ger hûn nekarin destên xwe bişon, sanihîzatorê destan jî dikare wekî çareseriyek zû be. Di kêmtirîn bareyê de, destên xwe berî xwarinê û piştî bikaranîna latrine bikar bînin.



4- Sılav bı destan nekin. Têkiliya fîzîkî bi yên din re dibe ku yek ji awayên zûtir ji bo veguhestina virusê be. Dîtina cîhgirên ji bo hestên hêsan, wekî dorhêl, dikare rêyek dirêj biçin. Mînakî, li şûna destê destgirtinê an hogirandinê, hilkişînin elbikên.



5- durbuna/ ji veqetyan merova le cehe kar. Ka hûn li qadê an li ofîsê derketin, paqijiya cîhê xebata xwe pir girîng e. Vîrûsa Korona-19 dikare li ser rûkan ji bo demên cûda cûda bijî. Li ser rûyên bakurê, vîrus dikare heya çar demjimêran berdewam bike; dema ku plastîk û polayê zindî ye ew dikare heta sê rojan bimîne. Paqijkirina birêkûpêk a cîhê kar bi paqijên antî-mîkrobîk an paqijkirina sanitikan re dibe ku nehêlin vîrus li ser rûyan bimîne û li mirovan belav bibe.



6-Korona dikare di nav de felek, kezebek hişk, êşa qirikê, tîrbûna şilikê û qulikê hebe. Mîna ku yek ji van nîşanan di nav xwe an kesek ku hûn nas dikin de neyên Zanebe be tu kengi bı tene bemeni. Nîşaneyên herî gelemperî yên vîrusa dîtin, zincîra fermandariya xwe agahdar bikin û li karantînê digerin. Wexta xwemuşandinê ya pêşniyazkirî 14 rojên.



Tenê ji ber ku kes nîşanên . Vîrûsa Korona-19 nîşan neda, nayê vê wateyê ku ew ji virusê derneketine. Nîşan dikarin ji sê rojên zûtir heya ku du hefte piştî ku kesek vegirtî dest bi bandor bike. Heya her gav hûnîn ceribandinên gerdûnî berdewam bikin.



Koalîsyon û hêzên hevkarê wê di têkbirina mayînên Daîş de yekgirtî û biryar bimînin. Ji bo ku em Vîrûsa Korona-19 ji destê me dûr bixin ji wê mîsyonê, ew berpirsiyarê her endamê Koalîsyonê ye ku van tedbîrên gerdûnî bicîh bîne.

NEWS INFO Date Taken: 03.27.2020 Date Posted: 03.27.2020 04:22 Story ID: 366013 Location: ARIFJAN, KW Web Views: 5 Downloads: 0 Podcast Hits: 0 PUBLIC DOMAIN This work, Six Tips for Protecting Your Teammates from COVID-19 Spread; ست نصائح لحماية زملائك في الفريق من انتشار فيروس كورونا-19 Şeş tiştên ji bo parastina xwe jı berfireh kirina Vîrûsa Korona-19, by SPC Christopher Estrada, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.