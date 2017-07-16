США, пять стран начинают проведение Регионального Сотрудничества 2017

Душанбе, Таджикистан – Более 200 участников из пяти стран принимают участие в многонациональном ежегодном командно-штабном учении, которое проводиться в рамках Регионального Сотрудничества (РС) 2017 в г.Душанбе, Таджикистан, в период 12-21 июля 2017.



Учение, принимающей стороной которого является Министерство обороны Таджикистана, предоставляет возможность учакстникам проводить командно-штабные учения, которые направлены на противодействие терроризму, обеспечение безопасности границ и миротворческие операции. В рамках РС 17 военнослужащие Центрального Командования США будут одновременно проводить подготовку вооруженных сил Таджикистана, Кыргызстан, Исламской Республики Пакистан, Монголии и наблюдателей из Казахстана.



“Такие ежегодные учения, как Региональное Сотрудничество, позволяют военнослужащим США и государств-партнеров обеспечивать взаимосовместимость и укреплять сотрудничество”, - заявил Майор СВ США и офицер по планированию учений РС 17 Роберт МакКрекен. “Нам не часто приходится совместно работать с государствами-партнерами, пока в мире не произойдет реальное событие; тем не менее, учение РС 17 предоставляет нам и этим странам уникальную возможность учиться друг у друга, а также проводить подготовку и развивать отношения для участия в будущих миссиях."



Эти ежегодные учения проводятся для расширения сотрудничества и обеспечения взаимосовместимости между государствами, ускорения реагирования со стороны международных организаций и предназначены для формирования функционального потенциала для решения общих вопросов безопасности.



По словам майора монгольской армии и офицера по связям с обществененостью Д, Амартайвана: - “Проведение подобных международных учений предоставляет нам возможность и огромное удовольствие поддерживать контакты с представителями разных стран. Эта подготовка даст нам возможность изучить опыт друг друга”.



Майор Д. Амартайван также заявил, что это учение поможет проверить способность каждой стороны быстро реагировать на международные события.



По ее словам, “Мы должны быть готовы ко всему. Мы должны быть готовы в любых обстоятельствах извлечь то, что может предложить учение”.



В ходе десятидневних учений РС 17 военнослужащие каждой из стран будут работать бок о бок для разработки совместных военных операций по реагированию на сценарии. В дополнение к КШУ, будет проведено пятидневное двустороннее полевое учение с участием военнослужащих США и Таджикистана в окрестностях Фахрабада Республики Тадджикистан.



РС 17 – крупнейшие военные учения Центрального командования ВС США в регионе. Целью данных учений является укрепление партнерских отношений, позволяющих военнослужащим ВС США проходить подготовку по совершенствованию своих технических навыков.



Учения Региональное Сотрудничество проводится ежегодно с 2001 года; последнее учение проводилось с 16 по 28 сентября 2016 года в городе Кейп Код штата Массачусетс.

NEWS INFO Date Taken: 07.16.2017 Date Posted: 07.17.2017 06:01 Story ID: 241372 Location: DUSHANBE , TJ Web Views: 45 Downloads: 0 Podcast Hits: 0 PUBLIC DOMAIN This work, США, пять стран начинают проведение Регионального Сотрудничества 2017, by SSgt Michael Battles, identified by DVIDS, is free of known copyright restrictions under U.S. copyright law.