    Coast Guard, partners search for missing diver off Kauai

    HAWAII, UNITED STATES

    09.25.2025

    U.S. Coast Guard Oceania District

    A photo of Bryson Higashi, a 44-year-old man who went missing near Hanalei Bay on Kauai Sept. 23, 2025. The Coast Guard, Kauai Police Department, Kauai Fire Department, and Hawaii Department of Land and Natural Resources are searching for Higashi, who may have gone missing while freediving. (U.S. Coast Guard photo)

    Date Taken: 09.25.2025
    Date Posted: 09.25.2025 23:48
    Photo ID: 9340797
    VIRIN: 250925-G-G0214-1001
    Resolution: 658x1345
    Size: 248.68 KB
    Location: HAWAII, US
    Web Views: 5
    Downloads: 0

