Coast Guard, partners search for missing diver off Kauai

A photo of Bryson Higashi, a 44-year-old man who went missing near Hanalei Bay on Kauai Sept. 23, 2025. The Coast Guard, Kauai Police Department, Kauai Fire Department, and Hawaii Department of Land and Natural Resources are searching for Higashi, who may have gone missing while freediving. (U.S. Coast Guard photo)
