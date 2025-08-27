Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

(e.g. yourname@email.com)

Forgot Password?

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    725 AMS & 86 CS Airmen Team Up to Improve Cyber Capabilities on NAVSTA Rota

    Issued by: on
    VIRIN:
    Date Created:
    City:
    State:
    Country:
    725 AMS &amp; 86 CS Airmen Team Up to Improve Cyber Capabilities on NAVSTA Rota

    NAVAL STATION ROTA, SPAIN

    08.12.2025

    Courtesy Photo

    521st Air Mobility Operations Wing

    U.S. Air Force Tech. Sgt. Jordan Rosa and Staff Sgt. Bradley Schmid, 725th Air Mobility Squadron cyber systems and operations Airmen, pose for a photo at Naval Station Rota, Spain, Aug. 13, 2025. (U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Brennan Sokowoski)

    IMAGE INFO

    Date Taken: 08.12.2025
    Date Posted: 08.29.2025 06:31
    Photo ID: 9285223
    VIRIN: 250813-F-F3221-1589
    Resolution: 5316x5023
    Size: 4.05 MB
    Location: NAVAL STATION ROTA, ES
    Web Views: 2
    Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, 725 AMS & 86 CS Airmen Team Up to Improve Cyber Capabilities on NAVSTA Rota, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MORE LIKE THIS

    ASSOCIATED NEWS

    725 AMS &amp; 86 CS Airmen Team Up to Improve Cyber Capabilities on NAVSTA Rota

    CONTROLLED VOCABULARY KEYWORDS

    No keywords found.

    TAGS

    Airmen and Families
    725th Air Mobility Squadron
    Combat Capability
    Partner Relationships
    86 Communication Squadron

    OPTIONS

  •   Register/Login to Download