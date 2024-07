Date Taken: 08.30.2012 Date Posted: 07.02.2024 12:03 Photo ID: 8511181 VIRIN: 120830-A-GX971-1160 Resolution: 4793x3198 Size: 10.37 MB Location: FERGUS FALLS, MINNESOTA, US

Web Views: 4 Downloads: 0

PUBLIC DOMAIN

This work, Corps seeks comments on Orwell Dam maintenance, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.