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    MERITORIOUS ADVANCEMENT FOR BM2 AVERY

    MERITORIOUS ADVANCEMENT FOR BM2 AVERY

    JACKSONVILLE, FL, UNITED STATES

    04.13.2023

    Photo by Petty Officer 3rd Class Jennifer Lewis 

    Maritime Expeditionary Security Squadron 10, Det. HVU Mayport

    ON THURSDAY, APRIL 13, 2023, MSRON 10 COMMANDING OFFICER CAPT DEAN AWARDS BM2 AVERY OF MSRON 10 DET HVU MAYPORT TO PETTY OFFICER SECOND CLASS THROUGH THE MERITORIOUS ADVANCEMENT PROGRAM.

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    IMAGE INFO

    Date Taken: 04.13.2023
    Date Posted: 04.25.2023 08:23
    Photo ID: 7759859
    VIRIN: 230413-N-HE961-241
    Resolution: 1817x2862
    Size: 1.46 MB
    Location: JACKSONVILLE, FL, US 
    Web Views: 0
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    PUBLIC DOMAIN  

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