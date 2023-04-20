MERITORIOUS ADVANCEMENT FOR BM2 AVERY

ON THURSDAY, APRIL 13, 2023, MSRON 10 COMMANDING OFFICER CAPT DEAN AWARDS BM2 AVERY OF MSRON 10 DET HVU MAYPORT TO PETTY OFFICER SECOND CLASS THROUGH THE MERITORIOUS ADVANCEMENT PROGRAM.
|Date Taken:
|04.13.2023
|Date Posted:
|04.25.2023 08:23
|Photo ID:
|7759859
|VIRIN:
|230413-N-HE961-241
|Resolution:
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|Size:
|1.46 MB
|Location:
|JACKSONVILLE, FL, US
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