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    OKINAWA, JAPAN

    07.19.2026

    Audio by Petty Officer 2nd Class Austyn Riley 

    AFN Okinawa

    U.S. Air Force Senior Airman Krista Servin, 18th Security Forces Squadron training instructor, discusses the importance of Tactical Combat Casualty Care at Kadena Air Base, Okinawa, Japan, July 31, 2026. Understanding TCCC principles ensures service members retain critical, lifesaving skills. (U.S. Navy Audio by Mass Communication Specialist 2nd Class Austyn Riley)

    AUDIO INFO

    Date Taken: 07.19.2026
    Date Posted: 07.30.2026 22:07
    Category: Newscasts
    Audio ID: 93040
    Filename: 2607/DOD_111874289.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: OKINAWA, JP
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, TCCC, by PO2 Austyn Riley, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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