U.S. Air Force Senior Airman Krista Servin, 18th Security Forces Squadron training instructor, discusses the importance of Tactical Combat Casualty Care at Kadena Air Base, Okinawa, Japan, July 31, 2026. Understanding TCCC principles ensures service members retain critical, lifesaving skills. (U.S. Navy Audio by Mass Communication Specialist 2nd Class Austyn Riley)
|Date Taken:
|07.19.2026
|Date Posted:
|07.30.2026 22:07
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|93040
|Filename:
|2607/DOD_111874289.mp3
|Length:
|00:01:00
|Location:
|OKINAWA, JP
|Web Views:
|2
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, TCCC, by PO2 Austyn Riley, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
No keywords found.