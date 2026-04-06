Durante la dissoluzione della ex-Jugoslavia, Aviano divenne il fulcro operativo mondiale per le missioni di pace della NATO. Dal 1992 al 2004, fu la base di lancio per operazioni storiche come Deny Flight, Deliberate Force e Allied Force, ospitando centinaia di velivoli alleati e supportando missioni di combattimento e corridoi umanitari, guadagnandosi l'appellativo di "porta dei Balcani". Dal 1994 alla fine delle operazioni nei Balcani, i due squadroni di F-16 del 31° Fighter Wing eseguirono quasi 12 mila sortite.
|Date Taken:
|03.31.2026
|Date Posted:
|04.06.2026 10:31
|Category:
|Recording
|Audio ID:
|91131
|Filename:
|2604/DOD_111612463.mp3
|Length:
|00:00:41
|Location:
|IT
|Web Views:
|3
|Downloads:
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This work, Italian Air Force History Museum - Italian: Pannello Approfondimento A: La Crisi dei Balcani (1992 – 2004), by 2nd Lt. Hannah Malone, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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