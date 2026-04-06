Italian Air Force History Museum - Italian: Pannello Approfondimento A: La Crisi dei Balcani (1992 – 2004)

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/audio/embed/91131" frameborder="0" allowtransparency></iframe></div> show more

Durante la dissoluzione della ex-Jugoslavia, Aviano divenne il fulcro operativo mondiale per le missioni di pace della NATO. Dal 1992 al 2004, fu la base di lancio per operazioni storiche come Deny Flight, Deliberate Force e Allied Force, ospitando centinaia di velivoli alleati e supportando missioni di combattimento e corridoi umanitari, guadagnandosi l'appellativo di "porta dei Balcani". Dal 1994 alla fine delle operazioni nei Balcani, i due squadroni di F-16 del 31° Fighter Wing eseguirono quasi 12 mila sortite.