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    Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 7 - Dalle Macerie alla Rinascita – Aviano nella Guerra Fredda e nell'Era Moderna

    Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 7 - Dalle Macerie alla Rinascita – Aviano nella Guerra Fredda e nell'Era Moderna

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    ITALY

    03.31.2026

    Audio by 2nd Lt. Hannah Malone 

    31st Fighter Wing

    Quest'ultimo banner racconta il periodo che va dalla Seconda Guerra Mondiale all'era moderna. Dopo l'armistizio del 1943, l'aeroporto di Aviano fu occupato dalle truppe tedesche, il personale italiano deportato e la base divenne un bersaglio per i bombardamenti alleati, che la lasciarono in rovina alla fine del conflitto.
    Nel dopoguerra seguì un breve periodo di abbandono, simboleggiato da un'immagine di pecore al pascolo sulla pista. La rinascita iniziò con la divisione strategica della base: l'Area Nord fu assegnata all'Aeronautica Militare, ospitando temporaneamente la 51ª Aerobrigata, mentre l'Area Sud fu ceduta all'Esercito Italiano.
    Con la Guerra Fredda, Aviano divenne un pilastro della NATO. Nel 1955 arrivarono i primi aerei dell’ USAF in presenza rotazionale semestrale, finche’ nel 1994 la base divenne la sede permanente del 31° Fighter Wing statunitense, fino ad allora basato ad Homestead, Florida. Per ospitare le nuove infrastrutture, l'area sud fu restituita dall'Esercito e, attraverso il progetto "Aviano 2000", completamente modernizzata.
    Oggi, l'aeroporto ha recuperato la sua estensione originaria del 1911, rappresentando un'eccellenza tecnologica e un simbolo della cooperazione internazionale.

    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.31.2026
    Date Posted: 04.06.2026 10:28
    Category: Recording
    Audio ID: 91129
    Filename: 2604/DOD_111612456.mp3
    Length: 00:01:38
    Location: IT
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

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