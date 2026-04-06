Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 6 - 1939 – L’Accademia del Bombardamento e gli Aerosiluranti

video size: 800x450 730x576 1024x576 1280x720 1920x1080 custom size x Advanced Embed Example Add the following CSS to the header block of your HTML document.



Then add the mark-up below to the body block of the same document. .videoWrapper { position: relative; padding-bottom: 56.25%; padding-top: 25px; height: 0; } .videoWrapper iframe { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } <div class="videoWrapper"><iframe src="https://www.dvidshub.net/audio/embed/91128" frameborder="0" allowtransparency></iframe></div> show more

Nel 1939, l'aeroporto di Aviano diventa la sede della prestigiosa Regia Scuola di Bombardamento, trasformandosi in un centro di addestramento di eccellenza per gli equipaggi italiani.

Il protagonista assoluto di questo periodo è il Savoia-Marchetti S.79 "Sparviero", celebre per il suo impiego come aerosilurante. A testimonianza di questo ruolo, la sala espositiva ospita un siluro originale, dello stesso tipo utilizzato dagli S.79 in missioni storiche, come gli attacchi alla flotta nemica a Gibilterra. La scuola utilizzava anche altri velivoli per l'addestramento, tra cui il CANT Z.1007, il Caproni Ca.310 e il Savoia-Marchetti SM.81.

Infine, il banner evidenzia l'architettura dell'epoca, sottolineando come molte delle strutture costruite in quegli anni, quali hangar e uffici, siano ancora oggi esistenti e operative all'interno della base, creando un collegamento diretto tra il passato e il presente.