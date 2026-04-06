Nel 1939, l'aeroporto di Aviano diventa la sede della prestigiosa Regia Scuola di Bombardamento, trasformandosi in un centro di addestramento di eccellenza per gli equipaggi italiani.
Il protagonista assoluto di questo periodo è il Savoia-Marchetti S.79 "Sparviero", celebre per il suo impiego come aerosilurante. A testimonianza di questo ruolo, la sala espositiva ospita un siluro originale, dello stesso tipo utilizzato dagli S.79 in missioni storiche, come gli attacchi alla flotta nemica a Gibilterra. La scuola utilizzava anche altri velivoli per l'addestramento, tra cui il CANT Z.1007, il Caproni Ca.310 e il Savoia-Marchetti SM.81.
Infine, il banner evidenzia l'architettura dell'epoca, sottolineando come molte delle strutture costruite in quegli anni, quali hangar e uffici, siano ancora oggi esistenti e operative all'interno della base, creando un collegamento diretto tra il passato e il presente.
|Date Taken:
|03.31.2026
|Date Posted:
|04.06.2026 10:28
|Category:
|Recording
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|91128
|Filename:
|2604/DOD_111612453.mp3
|Length:
|00:01:04
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|IT
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|2
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This work, Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 6 - 1939 – L’Accademia del Bombardamento e gli Aerosiluranti, by 2nd Lt. Hannah Malone, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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