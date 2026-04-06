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    Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 6 - 1939 – L’Accademia del Bombardamento e gli Aerosiluranti

    Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 6 - 1939 – L’Accademia del Bombardamento e gli Aerosiluranti

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    ITALY

    03.31.2026

    Audio by 2nd Lt. Hannah Malone 

    31st Fighter Wing

    Nel 1939, l'aeroporto di Aviano diventa la sede della prestigiosa Regia Scuola di Bombardamento, trasformandosi in un centro di addestramento di eccellenza per gli equipaggi italiani.
    Il protagonista assoluto di questo periodo è il Savoia-Marchetti S.79 "Sparviero", celebre per il suo impiego come aerosilurante. A testimonianza di questo ruolo, la sala espositiva ospita un siluro originale, dello stesso tipo utilizzato dagli S.79 in missioni storiche, come gli attacchi alla flotta nemica a Gibilterra. La scuola utilizzava anche altri velivoli per l'addestramento, tra cui il CANT Z.1007, il Caproni Ca.310 e il Savoia-Marchetti SM.81.
    Infine, il banner evidenzia l'architettura dell'epoca, sottolineando come molte delle strutture costruite in quegli anni, quali hangar e uffici, siano ancora oggi esistenti e operative all'interno della base, creando un collegamento diretto tra il passato e il presente.

    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.31.2026
    Date Posted: 04.06.2026 10:28
    Category: Recording
    Audio ID: 91128
    Filename: 2604/DOD_111612453.mp3
    Length: 00:01:04
    Location: IT
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 6 - 1939 – L’Accademia del Bombardamento e gli Aerosiluranti, by 2nd Lt. Hannah Malone, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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