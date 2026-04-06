Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 4 - L'Aquila e i suoi Aquilotti – La Scuola Caccia di Aviano

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Il 28 marzo 1923 segna la nascita della Regia Aeronautica come Forza Armata autonoma. In questo nuovo contesto, l'aeroporto di Aviano si afferma come un pilastro fondamentale, consolidando la sua vocazione di Scuola di Volo Caccia e diventando la culla per la futura classe dirigente dell'Arma. La base accoglie i primi sottotenenti del "Corso Aquila" della neonata Accademia Aeronautica, destinati a conseguire qui il brevetto di pilota. L'importanza strategica di Aviano è confermata dalle visite di figure di spicco come il Re Vittorio Emanuele III e Italo Balbo. Questo periodo vede anche l'introduzione delle iconiche uniformi azzurre e delle tute da lavoro per gli specialisti, che simboleggiano la nuova identità professionale della Forza Armata.

L'identità della scuola è perfettamente rappresentata dal suo emblema: un'aquila che protegge i suoi "aquilotti", i giovani piloti addestrati al volo acrobatico e al combattimento. La linea di volo si evolve tecnologicamente con velivoli come il Fiat CR.20 e il più avanzato Fiat CR. Asso, utilizzati per perfezionare le tattiche di attacco e il volo in formazione che renderanno celebri i piloti italiani.