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    Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 3 - La Nascita dell'Arma Azzurra e l'Era della Regia Aeronautica

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    ITALY

    03.31.2026

    Audio by 2nd Lt. Hannah Malone 

    31st Fighter Wing

    Il 28 marzo 1923 è una data fondamentale: nasce la Regia Aeronautica come Forza Armata autonoma, e l'aeroporto di Aviano ne diventa un pilastro operativo e addestrativo.
    La base consolida la sua funzione di Scuola di Volo Caccia, diventando un centro di formazione per la futura classe dirigente dell'Arma. Accoglie infatti i primi 25 sottotenenti del "Corso Aquila" della neonata Accademia Aeronautica, venuti per conseguire il brevetto di pilota.
    L'importanza di Aviano è sottolineata da visite illustri, come quelle del Re Vittorio Emanuele III e di Italo Balbo. Questo periodo segna anche un cambiamento visivo: vengono introdotte le nuove uniformi azzurre e le divise da lavoro per gli specialisti della manutenzione, che creano una nuova e distinta identità per il personale dell'Aeronautica.

    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.31.2026
    Date Posted: 04.06.2026 10:25
    Category: Recording
    Audio ID: 91125
    Filename: 2604/DOD_111612448.mp3
    Length: 00:00:59
    Location: IT
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

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