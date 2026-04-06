Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 3 - La Nascita dell'Arma Azzurra e l'Era della Regia Aeronautica

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Il 28 marzo 1923 è una data fondamentale: nasce la Regia Aeronautica come Forza Armata autonoma, e l'aeroporto di Aviano ne diventa un pilastro operativo e addestrativo.

La base consolida la sua funzione di Scuola di Volo Caccia, diventando un centro di formazione per la futura classe dirigente dell'Arma. Accoglie infatti i primi 25 sottotenenti del "Corso Aquila" della neonata Accademia Aeronautica, venuti per conseguire il brevetto di pilota.

L'importanza di Aviano è sottolineata da visite illustri, come quelle del Re Vittorio Emanuele III e di Italo Balbo. Questo periodo segna anche un cambiamento visivo: vengono introdotte le nuove uniformi azzurre e le divise da lavoro per gli specialisti della manutenzione, che creano una nuova e distinta identità per il personale dell'Aeronautica.