Il 28 marzo 1923 è una data fondamentale: nasce la Regia Aeronautica come Forza Armata autonoma, e l'aeroporto di Aviano ne diventa un pilastro operativo e addestrativo.
La base consolida la sua funzione di Scuola di Volo Caccia, diventando un centro di formazione per la futura classe dirigente dell'Arma. Accoglie infatti i primi 25 sottotenenti del "Corso Aquila" della neonata Accademia Aeronautica, venuti per conseguire il brevetto di pilota.
L'importanza di Aviano è sottolineata da visite illustri, come quelle del Re Vittorio Emanuele III e di Italo Balbo. Questo periodo segna anche un cambiamento visivo: vengono introdotte le nuove uniformi azzurre e le divise da lavoro per gli specialisti della manutenzione, che creano una nuova e distinta identità per il personale dell'Aeronautica.
|Date Taken:
|03.31.2026
|Date Posted:
|04.06.2026 10:25
|Category:
|Recording
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|91125
|Filename:
|2604/DOD_111612448.mp3
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|00:00:59
|Location:
|IT
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|2
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This work, Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 3 - La Nascita dell'Arma Azzurra e l'Era della Regia Aeronautica, by 2nd Lt. Hannah Malone, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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