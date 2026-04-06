Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 2: La Grande Guerra e il Mito – L’Era dei Giganti e del Vate

Durante la Prima Guerra Mondiale, l'aeroporto di Aviano divenne un centro strategico fondamentale, trasformando l'aereo da semplice curiosità a un'arma tattica decisiva. Insieme al vicino campo della Comina, Aviano ospitò le squadriglie dei Caproni Ca.3, i primi veri bombardieri italiani.
In questo periodo, il poeta Gabriele D’Annunzio giunse ad Aviano, stringendo un forte legame con i piloti Maurizio Pagliano e Luigi Gori. Dopo la loro morte in combattimento nel 1917, fu D'Annunzio stesso a volere che la base fosse intitolata ai due eroi, cosa che avvenne ufficialmente nel 1920.
Un altro evento storico legato ad Aviano è la pianificazione del celebre Volo su Vienna. L'idea fu concepita e testata proprio qui da D'Annunzio con Pagliano e Gori, che effettuarono un volo di prova fino a Torino per simularne la distanza.
Infine, le foto ricordano il drammatico periodo dopo la disfatta di Caporetto, quando la base fu occupata. Prima di ritirarsi, i piloti italiani distrussero i propri aerei per non lasciarli al nemico e, in seguito, bombardarono la loro stessa base per indebolire le forze austro-ungariche e preparare la liberazione.
|Date Taken:
|03.31.2026
|Date Posted:
|04.06.2026 10:25
|Category:
|Recording
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|91123
|Filename:
|2604/DOD_111612445.mp3
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|00:01:22
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|IT
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