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    Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 2: La Grande Guerra e il Mito – L’Era dei Giganti e del Vate

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    ITALY

    03.31.2026

    Audio by 2nd Lt. Hannah Malone 

    31st Fighter Wing

    Durante la Prima Guerra Mondiale, l'aeroporto di Aviano divenne un centro strategico fondamentale, trasformando l'aereo da semplice curiosità a un'arma tattica decisiva. Insieme al vicino campo della Comina, Aviano ospitò le squadriglie dei Caproni Ca.3, i primi veri bombardieri italiani.
    In questo periodo, il poeta Gabriele D’Annunzio giunse ad Aviano, stringendo un forte legame con i piloti Maurizio Pagliano e Luigi Gori. Dopo la loro morte in combattimento nel 1917, fu D'Annunzio stesso a volere che la base fosse intitolata ai due eroi, cosa che avvenne ufficialmente nel 1920.
    Un altro evento storico legato ad Aviano è la pianificazione del celebre Volo su Vienna. L'idea fu concepita e testata proprio qui da D'Annunzio con Pagliano e Gori, che effettuarono un volo di prova fino a Torino per simularne la distanza.
    Infine, le foto ricordano il drammatico periodo dopo la disfatta di Caporetto, quando la base fu occupata. Prima di ritirarsi, i piloti italiani distrussero i propri aerei per non lasciarli al nemico e, in seguito, bombardarono la loro stessa base per indebolire le forze austro-ungariche e preparare la liberazione.

    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.31.2026
    Date Posted: 04.06.2026 10:25
    Category: Recording
    Audio ID: 91123
    Filename: 2604/DOD_111612445.mp3
    Length: 00:01:22
    Location: IT
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

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