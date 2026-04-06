Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 1 - Le Radici del Volo – La Nascita della Scuola di Aviano

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Il primo banner della sala espositiva descrive le origini dell'aeroporto di Aviano, nato nel 1911 come prima espansione della scuola di volo di Centocelle per far fronte all'elevato numero di richieste di brevetti. Una mappa storica del 1911 mostra la provenienza nazionale dei primi allievi, evidenziando fin da subito il ruolo centrale di Aviano.

Le fotografie d'epoca rivelano che l'aviazione era inizialmente un "Servizio Aeronautico" del Regio Esercito, prima della costituzione dell'Aeronautica Militare nel 1923. Le immagini mostrano le uniformi variegate dei soldati (Alpini, Artiglieri) che divennero piloti e le prime infrastrutture, come il Comando della Scuola.

Un aspetto fondamentale è il primo impiego dei piloti di Aviano fuori dai confini nazionali, documentato da foto scattate in Cirenaica (Libia) durante la guerra Italo-Turca, dove l'aereo fu utilizzato per la prima volta come osservatore in un conflitto. Infine, viene illustrata la creazione della prima stazione meteorologica del campo, essenziale per la sicurezza dei voli, mostrando sia la sua costruzione che gli strumenti interni.