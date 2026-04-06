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    Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 1 - Le Radici del Volo – La Nascita della Scuola di Aviano

    Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 1 - Le Radici del Volo – La Nascita della Scuola di Aviano

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    ITALY

    03.31.2026

    Audio by 2nd Lt. Hannah Malone 

    31st Fighter Wing

    Il primo banner della sala espositiva descrive le origini dell'aeroporto di Aviano, nato nel 1911 come prima espansione della scuola di volo di Centocelle per far fronte all'elevato numero di richieste di brevetti. Una mappa storica del 1911 mostra la provenienza nazionale dei primi allievi, evidenziando fin da subito il ruolo centrale di Aviano.
    Le fotografie d'epoca rivelano che l'aviazione era inizialmente un "Servizio Aeronautico" del Regio Esercito, prima della costituzione dell'Aeronautica Militare nel 1923. Le immagini mostrano le uniformi variegate dei soldati (Alpini, Artiglieri) che divennero piloti e le prime infrastrutture, come il Comando della Scuola.
    Un aspetto fondamentale è il primo impiego dei piloti di Aviano fuori dai confini nazionali, documentato da foto scattate in Cirenaica (Libia) durante la guerra Italo-Turca, dove l'aereo fu utilizzato per la prima volta come osservatore in un conflitto. Infine, viene illustrata la creazione della prima stazione meteorologica del campo, essenziale per la sicurezza dei voli, mostrando sia la sua costruzione che gli strumenti interni.

    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.31.2026
    Date Posted: 04.06.2026 10:03
    Category: Recording
    Audio ID: 91122
    Filename: 2604/DOD_111612436.mp3
    Length: 00:01:17
    Location: IT
    Web Views: 5
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Italian Air Force History Museum - Italian: Banner 1 - Le Radici del Volo – La Nascita della Scuola di Aviano, by 2nd Lt. Hannah Malone, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

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