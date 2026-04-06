La Sala Espositiva del Comando Aeroporto di Aviano, istituita nel 2012 in occasione del centenario dell'aeroporto, è un percorso storico che documenta l'evoluzione dello scalo. Nata con lo scopo di valorizzare un vasto patrimonio fotografico, la mostra narra la storia dell'aeroporto, dalle sue origini pionieristiche fino al suo ruolo strategico attuale.
Il percorso è organizzato in sette sezioni cronologiche, guidate da banner esplicativi, e attraverso fotografie d'epoca illustra i cambiamenti tecnologici, architettonici e umani del territorio. L'esposizione mira a creare un ponte tra il Comando e la comunità, celebrando un secolo di storia condivisa e offrendo una chiave di lettura per comprendere l'identità odierna dell'aeroporto.
|Date Taken:
|03.31.2026
|Date Posted:
|04.06.2026 10:00
|Category:
|Recording
|Audio ID:
|91121
|Filename:
|2604/DOD_111612433.mp3
|Length:
|00:01:33
|Location:
|IT
|Web Views:
|3
|Downloads:
|0
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This work, Italian Air Force History Museum - Italian: Introduzione, by 2nd Lt. Hannah Malone, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
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