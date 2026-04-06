Italian Air Force History Museum - Italian: Introduzione

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La Sala Espositiva del Comando Aeroporto di Aviano, istituita nel 2012 in occasione del centenario dell'aeroporto, è un percorso storico che documenta l'evoluzione dello scalo. Nata con lo scopo di valorizzare un vasto patrimonio fotografico, la mostra narra la storia dell'aeroporto, dalle sue origini pionieristiche fino al suo ruolo strategico attuale.

Il percorso è organizzato in sette sezioni cronologiche, guidate da banner esplicativi, e attraverso fotografie d'epoca illustra i cambiamenti tecnologici, architettonici e umani del territorio. L'esposizione mira a creare un ponte tra il Comando e la comunità, celebrando un secolo di storia condivisa e offrendo una chiave di lettura per comprendere l'identità odierna dell'aeroporto.