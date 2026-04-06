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    Italian Air Force History Museum - Italian: Introduzione

    Italian Air Force History Museum - Italian: Introduzione

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    ITALY

    03.31.2026

    Audio by 2nd Lt. Hannah Malone 

    31st Fighter Wing

    La Sala Espositiva del Comando Aeroporto di Aviano, istituita nel 2012 in occasione del centenario dell'aeroporto, è un percorso storico che documenta l'evoluzione dello scalo. Nata con lo scopo di valorizzare un vasto patrimonio fotografico, la mostra narra la storia dell'aeroporto, dalle sue origini pionieristiche fino al suo ruolo strategico attuale.
    Il percorso è organizzato in sette sezioni cronologiche, guidate da banner esplicativi, e attraverso fotografie d'epoca illustra i cambiamenti tecnologici, architettonici e umani del territorio. L'esposizione mira a creare un ponte tra il Comando e la comunità, celebrando un secolo di storia condivisa e offrendo una chiave di lettura per comprendere l'identità odierna dell'aeroporto.

    AUDIO INFO

    Date Taken: 03.31.2026
    Date Posted: 04.06.2026 10:00
    Category: Recording
    Audio ID: 91121
    Filename: 2604/DOD_111612433.mp3
    Length: 00:01:33
    Location: IT
    Web Views: 3
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

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