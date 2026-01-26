(e.g. yourname@email.com)

    Pacific Pulse: Sept. 3, 2025

    Pacific Pulse: Sept. 3, 2025

    JAPAN

    09.02.2025

    Audio by Senior Airman Austin Salazar 

    Media Center - Japan

    On this Pacific Pulse: REPUBLIC OF KOREA U-S AND ROK SOLDIERS PARTICIPATED IN A COMBINED TRAINING EXERCISE AS PART OF “ULCHI FREEDOM SHIELD-25”. IN INDONESIA, U-S AIR FORCE AIRMEN FROM YOKOTA AIR-BASE LANDED A C-130J SUPER HERCULES DURING EXERCISE “SUPER GARUDA SHIELD-25”. AND IN JAPAN TROOPS FROM AUSTRALIA, JAPAN AND THE U-S CONCLUDED THE “THE YAMA SAKURA 89”.

    AUDIO INFO

    Date Taken: 09.02.2025
    Date Posted: 01.28.2026 23:53
    Category: Recording
    Audio ID: 90120
    Filename: 2601/DOD_111500332.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: JP
    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Pacific Pulse: Sept. 3, 2025, by SrA Austin Salazar, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

