On this Pacific Pulse: REPUBLIC OF KOREA U-S AND ROK SOLDIERS PARTICIPATED IN A COMBINED TRAINING EXERCISE AS PART OF “ULCHI FREEDOM SHIELD-25”. IN INDONESIA, U-S AIR FORCE AIRMEN FROM YOKOTA AIR-BASE LANDED A C-130J SUPER HERCULES DURING EXERCISE “SUPER GARUDA SHIELD-25”. AND IN JAPAN TROOPS FROM AUSTRALIA, JAPAN AND THE U-S CONCLUDED THE “THE YAMA SAKURA 89”.
|Date Taken:
|09.02.2025
|Date Posted:
|01.28.2026 23:53
|Category:
|Recording
|Audio ID:
|90120
|Filename:
|2601/DOD_111500332.mp3
|Length:
|00:01:00
|Location:
|JP
|Web Views:
|2
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Pacific Pulse: Sept. 3, 2025, by SrA Austin Salazar, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
No keywords found.