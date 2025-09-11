Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

    Marine Minute 36-25 (AUDIO)

    UNITED STATES

    09.09.2025

    Audio by Lance Cpl. Matthew McDonnell 

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M LANCE CPL. MATTHEW MCDONNELL WITH YOUR MARINE MINUTE! 

    MULTILATERAL EXERCISE BRIGHT STAR 25 KICKED OFF AT RAS AL TIN NAVAL BASE, EGYPT. TRAINING TOGETHER ARE U.S. MARINES WITH ALPHA COMPANY, FLEET ANTI-TERRORISM SECURITY TEAM CENTRAL COMMAND, U.S. NAVAL SPECIAL WARFARE OPERATORS WITH TASK FORCE 3 AND PARTNER NATION SERVICE MEMBERS.

    OUR PARTNER FORCES TRAIN TOGETHER ON CLOSE QUARTERS BATTLE, OR CQB DRILLS, TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE, AND EXECUTE A STATIC LIVE-FIRE EXERCISE

    AS MARINES HONE THEIR SKILLS AS WAR-FIGHTERS AND STRENGTHEN OUR MILITARY-TO-MILITARY PARTNERSHIPS, WE SHIFT OUR FOCUS TO EXERCISE SUPER GARUDA SHIELD 25 IN THE INDO-PACIFIC REGION.

    MARINES PRACTICE CQB DRILLS TO PREPARE FOR COMBAT SCENARIOS IN CONFINED, HIGH-RISK ENVIRONMENTS WHERE HIGHLY COORDINATED SMALL-UNIT TACTICS AND PRECISION ARE CRITICAL.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. 

    SEMPER FIDELIS! 

    Date Taken: 09.09.2025
    Date Posted: 09.12.2025 14:34
    Category: Newscasts
    Audio ID: 88393
    Filename: 2509/DOD_111288252.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    This work, Marine Minute 36-25 (AUDIO), by LCpl Matthew McDonnell, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    MRF-D
    DMAMAMM
    DMAMPROD
    USMCNews
    Super Garuda Shield
    BRIGHT STAR 25

