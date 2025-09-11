Marine Minute 36-25 (AUDIO)

WELCOME I’M LANCE CPL. MATTHEW MCDONNELL WITH YOUR MARINE MINUTE!
MULTILATERAL EXERCISE BRIGHT STAR 25 KICKED OFF AT RAS AL TIN NAVAL BASE, EGYPT. TRAINING TOGETHER ARE U.S. MARINES WITH ALPHA COMPANY, FLEET ANTI-TERRORISM SECURITY TEAM CENTRAL COMMAND, U.S. NAVAL SPECIAL WARFARE OPERATORS WITH TASK FORCE 3 AND PARTNER NATION SERVICE MEMBERS.
OUR PARTNER FORCES TRAIN TOGETHER ON CLOSE QUARTERS BATTLE, OR CQB DRILLS, TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE, AND EXECUTE A STATIC LIVE-FIRE EXERCISE
AS MARINES HONE THEIR SKILLS AS WAR-FIGHTERS AND STRENGTHEN OUR MILITARY-TO-MILITARY PARTNERSHIPS, WE SHIFT OUR FOCUS TO EXERCISE SUPER GARUDA SHIELD 25 IN THE INDO-PACIFIC REGION.
MARINES PRACTICE CQB DRILLS TO PREPARE FOR COMBAT SCENARIOS IN CONFINED, HIGH-RISK ENVIRONMENTS WHERE HIGHLY COORDINATED SMALL-UNIT TACTICS AND PRECISION ARE CRITICAL.
THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES.
SEMPER FIDELIS!
