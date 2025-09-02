Marine Minute 35-25 (AUDIO)

WELCOME I’M CPL. DIANA SALGADO WITH YOUR MARINE MINUTE!
U.S. MARINES WITH MARINE AIRCRAFT GROUP 36, 1ST MARINE AIRCRAFT WING AND SAILORS FROM 3D MEDICAL BATTALION, 3D MARINE LOGISTICS GROUP FLY FROM MARINE CORPS AIR STATION FUTENMA TO IE SHIMA, OKINAWA.
THE MARINES TRAINED ON REFUELING AND ARMING AIRCRAFT TO REHEARSE FOR EXERCISE RESOLUTE DRAGON 25.
WHILE MARINES PRACTICE REFUELING AND ARMING AIRCRAFT IN OKINAWA, WE SHIFT OUR FOCUS TO A STADIUM FLYOVER DURING MARINE WEEK ATLANTA.
MARINES STATIONED ACROSS THE GLOBE CELEBRATED THE 250TH ANNIVERSARY OF THE MARINE CORPS, HONORING A DISTINGUISHED LEGACY OF SERVICE, SACRIFICE, AND UNWAVERING FIDELITY TO BOTH THE NATION AND FELLOW MARINES.
THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES.
SEMPER FIDELIS!
