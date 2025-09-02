Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

    Defense Visual Information Distribution Service Logo

    Marine Minute 35-25 (AUDIO)

    Marine Minute 35-25 (AUDIO)

    UNITED STATES

    09.03.2025

    Audio by Lance Cpl. Andra Marton-Salgado and Cpl. Diana Salgado

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME I’M CPL. DIANA SALGADO WITH YOUR MARINE MINUTE!

    U.S. MARINES WITH MARINE AIRCRAFT GROUP 36, 1ST MARINE AIRCRAFT WING AND SAILORS FROM 3D MEDICAL BATTALION, 3D MARINE LOGISTICS GROUP FLY FROM MARINE CORPS AIR STATION FUTENMA TO IE SHIMA, OKINAWA.

    THE MARINES TRAINED ON REFUELING AND ARMING AIRCRAFT TO REHEARSE FOR EXERCISE RESOLUTE DRAGON 25.

    WHILE MARINES PRACTICE REFUELING AND ARMING AIRCRAFT IN OKINAWA, WE SHIFT OUR FOCUS TO A STADIUM FLYOVER DURING MARINE WEEK ATLANTA.

    MARINES STATIONED ACROSS THE GLOBE CELEBRATED THE 250TH ANNIVERSARY OF THE MARINE CORPS, HONORING A DISTINGUISHED LEGACY OF SERVICE, SACRIFICE, AND UNWAVERING FIDELITY TO BOTH THE NATION AND FELLOW MARINES.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES. 

    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 09.03.2025
    Date Posted: 09.05.2025 10:50
    Category: Newscasts
    Audio ID: 88321
    Filename: 2509/DOD_111272609.mp3
    Length: 00:01:00
    Location: US
    Web Views: 2
    Downloads: 0
    High-Res. Downloads: 0

    PUBLIC DOMAIN  

    This work, Marine Minute 35-25 (AUDIO), by LCpl Andra Marton-Salgado and Cpl Diana Salgado, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.

    TAGS

    MAG36
    DMAMAMM
    DMAMPROD
    USMCNews
    SPMAGTF-250
    MWATLANTA

    OPTIONS

