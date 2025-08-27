WELCOME, I’M LANCE CPL. ANDRA MARTON-SALGADO WITH YOUR MARINE MINUTE!
U.S. MARINES WITH THE QUANTICO MARINE BAND PERFORMED FOR MARINES AND BOSTON LOCALS AT FANEUIL HALL MARKETPLACE DURING MARINE WEEK BOSTON.
MARINES STATIONED ACROSS THE GLOBE CAME TOGETHER DURING MARINE WEEK BOSTON TO CELEBRATE AND HONOR THE DISTINIGUISHED LEGACY OF SERVICE, SACRIFICE, AND RELENTLESS DEVOTION TO OUR NATION THROUGHOUT THE PAST 250 YEARS.
WHILE MARINES CELEBRATE THEIR LEGACY IN BOSTON, WE SHIFT OUR FOCUS TO MARINES WITH THE 1ST MARINE DIVISION AS THEY TRAIN TO BECOME THE NEXT MARTIAL ARTS INSTRUCTORS AT MARINE CORPS BASE CAMP PENDLETON, CALIFORNIA
MARINES WITH MARTIAL ARTS INSTRUCTOR COURSE 106-25 SPARRED, GRAPPLED, AND EXECUTED SIMULATED CASUALTY CARRIES DURING THE CULMINATING EVENT OF THEIR THREE-WEEK TRAINING CYCLE.
THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES.
SEMPER FIDELIS!
|Date Taken:
|08.26.2025
|Date Posted:
|08.28.2025 10:05
|Category:
|Newscasts
|Audio ID:
|88208
|Filename:
|2508/DOD_111259797.mp3
|Length:
|00:01:00
|Location:
|US
|Web Views:
|2
|Downloads:
|0
|High-Res. Downloads:
|0
This work, Marine Minute 34-25 (AUDIO), by LCpl Andra Marton-Salgado, identified by DVIDS, must comply with the restrictions shown on https://www.dvidshub.net/about/copyright.
No keywords found.