    Marine Minute 34-25 (AUDIO)

    UNITED STATES

    08.26.2025

    Audio by Lance Cpl. Andra Marton-Salgado 

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME, I’M LANCE CPL. ANDRA MARTON-SALGADO WITH YOUR MARINE MINUTE!

    U.S. MARINES WITH THE QUANTICO MARINE BAND PERFORMED FOR MARINES AND BOSTON LOCALS AT FANEUIL HALL MARKETPLACE DURING MARINE WEEK BOSTON.

    MARINES STATIONED ACROSS THE GLOBE CAME TOGETHER DURING MARINE WEEK BOSTON TO CELEBRATE AND HONOR THE DISTINIGUISHED LEGACY OF SERVICE, SACRIFICE, AND RELENTLESS DEVOTION TO OUR NATION THROUGHOUT THE PAST 250 YEARS.

    WHILE MARINES CELEBRATE THEIR LEGACY IN BOSTON, WE SHIFT OUR FOCUS TO MARINES WITH THE 1ST MARINE DIVISION AS THEY TRAIN TO BECOME THE NEXT MARTIAL ARTS INSTRUCTORS AT MARINE CORPS BASE CAMP PENDLETON, CALIFORNIA

    MARINES WITH MARTIAL ARTS INSTRUCTOR COURSE 106-25 SPARRED, GRAPPLED, AND EXECUTED SIMULATED CASUALTY CARRIES DURING THE CULMINATING EVENT OF THEIR THREE-WEEK TRAINING CYCLE.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES.

    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.26.2025
    Date Posted: 08.28.2025 10:05
    Category: Newscasts
    Length: 00:01:00
    Location: US
    TAGS

    1st MarDiv
    DMAMAMM
    DMAMPROD
    USMCNews
    Martial Art Instructor Course
    Marines250

