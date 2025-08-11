Maintenance window scheduled to begin at February 14th 2200 est. until 0400 est. February 15th

    Audio Marine Minute 32-25

    Audio Marine Minute 32-25

    UNITED STATES

    08.12.2025

    Audio by Lance Cpl. Jazlyn Baker and Lance Cpl. Jadica Heinz

    Defense Media Activity - Marines

    WELCOME, I’M LANCE CPL JADICA HEINZ WITH YOUR MARINE MINUTE!

    U.S. MARINES WITH MARINE LIGHT ATTACK HELICOPTER SQUADRON 369, MARINE AIRCRAFT GROUP 39, 3RD MARINE AIRCRAFT WING, EXECUTE ARMING AND REFUELING OPERATIONS TRAINING AT MARINE CORPS BASE CAMP PENDLETON, CALIFORNIA.

    HMLA-369 TRAINS MARINES IN AVIATION GROUND SUPPORT AND COMBAT LOGISTICS TO OPERATE EFFICIENTLY IN AERIAL AND GROUND OPERATIONS.

    WHILE MARINES TRAIN ON THE WEST COAST, WE SHIFT OUR FOCUS TO THE KANEOHE BAY AIR SHOW AT MARINE CORPS BASE HAWAII.

    THE SHOW PROVIDED AN OPPORTUNITY TO SHOWCASE THE CAPABILITIES OF THE ARMED FORCES IN THE INDO-PACIFIC REGION TO THE LOCAL COMMUNITY.

    THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES.

    SEMPER FIDELIS!

    AUDIO INFO

    Date Taken: 08.12.2025
    Date Posted: 08.15.2025 12:44
    Category: Newscasts
    3RD MAW
    HMLA 369
    DMAMAMM
    DMAMPROD
    USMCNEWS
    TRAINING

