Audio Marine Minute 32-25

WELCOME, I’M LANCE CPL JADICA HEINZ WITH YOUR MARINE MINUTE!
U.S. MARINES WITH MARINE LIGHT ATTACK HELICOPTER SQUADRON 369, MARINE AIRCRAFT GROUP 39, 3RD MARINE AIRCRAFT WING, EXECUTE ARMING AND REFUELING OPERATIONS TRAINING AT MARINE CORPS BASE CAMP PENDLETON, CALIFORNIA.
HMLA-369 TRAINS MARINES IN AVIATION GROUND SUPPORT AND COMBAT LOGISTICS TO OPERATE EFFICIENTLY IN AERIAL AND GROUND OPERATIONS.
WHILE MARINES TRAIN ON THE WEST COAST, WE SHIFT OUR FOCUS TO THE KANEOHE BAY AIR SHOW AT MARINE CORPS BASE HAWAII.
THE SHOW PROVIDED AN OPPORTUNITY TO SHOWCASE THE CAPABILITIES OF THE ARMED FORCES IN THE INDO-PACIFIC REGION TO THE LOCAL COMMUNITY.
THAT’S YOUR MARINE MINUTE. FOR MORE STORIES VISIT MARINES.MIL AND ALL THE MARINE CORPS SOCIAL MEDIA PAGES.
SEMPER FIDELIS!
